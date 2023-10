Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Dal momento che non si può fare a meno di lavorare per vivere (ad eccezione di pochissimi fortunati che possono permetterselo!), conviene davvero trovare il modo di creare un ambiente rilassante e divertente, dove trascorrere giornate senza competizioni e magari addirittura stringendo amicizia con i colleghi. Non è così facile, ma chi ci riesce sembra trovare un vero e proprio tesoro: le ore al lavoro non sono mai state così piacevoli.

Ad un certo punto, tuttavia, arriva il momento di andarsene. Che si tratti di un nuovo lavoro, del trasferimento in un’altra sede o della meritata (e tanto agognata) pensione, bisogna salutare quelle persone con cui, bene o male, si è condivisa gran parte della propria vita. E se c’è sempre stato un bel rapporto, non resta che regalarsi qualche divertente battuta d’addio: su DiLei abbiamo raccolto le frasi più simpatiche per salutare i colleghi, scegli la tua preferita e il gioco è fatto!

Frasi simpatiche per chi cambia lavoro

Un tuo caro collega ha ricevuto una proposta imperdibile: stipendio più alto, condizioni di lavoro migliori, oppure semplicemente un posto di lavoro più vicino alla propria casa. Presto se ne andrà, e non avrete più la possibilità di lasciarvi andare a battutine simpatiche e scherzi divertenti in ufficio. Nessuna paura: ecco alcune frasi ad effetto che potrai dedicargli al momento del vostro addio, per essere sicuro che non ti dimenticherà mai.

Alcuni provocano felicità ovunque vadano; altri ogni volta che se ne vanno. (Oscar Wilde)

Addio e grazie per tutto il pesce! (Douglas Adams)

Non dire niente a nessuno. Se lo fai, inizierai a sentire la mancanza di tutti. (J.D. Salinger)

Addio, non piangere! Noi non lo faremo. (Anonimo)

Gli addi non sono mai facili, a meno che non esci dal lavoro di venerdì. (Anonimo)

Vorrei dire che è stato un piacere lavorare con te, ma siamo onesti… è stato un circo. (Anonimo)

Non è un addio, è un arrivederci a più tardi, quando magicamente ci ritroveremo entrambi allo stesso happy hour. (Anonimo)

Sei stato come la caffeina nel mio caffè, il sale nelle mie patatine fritte, il… vabbè, hai capito il punto. (Anonimo)

Vorrei poterti dire arrivederci, in modo che tu possa tornare a lavorare con noi. Ma non lo farò, perché ti auguro sempre il meglio. (Anonimo)

Ci mancherai, ma ti promettiamo che parleremo di te alle tue spalle solo il venerdì. (Anonimo)

Buona fortuna per i tuoi impegni futuri. Ricorda solo che l’erba del vicino non è sempre più verde: potrebbe semplicemente essere ricoperta di erba sintetica. (Anonimo)

Arrivederci e buona fortuna: sicuramente ci mancheranno i nostri tentativi di evitarti davanti alla macchinetta del caffè. (Anonimo)

Ci mancherà il modo in cui ci hai fatti sembrare tutti migliori al tuo confronto. (Anonimo)

Per favore, non lasciarmi da solo con queste persone! (Anonimo)

Buona fortuna con il tuo nuovo lavoro. Possa il tuo capo essere comprensivo come noi fingevamo di essere. (Anonimo)

Congratulazioni per il tuo nuovo lavoro. E non dimenticare di portare con te la targhetta con il tuo nome… Traditore! (Anonimo)

Arrivederci e buona fortuna. Ci mancherai più di quanto ammetteremo mai, a meno che non ci sia di mezzo l’alcol. (Anonimo)

Conserveremo per sempre il ricordo di noi che fingevamo di lavorare mentre in realtà pianificavamo la nostra prossima avventura. (Anonimo)

Te ne vai? Ma non abbiamo ancora finito la guerra all’ultimo scherzo in ufficio! (Anonimo)

Frasi simpatiche per chi va in pensione

La pensione è un obiettivo importante e spesso tanto atteso, ma quando arriva c’è sempre un po’ di malinconia. In ufficio avete già preparato la festa d’addio? In ogni caso, non dimenticare un biglietto d’auguri per il tuo collega che, a breve, inaugurerà una nuova fase della sua vita. Prendi spunto da queste frasi divertentissime per sorprenderlo e sorridere ancora una volta insieme.

