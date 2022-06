Frasi per un marito e papà, da dedicare al tuo uomo speciale

Fonte: iStock Frasi per un marito e papà speciale

Lui è l’uomo che ti ha conquistato al primo sguardo, quello che hai sempre sognato al tuo fianco e che ti sa ancora regalare emozioni infinite con un semplice abbraccio. Tuo marito è una persona straordinaria, lo ami più della tua vita e non potresti più immaginare ad una quotidianità di cui lui non faccia parte. Bellissime immagini tornano a scorrerti davanti agli occhi quando ti tuffi nei ricordi: il vostro primo appuntamento, quel tenero bacio che nascondeva la promessa di un amore infinito, e poi la romantica proposta di matrimonio e il sì che vi ha uniti per sempre.

Poi, un bel giorno, dal vostro amore è nato il gioiello più prezioso: un figlio. E ti sei sorpresa nello scoprire come tuo marito abbia saputo trasformarsi in un papà eccezionale, ancor prima di poter vedere il suo bimbo negli occhi. Oggi, quando lo stringe tra le sue braccia, il tuo cuore non può fare a meno di accelerare. Sembra che i tuoi sogni si siano avverati: hai una famiglia bellissima, e anche se i problemi ogni tanto si affacciano nella tua vita, con un uomo così speciale accanto ti senti fortunata e riesci a superare ogni ostacolo a testa alta.

Sono tante le emozioni meravigliose che vorresti condividere con il tuo partner, ma trovare le parole giuste a volte più essere difficile. Per il giorno del suo compleanno, per celebrare la festa del papà o semplicemente per sorprenderlo dopo una lunga settimana lavorativa, puoi dedicargli una splendida frase d’amore. Su DiLei abbiamo raccolto le più belle e toccanti, perfette per un marito e papà eccezionale proprio come quello che hai scelto al tuo fianco.

Frasi per un marito speciale

Prima ancora di essere il papà di tuo figlio, è un marito amorevole e premuroso: può capitare che, nella frenesia di una quotidianità scandita da ritmi assurdi, ci si dimentichi un po’ di vivere da coppia e si pensi solamente in termini di famiglia. Ogni tanto è bene ricordare che c’è qualcosa di più, una scintilla da cui poi tutto ha avuto origine. E allora metti a nanna i bimbi, prepara una cenetta speciale e scrivi un bigliettino di tuo pugno per regalare a tuo marito una bellissima sorpresa. Scopriamo alcune frasi (famose e non) da cui puoi trarre ispirazione.

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss)

Tu non sei solo l’uomo dei miei sogni, sei anche il padre dei miei figli. Tu non sei solo mio marito e compagno di vita, sei l’anima gemella che dà alla mia vita un significato.

La cosa migliore di averti come marito è che i nostri figli ti hanno come padre.

La nostra storia è quella che mi piacerebbe raccontare un giorno ai nostri figli e nipoti.

Sei un buon amico, un padre meraviglioso e un marito amorevole. Sei tutto ciò che potessi desiderare.

A mio marito, il padre dei miei figli, dedico un pensiero d’amore per l’uomo che è: il migliore del mondo. Ti amo amore.

Sei un tesoro per me, per la nostra famiglia e per il mondo. Sei un marito speciale.

Sei il miglior marito del pianeta, il miglior padre del mondo e l’uomo in cui ripongo la mia fiducia. Ti ringrazio per essere al mio fianco ogni giorno.

Frasi commoventi per un marito e papà

Ad un papà puoi toccare qualsiasi cosa, ma non i suoi figli. Basta pensare a loro per sentire il cuore che batte più forte e gli occhi che iniziano a luccicare. Tantissimi scrittori, filosofi e pensatori hanno cercato di raccontare questo immenso sentimento d’amore, in frasi e citazioni che – ne siamo sicuri – toccheranno le corde più sensibili del tuo marito e papà speciale. Eccone alcune commoventi, perfette per strappargli qualche lacrimuccia.

