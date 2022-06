Frasi e pensieri religiosi per celebrare 50 anni di matrimonio

Fonte: 123RF Nozze d'Oro, le più belle frasi religiose per il 50° anniversario di matrimonio

Festeggiare le Nozze d’Oro è un sogno di ogni coppia di sposi: 50 anni da quel sì che ha cambiato per sempre la loro esistenza. E quale miglior modo di festeggiare, se non dedicando una profonda e commovente frase religiosa? Le parole di un Papa oppure le citazioni della Bibbia: scegli il pensiero che più ti rappresenta.

Frasi di Papa Francesco per il 50esimo anniversario di nozze

Papa Francesco ama chi si ama, crede profondamente nell’unione del matrimonio religioso e per questo, soprattutto per una coppia di fedeli, puoi usare una delle celebri frasi del pontefice per fare i migliori auguri a chi raggiunge il significativo traguardo dei 50 anni di matrimonio:

Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni. L’amore è totale e quando si ama, si ama fino all’estremo.

Quando io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa.

Avrò avuto 5 anni, sono entrato a casa e lì nella sala da pranzo papà arrivava dal lavoro e in quel momento prima di me e ho visto papà e mamma baciandosi. Non lo dimentico mai! Cosa bella, stanco dal lavoro, ma ha avuto la forza di esprimere il suo amore alla moglie. Che i vostri figli vi vedano baciarvi e accarezzarvi, così imparano il dialetto dell’amore.

Due innamorati assomigliano a Dio: questa è la più grande bellezza di un matrimonio.

L’amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l’unione degli sposi, è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce. L’amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme; perché questo è il matrimonio: il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l’uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna, e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo.

Il sacramento del matrimonio è un grande atto di fede e di amore: testimonia il coraggio di credere alla bellezza dell’atto creatore di Dio e di vivere quell’amore che spinge ad andare sempre oltre, oltre se stessi e anche oltre la stessa famiglia.

Il matrimonio è un mistero stupendo. Anche se è vissuto nella fragilità della natura umana, l’importante è mantenere vivo un vero legame con Dio, anche nei momenti di difficoltà.

Oggi non siamo abituati a qualcosa che realmente dura per tutta la vita. Se ho un lavoro, so che potrei perderlo contro la mia volontà o che potrei dover scegliere una carriera diversa. È difficile persino star dietro al mondo, in quanto tutto intorno a noi cambia, le persone vanno e vengono nelle nostre vite, le promesse vengono fatte ma spesso sono infrante o lasciate incompiute.

Nell’amore non c’è il provvisorio, questo si chiama entusiasmo, incantamento, ma l’amore amore è definitivo, è la metà dell’arancia, tu sei la mia metà, tutto per tutta la vita.

L’immagine di Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e la donna. L’alleanza di Dio con noi è lì rappresentata in quell’alleanza tra l’uomo e la donna. Quando l’uomo e la donna celebrano il matrimonio Dio si rispecchia in quella coppia, che diventa l’icona dell’amore di Dio.

Il matrimonio è come una pianta, va curato, e non è come un armadio che deve restare lì a prendere polvere.

Citazioni religiose per festeggiare le Nozze d’Oro

Non solo Papa Francesco, ma anche altri pontefici e religiosi prima di lui hanno pronunciato parole molto profonde per il matrimonio. Pensieri commoventi che possono diventare le frasi da scrivere in un bel biglietto d’auguri e festeggiare il traguardo delle Nozze d’Oro con l’amore che esplode nel cuore:

Matrimonio e famiglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano. (Papa Giovanni Paolo II)

Quando avrò imparato ad amare Dio meglio della mia amata sposa, amerò la mia amata sposa meglio di quanto io faccia ora. (CS Lewis)

Dio ha creato il matrimonio. Nessuna commissione governativa lo ha progettato. Nessuna organizzazione sociale lo ha sviluppato. Il matrimonio è stato concepito e nato nella mente di Dio. (Max Lucado)

