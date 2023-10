Conosci qualcuno che sta (finalmente) per andare in pensione? Allora prendi spunto dalle frasi sulla pensione divertenti: citazioni e aforismi

Con le frasi sulla pensione divertenti, possiamo stupire la persona che finalmente sta per dire “addio” al lavoro e dedicarsi a una nuova e meravigliosa fase della propria vita. La pensione è sempre stata un argomento di dibattito, non possiamo negarlo: il motivo? Intuibile: con l’età che avanza, talvolta la pensione sembra un miraggio. E – forse – è proprio per questo motivo che noi di DiLei abbiamo raccolto tante frasi, citazioni e aforismi divertenti sulla pensione. Battute taglienti che strappano un sorriso, sì, ma fanno anche riflettere.

Frasi divertenti sulla pensione

La pensione? Per molti è un miraggio, un concetto che non sembra davvero vero, reale, tangibile. Un traguardo che per alcuni si allontana ogni giorno di più, anziché avvicinarsi. Non entriamo nel merito della politica, però: crediamo che possa essere utile sorridere e riflettere sulla pensione. Una raccolta di frasi sulla pensione divertenti, simpatiche: alcune strappano un sorriso, ma inducono anche alla riflessione. Non sempre positiva, dobbiamo dire.

Secondo una simulazione che ho fatto, percepirò una pensione che mi consenta di vivere in modo adeguato a condizione che prolunghi il mio lavoro ancora di tre anni dopo la mia morte. Fabrizio Caramagna

In Italia un pensionato su due prende meno di 1.000 euro al mese, uno su dieci meno di 500. Gli altri sopravvivono grazie alla fatina dei denti. Stefano Andreoli e Alessandro Bonino

Quando un uomo va in pensione e il tempo non è più una questione di urgente importanza, i suoi colleghi in genere gli regalano un orologio. RC Sherriff

In futuro si andrà in pensione a ottant’anni, l’anno dopo aver trovato il posto fisso. Maurizio Crozza

Riforma delle pensioni: dal prossimo anno andrà in pensione solamente chi ha capito come si fa. Daniele Luttazzi

Siamo la nazione più vecchia del mondo, ogni ragazzo che lavora ha tre pensionati sulla schiena. Beppe Grillo

Per le strade trovi solo bambini forti come galli da combattimento e pensionati vispi pieni di Viagra. Gli altri disperati dai venti ai cinquant’anni, quelli che devon lavorare e mandare avanti l’Italia, son rovinati. In agonia. Luciana Littizzetto

Pensionato tenta rapina alle Poste. Era la prova per l’affiliazione alla bocciofila. Stefano Andreoli e Alessandro Bonino

Politici che hanno rovinato la nostra nazione per punizione riceveranno una lauta pensione con in più una ricca liquidazione. Carl William Brown

Una volta per avere del tempo libero bisognava aspettare la pensione. Adesso basta aspettare di essere laureati. Fabio Carapezza

La pensione è talmente un miraggio per la mia generazione che secondo me molti son convinti che l’INPDAP sia una versione tarocca dell’iPad. Ermanno Ferretti

500 euro al mese, la metà dei pensionati non può permettersi una vita dignitosa. Fortuna che gliene resta ancora poca. Ivan Giannelli

L’aumento della vita media ci fa andare in pensione più tardi. Una volta erano i vecchi pensionati a guardare i cantieri dove lavorano i giovani. Adesso sono i giovani disoccupati a guardare i cantieri dove lavorano i vecchi. Fabrizio Caramagna

Sono poche le persone ad aver padroneggiato l’arte di godersi il benessere raggiunto. Io mi sono specializzato nel campo dell’arte e quindi passo il tempo divertendomi. David O. Selznick

Il bello è che voi politici vi stupite se ce l’abbiamo con voi: “Ma come mai?”. “Ma perché?” Perchééééé??? Allora, vi faccio l’elenco dei perché. Decidete voi i vostri stipendi. Decidete le vostre pensioni. Tagliate le nostre e non toccate le vostre. Nonostante guadagniate un mucchio di soldi, rubate. Avevamo detto no al finanziamento dei partiti e vi siete finanziati lo stesso; oltretutto quei soldi ve li imbertate per i fatti vostri o ve li rubate fra di voi. Luciana Littizzetto

Il cervello: se lo coltivi funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare. Rita Levi-Montalcini

Io lo so come sono fatti i maschi. Già il terzo giorno di ferie vanno in paranoia perché non sanno cosa fare. Bamblinano in pigiama avanti e indietro senza combinare un tubo. Figurarsi quando vanno in pensione. Luciana Littizzetto