Un padre che perdona è la perfetta immagine della Divinità. (Simone De Beauvoir)

La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli. (Democrito)

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel García Márquez)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

Per un padre non c’è niente che sia più caro d’una figlia. (Euripide)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

La cosa più grande che un papà può fare per i propri figli, è amare la loro mamma. (Anjaneth Garcia Untalan)

Mio papà giocava spesso con me e mio fratello nel cortile. La mamma si affacciava e diceva: “State distruggendo il prato!”. “Non stiamo crescendo un prato” – rispondeva papà – “Stiamo crescendo dei figli!”. (Harmon Killebrew)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch)

I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo. (Honoré de Balzac)

Per severo che sia un padre nel giudicare un figlio, non sarà mai tanto severo come un figlio nel giudicare suo padre. (Enrique Jardiel Poncela)

Papà: il primo eroe di un figlio, il primo amore di una figlia. (John Walter Bratton)

La qualità di un padre può essere vista negli obiettivi, nei sogni e nelle aspirazioni che ha non solo per se stesso, ma per la sua famiglia. (Reed Markham)

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)

Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell’infanzia altrettanto forte, quanto il bisogno della protezione di un padre. (Sigmund Freud)

La madre è la stabilità del focolare, il padre è la vivacità della strada. (Donald Winnicott)

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare Il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto. (Pam Brown)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. (Ama H. Vanniarachchy)

Per tenere un bambino in braccio basta solo l’amore, per allevarlo serve molto di più, per essere suo padre, deve dare qualcosa anche Dio. (Elis Râpeanu)

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Beato l’uomo che sente molte voci gentili chiamarlo padre. (Lydia Child)

Il padre è la radice più robusta, il figlio l’albero più promettente.

Nella parola “papà” c’è ritmo, due battiti di cuore, la semplicità di un piccolo dito che indica un uomo e lo definisce, nel suo essere più assoluto. (Alessandro Bruno)

Il padre tiene in braccio il figlio in modo diverso dalla madre, con il viso rivolto verso l’esterno (non verso il proprio seno come la madre) e con una irrefrenabile tendenza a sollevarlo sopra la propria testa, cosa che una donna non farebbe mai. (Stefano Zecchi)

Dammi la vita di un bambino la cui madre è una infermiera, sarta, lavandaia, cuoca, insegnante, angelo e santa, tutte in una, e il cui padre è guida, esempio e amico. Nessun servitore che si interponga tra loro. Questi sono i ragazzi che sono nati con la più grande fortuna. (Andrew Canergie)

Ogni carezza che il padre non ha fatto alla madre è stata per il figlio una lezione di desiderio. (Giulia Carcasi)

Frasi delle canzoni per il papà

Di canzoni dedicate alla mamma e al suo rapporto con i figli ce ne sono tantissime, ma non dobbiamo mai dimenticare il papà. Alcune splendide ballate d’amore raccontano proprio l’emozione di diventare padri, vista con gli occhi di una mamma (o futura tale). E le loro strofe più significative restano impresse nel cuore e nella mente, come poesie dolcissime che ci riportano le farfalle nello stomaco. Eccone qualcuna con cui potrai sorprendere tuo marito.

Sento qualcosa alla pancia

E più tonda la guancia, che cosa sarà?

Oggi mi gira la testa

Lo stomaco è in festa, chissà che sarà

Ora mi faccio un tè caldo

Più tardi poi scendo e vengo da te

Dopo preparo la cena con quello che c’è

Forse ho capito qualcosa

Sarà una sorpresa stasera per te

Qui c’è qualcuno che bussa

Ma non alla porta, è dentro di me

Sento la mia adrenalina salire salire ancora più su

Mentre un profumo di mamma si ferma quaggiù

Già sento battere il suo cuore

Arriva il frutto dell’amore

È un principino da cullare

E poi la notte coccolare

Sarà bello come il sole

Spero che somigli a me

Lo sai che sono bella più di te

(Anna Tatangelo – Profumo di mamma)