Grande è l’arte di iniziare, ma ancora più grande è l’arte di finire. (Henry Wadsworth Longfellow)

Diventando vecchio e saggio, ho scoperto che ci sono sei cose che ho davvero amato del mio lavoro: il giorno di paga, l’ora di pranzo, il licenziamento, le ferie, le vacanze e naturalmente la pensione. (Tom Goins)

Non vado in pensione, mi sto laureando. Pensione significa che andrai avanti, vivrai sugli allori e farai surf tutto il giorno. Non succederà. (Junior Seau)

Ci sono persone che iniziano la pensione molto prima di smettere di lavorare. (Rober Half)

Non vado in pensione solo dall’azienda, ma anche dallo stress, dagli spostamenti, dalla sveglia e dal ferro da stiro. (Hartman Jul)

Pensione: è quando un giorno torni dal lavoro e dici: “Ciao tesoro, sono a casa, per sempre”. (Gene Perret)

La pensione non rientra nel mio vocabolario. Non si libereranno mai di me in questo modo. (Betty White)

Vai in pensione dal lavoro, non dalla vita! (M.K. Soni)

Il problema con la pensione è che non hai mai un giorno libero. (Abe Lemons)

C’è un tipo di vita completamente nuovo davanti a me, pieno di esperienze che aspettano solo di accadere. Alcuni lo chiamano pensionamento, io lo chiamo beatitudine. (Betty Sullivan)

In pensione, cerco giorni liberi tra i miei giorni liberi. (Mason Cooley)

A volte è difficile dire se la pensione è una ricompensa per una vita di duro lavoro o una punizione. (Terri Guillemets)

Come in tutte le iniziative di successo, la base di una buona pensione è la pianificazione. (Earl Nightingale)

Quando un uomo va in pensione e il tempo non è più una questione di urgente importanza, i colleghi generalmente gli regalano un orologio. (R.C. Sherriff)

La pensione è come una lunga vacanza a Las Vegas. L’obiettivo è godersela al massimo, ma non così pienamente da rimanere senza soldi. (Jonathan Clements)

La pensione, il momento in cui puoi fare quello che vuoi, quando vuoi, dove vuoi e come vuoi. (Catherine Pulsifer)

Non comportarti come se fossi in età da pensione. Agisci come il giovane interiore che sei sempre stato. (J.A. West)

Non dimenticheremo mai che prendevi sempre l’ultima ciambella nella sala pranzo, ma ti perdoneremo perché stai andando in pensione. (Anonimo)

Buona pensione! Abbiamo stampato questo biglietto con la stampante dell’ufficio, così potrai portare a casa un pezzo di questo posto. (Anonimo)

Frasi simpatiche per un trasferimento

Che si tratti di un nuovo lavoro o semplicemente di un cambio di sede, tra colleghi è sempre difficile salutarsi, soprattutto se si è creata una bella complicità. Quando accade, non resta che sorriderne insieme: prepara un simpatico biglietto d’auguri per il tuo collega che sta per andarsene, così che abbia un bellissimo ricordo di te e dei momenti trascorsi insieme, anche se tra scartoffie e scadenze improrogabili.

Stammi bene, fai un buon lavoro e restiamo in contatto. (Garrison Keillor)

Avere colleghi fantastici è una cattiva abitudine, perché sarà impossibile lavorare con qualcun altro ora che te ne vai. (Anonimo)

Mi mancheranno le tue battute e il tuo pessimo caffè, ma non le scadenze che non hai mai rispettato. (Anonimo)

Questo addio sembra come strappare un cerotto, doloroso ma necessario. (Anonimo)

Non pensarlo come un addio, pensalo come una nuova opportunità per non dover più avere a che fare con il nostro capo. (Anonimo)

Ci mancherà davvero cercare di evitarti da queste parti. (Anonimo)

Addio, mio collega. Non dimenticherò mai tutte le volte che ci nascondevamo nella sala relax per evitare il lavoro. (Anonimo)

Te ne vai e non sono mai stato così invidioso. Vorrei essere nei tuoi panni. (Anonimo)

Addio, e grazie per aver reso il lavoro sopportabile. Ora devo solo trovare un altro collega. (Anonimo)