Nel matrimonio, guai a perdere ogni freschezza, cadendo nel grigiore assoluto e scontato. Con pazienza e amore bisogna sempre introdurre un filo di novità, tenerezza, sorpresa. (Cardinale Gianfranco Ravasi)

Nel matrimonio cristiano, l’amore non è un’opzione. È un dovere. (R. C. Sproul)

Il matrimonio è un mosaico che costruisci con il tuo coniuge. Milioni di piccoli momenti che compongono la tua storia d’amore. (Jennifer Smith)

I matrimoni felici non avvengono per fortuna o per caso. Sono il risultato di inconsistente investimento di tempo, attenzione, perdono, affetto, preghiera, rispetto reciproco e un solido impegno tra marito e moglie. (Dave Willis)

Il matrimonio è più del vostro amore reciproco.

Ha maggiore dignità e maggior potere.

Finché siete solo voi ad amarvi, il vostro sguardo

si limita nel riquadro isolato della vostra coppia.

Entrando nel matrimonio siete invece un anello

della catena di generazioni che Dio fa andare e venire

e chiama al suo regno.

(Dietrich Bonhoeffer)

Ha maggiore dignità e maggior potere. Finché siete solo voi ad amarvi, il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato della vostra coppia. Entrando nel matrimonio siete invece un anello della catena di generazioni che Dio fa andare e venire e chiama al suo regno. (Dietrich Bonhoeffer) I giovani devono scoprire la bellezza, il valore e l’impegno del matrimonio, in cui un uomo e una donna formano una famiglia, che con generosità accoglie la vita e la accompagna dal suo concepimento fino al suo termine naturale. (Papa Benedetto XVI)

L’unione dell’uomo e della donna, il loro diventare “un’unica carne” nella carità, nell’amore fecondo e indissolubile, è segno che parla di Dio con forza, con una eloquenza che ai nostri giorni è diventata maggiore, perché purtroppo, per diverse cause, il matrimonio, proprio nelle regioni di antica evangelizzazione, sta attraversando una crisi profonda. (Papa Benedetto XVI)

Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio non appaiono più come creature terrestri ma sono l’immagine stessa di Dio. (Giovanni Crisostomo)

Il Signore che avete incontrato da poco, nel rito sacramentale, ha dato a tutti noi l’esempio massimo di un amore che ha saputo giungere fino al sacrificio più grande. Vi auguro, carissimi sposi, di essere capaci, con l’aiuto del Signore, di amarvi nel dono totale, reciproco di voi stessi, e di essere disponibili ad accogliere con amore i figli che il Dio della vita vorrà donarvi. (Papa Giovanni Paolo II)

Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore. (Proverbi 18:22)

Che i giorni di vostra vita si succedano tutti felici come quello delle nozze, allietati dal sorriso dei cari esseri, pegni di mutuo amore e di celesti benedizioni, che il Signore farà crescere come virgulti di olivo intorno alla vostra mensa. (Papa Pio XII)

Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l’amore copre una gran quantità di peccati. (Pietro 4:8)

L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. (Papa Giovanni Paolo II)

La felicità della vita coniugale dipende dal fare piccoli sacrifici con prontezza e allegria. (John Selden)

Come Dio nella creazione di uno ne ha fatti due, così nel matrimonio di due ne ha fatto uno. (Thomas Adams)

Vi auguro un’oasi di pace. La strada vi venga sempre dinanzi e il vento vi soffi alle spalle e la rugiada bagni sempre l’erba cui cui poggiate i passi. E il sorriso brilli sempre sul vostro volto. E il pianto che spunta sui vostri occhi sia solo pianto di felicità. E qualora dovesse trattarsi di lacrime di amarezza e di dolore, ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarvele. Il sole entri a brillare prepotentemente nella vostra casa, a portare tanta luce, tanta speranza e tanto calore. (Don Tonino Bello)

Bontà e verità non ti abbandonino: legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore; troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. (Proverbi 3:3,4)

Che Cristo sia con voi sempre. Non allontanate mai gli occhi da lui. Cercatelo col pensiero, col cuore e con la preghiera, affinché egli guidi il vostro giovane amore verso questi grandi compiti, di cui da oggi in poi voi vi assumete la responsabilità. (Papa Giovanni Paolo II)

Quando un uomo e una donna

diventano uno nel matrimonio

non appaiono più come creature terrestri

ma sono l’immagine stessa di Dio.