E più tonda la guancia, che cosa sarà? Oggi mi gira la testa Lo stomaco è in festa, chissà che sarà Ora mi faccio un tè caldo Più tardi poi scendo e vengo da te Dopo preparo la cena con quello che c’è Forse ho capito qualcosa Sarà una sorpresa stasera per te Qui c’è qualcuno che bussa Ma non alla porta, è dentro di me Sento la mia adrenalina salire salire ancora più su Mentre un profumo di mamma si ferma quaggiù Già sento battere il suo cuore Arriva il frutto dell’amore È un principino da cullare E poi la notte coccolare Sarà bello come il sole Spero che somigli a me Lo sai che sono bella più di te (Anna Tatangelo – Profumo di mamma) We were waiting for the bus

No-one much around but us

Then I see this young boy cut a look at me

I’m stunned

In a daze

He had the whole street set ablaze

It’s only love they say

Makes you feel this way

She liked his eyes she wanted more

The baby gonna have your smile for sure

He saw a lovely girl

Smelling sweet and soapy like fresh air

She saw him looking acted like she didn’t care

That’s how we knew

And so love grew a flower

A flower that is you

(Sade – Babyfather)

No-one much around but us Then I see this young boy cut a look at me I’m stunned In a daze He had the whole street set ablaze It’s only love they say Makes you feel this way She liked his eyes she wanted more The baby gonna have your smile for sure He saw a lovely girl Smelling sweet and soapy like fresh air She saw him looking acted like she didn’t care That’s how we knew And so love grew a flower A flower that is you (Sade – Babyfather) No moment, will be more true

Then the moment I look at you

It’s in you, you see somebody’s watching over you

And that is all I’m praying’s that

Someday you will understand in God’s whole plan

And what he does to you

Oh, but maybe someday you will breathe

And you’ll finally see, you’ll see it all in your baby

You’ll see it all in your baby, you’ll see it all in your baby

You’ll see it all in your baby

(Britney Spears – Someday I will understand)

Frasi sul papà simpatiche e divertenti

Essere papà spesso è una sfida, ma non bisogna mai dimenticare che saper sorridere è l’arma più importante che abbiamo. Anche davanti alle difficoltà della vita, ritrovare un po’ di leggerezza ci aiuta ad andare avanti sempre a testa alta. Ecco alcune divertentissime battute che fanno ironia sul ruolo del papà, sul confronto con la mamma e sull’intera famiglia: strapperanno sicuramente un sorriso a tuo marito.

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Quel papà che non ha mai messo il figlio su una giostra non è un papà ma è solamente un genitore. (Salvatore Cutrupi)

Tutto ciò che un figlio può ragionevolmente aspettarsi da un padre è che sia presente al concepimento. (Joe Orton)

Se avete intenzione di essere padre, vi dovete assumere l’impegno di essere Muhammad Ali, Albert Einstein e David Copperfield. (Peter Schumacher)

Ogni padre si aspetta che il suo ragazzo faccia tutte quelle cose che lui non ha voluto fare da giovane. (Kin Hubbard)

Un padre deve sgobbare la metà di una qualunque madre per essere considerato bravo il doppio! (Mary Kay Blakely)

Sei il papà migliore del mondo. Dopo la mamma.

Il papà è come un figlio, ma con una donna che controlla che faccia il padre.

La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno. (George Herbert)

Capita a volte che il padre si occupi della prole – un fenomeno abbastanza frequente fra i pesci. (Simone de Beauvoir)

Famiglia: un’unità sociale dove il padre è preoccupato per lo spazio del parcheggio, i bambini per lo spazio esterno e la madre per lo spazio dell’armadio. (Evan Esar)

Un uomo è completo solo quando ha una famiglia, moglie e figli. Scusate: completo o finito? (Millor Fernandes)

Auguri papà: le frasi da parte della moglie

Nel giorno del suo compleanno o in quello della festa del papà, puoi fare a tuo marito un regalo davvero speciale. Non importa cosa si nasconda in quel pacchetto che hai preparato con tanto amore assieme ai tuoi bambini, bensì il contenuto di quel bigliettino che riversa parole d’amore dolcissime, in grado di far commuovere chiunque. Scegli una di queste frasi stupende, che puoi personalizzare come preferisci, e preparati a tirare fuori un fazzolettino quando tuo marito la leggerà.