Spero che il tuo nuovo lavoro sia straordinario come pensi… o almeno che ti paghi abbastanza da offrire da bere a tutti noi. (Anonimo)

Definizione di trasferimento: l’atto di abbandonare colleghi fantastici e interessanti in cerca di una vita migliore altrove. (Anonimo)

Ci mancherà il tuo flusso costante di meme nella chat di gruppo. (Anonimo)

Grazie per i ricordi, le risate e per non aver fatto la spia alle risorse umane. (Anonimo)

Mi mancherà mandarti una mail da 2 metri di distanza. (Anonimo)

Non posso credere che ci stai lasciando! In realtà posso, questo posto fa schifo. (Anonimo)

Addio! Mancherai a qualcuno… non a me, ma sono sicuro che mancherai a qualcuno. (Anonimo)

Ti stai trasferendo? E adesso chi prenderò in giro per i suoi pessimi gusti musicali? (Anonimo)

Grazie per tutti i ricordi, anche per quelli che spero non arrivino mai alle risorse umane. (Anonimo)

Te ne vai? E a chi daremo la colpa se la stampante ha esaurito il toner? (Anonimo)

Frasi simpatiche per chi lascia il lavoro

Sei tu ad andartene? Riceverai sicuramente tanti biglietti d’addio dai tuoi colleghi, ma non puoi esimerti dall’uscire di scena con una frase ad effetto che lascerà tutti con il sorriso sulle labbra. Ecco alcuni spunti da cui puoi trarre ispirazione per il tuo “discorso d’addio”: ricorda che poche parole ben mirate (e spiritose) valgono molto più di un lungo monologo infarcito di commozione.

Addio e grazie per tutto il caffè gratis. (Anonimo)

Non me ne vado, sto solo per iniziare una vacanza prolungata dalla realtà. (Anonimo)

Addio amici, sto cercando una carriera più redditizia come sonnecchiatore professionista. (Anonimo)

I veri amici non si dicono addio. Si prendono semplicemente dei lunghi periodi di assenza. (Anonimo)

Arrivederci miei cari colleghi: possano i vostri fogli di calcolo essere sempre corretti e possa il vostro caffè essere sempre caldo. (Anonimo)

Me ne vado, ma non preoccupatevi: vi manderò ancora email passivo-aggressive dal nuovo lavoro. (Anonimo)

Addio e grazie per tutti i vostri auguri. Cercherò di non piangere sulla tastiera mentre li cancello. (Anonimo)

Arrivederci, ma non preoccupatevi: tornerò a rubare cartoleria quando meno ve lo aspettate. (Anonimo)

Addio cari colleghi, vado a cercare nuovi modi per infastidire nuove persone. (Anonimo)

Addio lavoro, ciao pantaloni della tuta! (Anonimo)

Ricordate, non è un arrivederci. È un “vi perseguiterò su Facebook”. (Anonimo)

Salutarvi è difficile, ma non così difficile come provare a parcheggiare in una strada affollata. (Anonimo)

Vado ad inseguire i miei sogni, o forse solo il camioncino dei gelati. (Anonimo)

Addio stress! Ciao Netflix e serate pizza! (Anonimo)

Me ne vado, ma non vi libererete di me così facilmente. (Anonimo)

Non sto dicendo addio, sto solo provando alcune uscite drammatiche. (Anonimo)

Addio, scrivania. Vado alla ricerca di una migliore fonte di stress. (Anonimo)

Andarsene è dura, ma è ancora più arduo capire come usare il nuovo telecomando. (Anonimo)

Separarsi è un dolore, ma ho degli spuntini che mi aspettano a casa, quindi non è poi così male. (Anonimo)

Vado verso nuove avventure, ma non preoccupatevi: vi manderò comunque centinaia di meme. (Anonimo)

Non siate tristi perché me ne vado. Siate felici perché non resto a mangiare tutti i vostri snack. (Anonimo)

Frasi per salutare un collega

Infine, vediamo alcune belle citazioni famose per chi vuole salutare un collega senza risultare troppo ironico – d’altra parte, non con tutti si può sviluppare lo stesso grado di confidenza. Niente auguri troppo formali, ma splendide frasi di autori molto conosciuti che possono darti il giusto spunto per un addio (o magari un semplice arrivederci).