Così uniti non hanno paura di niente.

Con la concordia, l’amore e la pace

l’uomo e la donna sono padroni

di tutte le bellezze del mondo.

Possono vivere tranquilli,

protetti dal bene che si vogliono

secondo quanto Dio ha stabilito.

Grazie, Signore,

per l’amore che ci hai regalato.

(San Giovanni Crisostomo)

diventano uno nel matrimonio non appaiono più come creature terrestri ma sono l’immagine stessa di Dio. Così uniti non hanno paura di niente. Con la concordia, l’amore e la pace l’uomo e la donna sono padroni di tutte le bellezze del mondo. Possono vivere tranquilli, protetti dal bene che si vogliono secondo quanto Dio ha stabilito. Grazie, Signore, per l’amore che ci hai regalato. (San Giovanni Crisostomo) Il marito deve dire a sua moglie: “Il tuo amore è per me più dolce e più caro di tutto il resto. Se dovessi perdere tutto, se dovessi soffrire, non avrò paura se solo conservo il tuo amore. (San Giovanni Crisostomo)

Il mio amato è mio e io sono sua. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. (Cantico dei Cantici, 2, 16; 6, 3)

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)

Il matrimonio è sacramento in cui l’uomo e la donna, chiamati a diventare “una sola carne”, partecipano all’amore creatore di Dio stesso. (Papa Giovanni Paolo II)

Frasi per il 50° anniversario di matrimonio di Madre Teresa di Calcutta

Il sacramento del matrimonio è amore, condivisione, impegno e rispetto reciproco, e anche Madre Teresa di Calcutta ha scritto e pronunciato alcune profonde parole su questo legame indissolubile e unico, che dura per sempre. Non dimentichiamo infatti che il matrimonio è il momento più importante nella vita di due innamorati, che coronano il loro sogno. Arrivare a festeggiare i 50 anni di anniversario è pure magia, scopri le citazioni più profonde da dedicare in onore un’unione così indissolubile ed eterna:

L’amore comincia prendendosi cura di quelli più vicini: quelli che sono a casa.

L’amore comincia in casa. Ogni cosa dipende da come vicendevolmente ci amiamo.

Il regalo più bello? Il perdono

Quello indispensabile? La famiglia

La rotta migliore? La via giusta

La sensazione più piacevole? La pace interiore

L’accoglienza migliore? Il sorriso

La miglior medicina? L’ottimismo

La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto

La forza più grande? La fede

La cosa più bella del mondo? L’amore.

Quello indispensabile? La famiglia La rotta migliore? La via giusta La sensazione più piacevole? La pace interiore L’accoglienza migliore? Il sorriso La miglior medicina? L’ottimismo La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto La forza più grande? La fede La cosa più bella del mondo? L’amore. Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna.

Perché una lampada continui a bruciare bisogna metterci dell’olio.

Compresi che l’amore racchiudeva tutte le vocazioni, che era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi. La mia vocazione finalmente l’ho trovata…è l’amore!

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.

50 anni di matrimonio: le frasi tratte dalla Bibbia

La Bibbia, il testo sacro per eccellenza di tutti i cristiani (e non solo) contiene molti passi che ricordano quanto è bello l’amore, quanto è importante per una coppia il matrimonio. Di seguito ci sono solo alcune citazioni prese dalla Bibbia, che possono essere utili per fare i migliori auguri per i 50 anni di matrimonio: