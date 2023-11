Le frasi più significative e profonde sulla fede

Credere è qualcosa di molto personale, di molto profondo e vivido. Chi ha fede si affida alla certezza di una presenza più grande e guarda il mondo ammirandolo, con la consapevolezza che sia l’espressione di ciò che ha creato Dio. Lo stesso vale per i dettami della propria religione, che sono la mappa alla quale fare riferimento per la propria esistenza.

Seguire un percorso spirituale significa anche professare la propria fede in ogni gesto: quindi, ogni momento della propria vita viene scandito dal fatto di credere e ogni scelta viene fatta con la consapevolezza di quali siano i valori e i principi da seguire.

Le frasi sulla fede descrivono tutto questo, ma non solo: sono un piccolo compendio per comprendere il pensiero di coloro che hanno affidato la propria vita a ciò in cui credono, ma possono essere anche il sunto di coloro che – invece – non hanno mai intrapreso la strada della religione.

DiLei ha selezionato le frasi sulla fede più profonde, citazioni e aforismi che aiutano a riflettere e a farci comprendere ogni punto di vista.

Le frasi sulla fede

Chi crede lo fa con grande fiducia, ovviamente non possono mancare i momenti di sconforto, ma è proprio nella fede che si ritiene si possano trovare tutte le risposte.

Le frasi che parlano di questa fiducia nella dottrina religiosa sono molto spirituali e sono un mezzo importante per comprendere fino in fondo cosa muove chi crede, quali sono i suoi sentimenti e la potenza della fede. A prescindere da quale sia la dottrina religiosa che viene professata.

Che cos’è il cielo? Dove si trova? Il cielo non si trova né sopra né sotto, né a destra né a sinistra; il cielo è esattamente nel centro del petto dell’uomo che ha fede! (Salvador Dalí)

La fede non è un fiore delicato, destinato ad appassire al minimo accenno di brutto tempo. La fede è come le montagne dell’Himalaya, che non possono modificarsi in alcun modo. Non c’è tempesta che possa smuovere le montagne dell’Himalaya dalle proprie fondamenta. (Mahatma Gandhi)

La fede è qualcosa di assolutamente individuale, e non possiamo e non dobbiamo istituzionalizzarla. Se lo facciamo diventa una cosa morta, cristallizzata; diventa un credo, una setta, una religione che viene imposta ad altri. (Krishnamurti)

La fede non è una virtù secolare: non si può andare al supermarket a comprare la fede e neppure prendere la laurea in fede. Essa nasce e cresce sul terreno fertile dell’etica e dell’amore. (don Andrea Gallo)

La fede è il salvagente che Dio getta all’uomo dopo averlo scaraventato nel vortice della vita. (Roberto Gervaso)

La fede è la forza della vita. Se l’uomo vive, significa che in qualcosa crede. Se non credesse che bisogna vivere per qualche cosa, egli non vivrebbe. Se non vede e non capisce l’illusorietà del finito, egli crede in questo finito; se capisce l’illusorietà del finito, egli deve credere nell’infinito. Senza la fede non si può vivere. (Lev Tolstoj)

Abbiate fede in Dio! In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. (Gesù)

La fede è un intreccio di luce e di tenebra: possiede abbastanza splendore per ammettere, abbastanza oscurità per rifiutare, abbastanza ragioni per obiettare, abbastanza luce per sopportare il buio che c’è in essa, abbastanza speranza per contrastare la disperazione, abbastanza amore per tollerare la sua solitudine e le sue mortificazioni. (Louis Evely)

Fede e Speranza fanno tutt’uno: non può sperare chi non crede in nulla, né si può credere se non sperando. (Ugo Bernasconi)

La mia fede è condizionata dal dubbio, credo che sia la bellezza della fede. Ogni giorno devi perderla e ritrovarla. Se hai capito cos’è la fede, dopo un po’ lo fai di mestiere. (Pupi Avati)

Io non credo in chi parla agli altri della propria fede, specialmente se a scopo di conversione. La fede non ammette parole. Bisogna viverla e solo allora potrà accadere che si propaghi da sé. (Mahatma Gandhi)

A me non interessa chiedervi se siete o non siete credenti, vi chiedo però se siete credibili. È questo che un giorno Dio chiederà a ciascuno di noi. (don Andrea Gallo)

Per me è impossibile pensare a una vita senza il dono della fede, e ho la fortuna di averla. Ma la mia fede è “pro” e non “contro”: non credo nei divieti, in una religione terrorizzante e punitiva; di conseguenza, non credo al 99 per cento delle cose che mi sono state insegnate al catechismo. (Fabio Genovesi)

Frasi sulla fede di Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta è stata una religiosa molto amata e apprezzata per la sua opera costante a favore delle persone povere di Calcutta, in India. Nata in Albania, è nota per il suo lavoro e per aver fondato la congregazione delle Missionarie della carità.

Ciò che ha fatto le ha anche permesso di ottenere, nel 1979, il Nobel per la Pace. Inoltre, dopo che papa Giovanni Paolo II l’ha proclamata beata, è diventata santa nel 2016 sotto il pontificato di papa Francesco.

Con i suoi gesti e il suo lavoro ha aiutato tante persone, con le sue parole è riuscita a toccare il cuore della gente: le sue frasi sulla fede sono profonde e preziose.

Io so che Dio non mi dà nulla che non possa gestire. Spero solo che non si fidi troppo di me.

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi!

Siate espressione vivente della bontà di Dio; bontà negli occhi, nel volto, nel modo di salutare: credo che il modo in cui viene compiuto un gesto sia importante quanto il gesto stesso.

Morire è tornare a casa; eppure la gente ha paura di quello che può capitare, e allora non vogliono morire. Se nella morte non si vede alcun mistero, allora non si ha paura di morire. C’è però anche il dubbio di coscienza: «Forse avrei potuto fare meglio». Quasi sempre, si muore come si è vissuto. La morte altro non è che continuazione della vita, completamento della vita. È il corpo umano che si arrende. Ma il cuore e l’anima vivono per sempre. Non muoiono. Ogni religione crede nell’eternità, in un’altra vita. Questa vita non ha una fine definitiva: quelli che credono che la vita finisca per sempre temono la morte. Se a questa gente si spiegasse bene che la morte altro non è che tornare nella casa di Dio, non ci sarebbe più paura della morte.

È amando Nostro Signore e il prossimo che la nostra umiltà fiorirà, ed è nell’essere umile che il nostro amore diventerà vero, devoto, ardente.

Non è abbastanza dire: “Io amo Dio”. Io devo amare anche il mio prossimo.

La fede che passa all’azione diventa amore, e l’amore che si trasforma in azione diventa servizio.

Se non sai riconoscere Cristo nei poveri non potrai trovarlo neppure nell’Eucaristia. Una sola, identica, uguale fede illumina entrambe le cose.

Dio non pretende da me che abbia successo. Dio mi chiede di essere fedele.

Frasi sulla fede di Sant’Agostino

Sant’Agostino è vissuto tra il 354 e il 430 è stato un vescovo e un teologo e la sua produzione di scritti è davvero vasta. Da le Confessioni, XIII libri autobiografici, a La città di Dio ci ha lasciato una grande eredità teologica e filosofica da cui trarre importanti frasi sulla fede.

La fede è credere a ciò che non vediamo, e la ricompensa per questa fede è il vedere ciò che crediamo.

La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore. Non sono le nostre parole, ma i nostri desideri a dar forza alle nostre suppliche. Se invochiamo con la bocca la vita eterna, senza desiderarla dal profondo del cuore, il nostro grido è un silenzio. Se senza parlare, noi la desideriamo dal profondo del cuore, il nostro silenzio è un grido.

Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in Colui che non si può perdere.

Dio ama ognuno di noi come se ci fosse solo uno di noi.

La vera potenza di Dio consiste non nell’impedire il male, ma nel saper trarre il bene dal male.

Dio, allontanarsi da te significa cadere. Rivolgersi a te significa alzarsi. Rimanere in te significa avere durata nella sicurezza. O Dio, abbandonarti significa morire. Ritornare a te significa svegliarsi a nuova vita. Dimorare in te significa vivere.

Dio fornisce il vento ma l’uomo deve alzare le vele.

Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te.

I cristiani sanno che è stata di gran lunga migliore la morte del povero credente tra i cani che lo leccavano di quella del ricco miscredente nella porpora e nel bisso.

Frasi sulla fede di papa Francesco

È diventato papa il 13 marzo del 2013, il primo di origine americana (è argentino) e, nel corso della sua vita, papa Francesco ha detto e scritto tantissimo in merito alla fede. Alcune delle sue parole più belle e profonde.

Anche nel nostro cammino di fede è importante sapere e sentire che Dio ci ama, non aver paura di amarlo: la fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l’amore.

Ci stupiremo di come la grandezza di Dio si svela nella piccolezza, di come la sua bellezza splende nei semplici e nei poveri.

La fede non è un repertorio del passato, Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui e ora. Cammina con te ogni giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti dentro.

La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra Dio e gli uomini, la storia della salvezza.

La fede è una fiamma che si fa sempre più viva quanto più si condivide, si trasmette, perché tutti possano conoscere, amare e professare Gesù Cristo che è il Signore della vita e della storia.

Sono tanti i rivoluzionari nella storia, sono stati tanti. Ma nessuno ha avuto la forza di questa rivoluzione che ci ha portato Gesù: una rivoluzione per trasformare la storia, una rivoluzione che cambia in profondità il cuore dell’uomo. (…) Un cristiano, se non è rivoluzionario, in questo tempo, non è cristiano! Deve essere rivoluzionario per la grazia!

È fonte di autentica gioia riconoscersi piccoli e deboli ma sapere che, con l’aiuto di Gesù, possiamo essere rivestiti di forza e intraprendere un grande viaggio nella vita in sua compagnia.

Avere fede non significa non avere momenti difficili, ma avere la forza di affrontarli sapendo che non siamo soli.

Frasi religiose significative

A volte non serve essere credenti per farsi toccare nel profondo dalle frasi sulla fede. Perché ci sono parole religiose significative anche per coloro che non credono, parole capaci di andare nel profondo dell’animo umano e di trasmettergli messaggi importanti. Così come ci sono quelle che spiegano il punto di vista di chi non ha un credo. Le più belle.