Mi piace svegliarmi e non dover andare a lavorare. Per questo lo faccio anche tre o quattro volte al giorno. Gene Perret

Adesso viene il bello! Una seconda giovinezza e tanto tempo libero. La pensione non è un traguardo, ma la linea magica di un orizzonte dove poter rallentare per raccogliere i sogni di una vita… Fiorella Cappelli

Già faremo fatica noi ad andare in pensione. Quindi i più giovani dovranno rimboccarsi le maniche. E tanto. Luca Bizzarri

Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare ‘usque ad finem’, ‘fino alla fine’. Rita Levi Montalcini

Se dipendi dalla tua azienda per la tua pensione, il tuo reddito futuro verrà diviso per cinque. Se prendi cura di te stesso, puoi moltiplicare il tuo reddito futuro per cinque. Jim Rohn

La tragedia di quelle sue mattinate s’interrompeva per incanto la domenica, che come si sa non si lavora: Fantozzi allora si sentiva come gli altri, e quindi quasi un essere umano. Fantozzi è in pensione

Dormirai una volta che andrai in pensione: solo i pensionati possono concedersi di dormire, quindi se non lo sei ancora scordati il letto. Zoran Đinđić

Secondo alcuni studi, presto vivremo fino a 120 anni e andremo in pensione a 80. La pensione a 80 ovviamente servirà a impedire tutta quella longevità. Fabrizio Caramagna

Pandemie. Guerre. Crisi economica. Disoccupazione. Global warming. Allungamento dell’età per andare in pensione. Questa è sicuramente la prima generazione nella storia in cui i figli vivono peggio dei loro genitori. Fabrizio Caramagna

Frasi corte divertenti sulla pensione

Vogliamo scrivere un biglietto per la pensione per il capo, per un collega, o per un amico che finalmente sta per andare in pensione? O magari vogliamo dedicare una lettera al nonno e al papà che vanno in pensione: in ogni caso, potete trovare di seguito le migliori frasi corti sulla pensione. Semplici, secche, dirette, piuttosto taglienti. Ideali per stupire, sì, ma anche per ridere insieme di questo traguardo tanto atteso e finalmente raggiunto.

La pensione bisogna prenderla da giovani – soprattutto bisogna prenderla da vivi. E non è nelle possibilità di tutti. Michel Audiard

La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio a letto la mattina. Samuel Johnson

Prima o poi morirò, ma non andrò in pensione. Margaret Mead

Non ho mai sentito di un musicista jazz che è andato in pensione. Ami ciò che fai, quindi se vai in pensione, cosa fai, suoni per i muri? Nathaniel Adderley

Un marito in pensione è spesso lavoro a tempo pieno per una moglie. Ella Harris

Pensione: dopo aver rigato dritto, ecco giunto il tempo di girare a vuoto. Anonimo

Hanno alzato talmente tanto l’età pensionabile che per andare in pensione non ci vuole la terza età, ci vuole la reincarnazione. Alessandro Siani

Si preparò 25 anni per lavorare, si lamentò per 40 anni di lavorare, rimpianse durante tutta la sua pensione di non lavorare. Poi morì. Fabrizio Caramagna

Chi può essere felice di lunedì? Il pensionato. Anonimo

Le pensioni non si toccano, al massimo si desiderano. Anonimo

I mariti in pensione fanno solo dei guai. Romano Battaglia

Non spero più niente dal ’52… a parte la pensione, ovvio! Bloch

Andare in pensione a sessantacinque anni è ridicolo. A sessantacinque anni io avevo ancora i brufoli. George Burns

Ai bambini le caramelle, ai vecchi la pensione, così stanno quieti. Pasquale Cacchio

La pensione è come una lunga vacanza a Las Vegas: l’obiettivo è godersela al massimo, ma non fino al punto da rimanere senza soldi. Jonathan Clements

La pensione uccide più persone di quanto faccia il lavoro duro. Malcolm Forbes

La pensione: moltissimo per pochi, pochissimo per molti. Luciano Guareschi

Sempre più pensionati passano i pomeriggi allo zoo. Davanti alla gabbia dei leoni. Ci vanno a vedere le bistecche. Daniele Luttazzi

La pensione significa nessuna pressione, nessuno stress, nessuna angoscia… a meno che non si giochi a golf. Gene Perret

Domenica: è la prova generale della pensione. Luca Goldoni

La pensione che cosa è se non il permesso ufficiale di arrugginire? Janine Boissard

Gli italiani sono il popolo più longevo al mondo. Vivono così a lungo che potrebbero addirittura arrivare alla pensione. Matteo Adami

Quando vai in vacanza per prenotare una pensione non devi rivolgerti all’INPS. Eros Drusiani

L’ape operaia, siccome muore dopo sei o sette mesi, non riesce mai a raggiungere l’età pensionabile. Gene Gnocchi

Annullamento del debito pubblico, uscita dall’euro e in pensione a 60 anni. Alcuni governi sono bravi a scrivere libri tra l’umorismo e la fantascienza. Fabrizio Caramagna

Ti consiglio di vivere solo per far arrabbiare coloro che stanno pagando per la tua pensione. È il solo piacere che mi è rimasto. Voltaire

Finché mi diverto, non sento il bisogno di andare in pensione. Stan Lee

I ricchi vanno in albergo, i poveri in pensione. Mirco Stefanon

Mi piacerebbe salutare tutti e andare in pensione, ma di preciso che lavoro dovrei smettere di fare? Tommy Chong

Quando alcune persone vanno in pensione, diventa difficile notare la differenza. Virginia Graham

Quando non si riconoscono più amici e nemici allora è giunta l’ora di ritirarsi. Dame Judi Dench

Il vecchietto al vigile: “Scusi, dove posso trovare una pensione modesta?”. “All’INPS!”. Anonimo

Ormai ho 80 anni e mi sono completamente ritirato a fare il pensionato… se non avessi i vecchi amici cosa farei? Toni Ucci

L’unica cura per l’acne giovanile è la vecchiaia. Totò

Sant’Agostino diceva: “La felicità è desiderare ciò che si ha!”. Mia zia Nilde dice: “Dategli la mia pensione e vediamo!”. Flavio Oreglio

Il tuo miglior piano pensionistico per andare in pensione prospero e felice è quello di non essere un peso per gli altri. Ernie J Zelinski

Il pensionamento è quando un giorno torni dal lavoro e dici: “Ciao, tesoro, sono a casa − per sempre!”. Gene Perret

Nuovo piano per le pensioni. Si va in pensione a targhe alterne. Fabrizio Caramagna

La gente pensa che andare in pensione sia divertente; beh, forse, ma se hai il fuoco dentro, non c’è fine all’orizzonte. Sylvester Stallone

Una ricerca dimostra che lavorare fino in tarda età previene l’Alzheimer. Certo che questi si aggrappano a tutto, pur di fare la riforma delle pensioni come vogliono loro. Dario Vergassola

Frasi sulla pensione in rima

Una raccolta di frasi sulla pensione in rima? Sì: sono perfetti per un bigliettino o per un messaggio su WhatsApp, anche se noi suggeriamo sempre di scrivere a mano un pensiero per chi sta per andare in pensione. Le frasi in rima sono assolutamente simpatiche: alcune sono di autori famosi, altre di anonimi che però hanno lasciato decisamente il segno. L’importante è scegliere quella giusta per fare una piccola sorpresa.

Insegui la tua passione, non la tua pensione. Denis Waitley

Nei nostri giorni più importanti tu sei stato lì presente. Adesso te ne vai ma ne nostri cuori resterai. Goditi la meritata pensione e divertiti come un leone. Andrea Almadori

Da collega e amico in questo giorno ti abbraccio e rido. La pensione meritata finalmente è arrivata. Andrea Almadori

I giovani sono pallidi e inquieti, mentre i vecchi sono abbronzati e sorridenti (essendo la pensione di questi ultimi pagata dai primi). Frédéric Beigbeder

Il pensionato è due volte stanco. In primo luogo è stanco di lavorare, poi, è stanco di non lavorare. Richard Armour

Da domani in pensione sarai felice ogni giorno senza lavoro vivrai. Anonimo

Ora che in pensione te ne andrai, nei nostri ricordi più belli resterai. Anonimo

Frasi per la torta della pensione

Il momento del pensionamento è sempre catartico: una persona ha lavorato per tutta la vita, ha raccolto successi e soddisfazioni personali. Ora, dunque, è il momento di festeggiare la fine, di celebrare quello che è stato e che – ovviamente – sarà. Per la festa per la pensione non può proprio mancare la torta. Ecco, se state cercando frasi brevi per la torta della pensione, ne abbiamo raccolte alcune efficaci e incisive, tra auguri e battute simpatiche. Perfette per dare l’ultimo simpatico arrivederci al collega preferito, o per augurare un buon inizio di pensionamento al papà, alla mamma, al nonno o nonna.