Buon compleanno papà: le più belle frasi da dedicare in questo giorno speciale

Fonte: iStock Le più belle frasi per augurare buon compleanno al papà

Il papà è una figura fondamentale nella crescita di un figlio. Insieme alla mamma, completa il quadro della famiglia. Nonostante da bambini facciamo disperare i nostri genitori, e da adolescenti li facciamo spesso preoccupare, il nostro pensiero è sempre rivolto a loro e al modo per renderli sempre felici e orgogliosi di noi.

Quando si avvicina il compleanno del papà, corriamo alla ricerca del regalo perfetto, quella sorpresa che possa lasciarlo senza parole. A volte però basta molto meno per stupirlo e fare breccia nel suo cuore: nessun oggetto ricercato, niente vestiti costosi, scarpe o orologi. Al papà basta la presenza dei suoi figli e – perché no? – magari anche una bella festa a sorpresa, organizzata con amici e parenti, con tutte le persone che gli vogliono bene. Una cena al ristorante, oppure un aperitivo a casa: in qualsiasi caso non può mancare la torta con le candeline – soffiarle ricorda gli anni che passano, ma anche la gioia di poter essere ancora lì, a festeggiare, riscaldato dall’amore dei propri cari.

E se vogliamo davvero fare un bel pensiero al nostro papà, non ci resta che stupirlo con un biglietto d’auguri che lo faccia emozionare e sentire importante. Scopriamo insieme i modi più originali e dolci per dire “buon compleanno papà”.

Frasi di auguri per il compleanno del papà

Vuoi un suggerimento per fare gli auguri al tuo papà? Di seguito trovi alcuni esempi di frasi originali e dolci selezionate da DiLei, che puoi usare per augurargli buon compleanno. I nostri papà sono persone speciali, è bello dedicare loro dei pensieri unici e ricordare quanto li amiamo. Ecco alcuni esempi di frasi di auguri di buon compleanno, puoi usarle per scrivere un biglietto originale e farlo emozionare:

Tanti auguri a te papà, che sei il mio eroe, il mio esempio. Ti voglio bene.

Buon compleanno, in questo giorno speciale voglio dirti: non cambiare mai, sei importante per me.

Auguri papà, sei tutto quello che vorrei diventare.

Tanti auguri papà, sei speciale: non troverò mai un uomo come te.

Insieme alla mamma, sei la persona più importante della mia vita, buon compleanno papà!

Sei l’unico papà che avrei mai voluto avere. Tanti auguri di buon compleanno.

Ti auguro oggi e sempre di ottenere tutto quello che più desideri. Auguri papà!

Ti voglio bene papà, grazie per tutto quello che fai per me. Buon compleanno al mio eroe speciale.

Sei unico al mondo, non cambiare mai. Tanti auguri papà, dal profondo del mio cuore.

Sei l’uomo più saggio che io conosca: mi lasci camminare, sbagliare, cadere, e hai sempre la tua mano pronta da tendere per farmi rialzare. Grazie, auguri papà!

Se avessi potuto scegliere il mio papà, saresti stato sicuramente tu! Buon compleanno.

Buon compleanno papà: le frasi più divertenti

Non sei un tipo romantico e da frasi emozionanti? Oppure il tuo papà sta vivendo un momento stressante e colmo di preoccupazioni e vuoi strappargli un gran sorriso? Ecco allora alcune frasi spiritose e divertenti per augurargli buon compleanno, mettendolo sicuramente di buon umore:

Ricorda che l’età è solo un numero, e la matematica non è mai stata il nostro forte. Non contare gli anni, sii felice. Tanti auguri papà.

Non è vecchiaia, papà, ogni anno che passa diventi sempre più saggio. Tanti auguri, ti voglio bene.

Volevo farti un regalo unico e divertente, ma tu hai già me nella tua vita: cosa volere di meglio? Buon compleanno papà.

Quante candele su questa torta, ho chiamato anche i vigili del fuoco per darti una mano! Tanti auguri.

Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando! Auguri papà.

Che bello essere giovani e pieni di energia. Non è il tuo caso però, tanti auguri papà!

Conosco un papà bello, giovane, ricco e famoso… peccato non sia tu, ma ci accontentiamo! Buon compleanno.

Per festeggiare il tuo compleanno ho pensato a un bel viaggio alle Maldive. Dai tu da mangiare al gatto in mia assenza? Tanti auguri!

Non preoccuparti se stai perdendo tutti i capelli, è sintomo di saggezza! Tanti auguri papà.

Auguri papà: citazioni famose per il compleanno

Il compleanno è un giorno di festa, da trascorrere con le persone a cui vogliamo più bene. Per fare degli auguri esclusivi al tuo papà puoi usare queste citazioni famose molto profonde, per ricordargli quanto è importante per te. Il tempo passa, ma l’amore non cambia. Vediamo alcuni dei pensieri più carini da dedicare al papà, il nostro supereroe per sempre:

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano. (Luciano De Crescenzo)

Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze, perché il tempo non fa i conti con nessuno. Amate, odiate, buttatevi a capofitto in ogni cosa che vi dia emozioni forti. Le persone sono lo spettacolo più bello del mondo. E non si paga il biglietto. (Charles Bukowski)

Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere. (George Bernard Shaw)

La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che il pilota sei tu. (Michael Altshuler)

Con gli anni non diventiamo più vecchi, ma ogni giorno più nuovi. (Emily Dickinson)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C. S. Lewis)

Oggi sei più vecchio di quanto tu non sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai. (Eleanor Roosevelt)

Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima (Alda Merini)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo, né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Il segreto per rimanere giovani è vivere onestamente, mangiare lentamente e mentire sull’età. (Lucille Ball)

L’età non conta, a meno che tu non sia un formaggio. (Billie Burke)

Cerca di non sapere mai cosa sia la vecchiaia. Impara la felicità che porta il tempo, non contare gli anni. (Decimo Magno Ausonio)

Dentro abbiamo sempre la stessa età. (Gertrude Stein)

Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della vita. (Coco Chanel)

Brevi frasi dolci per augurare buon compleanno al papà

Una raccolta delle frasi più brevi e semplici per augurare buon compleanno al papà. Pensieri affettuosi e originali, carichi d’amore, per ricordare al proprio papà che è l’uomo più importante della nostra vita. Vuoi fare un regalo speciale a una delle persone che più ami al mondo? Ebbene, non ti resta che leggere queste belle parole che DiLei ha selezionato per te:

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

Auguri al papà migliore del mondo, buon compleanno!

Ti auguro un fantastico compleanno, tanto speciale quanto lo sei tu!

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Il più felice compleanno all’uomo più importante della mia vita, auguri papà!

Buon compleanno a te che mi hai insegnato tutto quello che so.

Auguri all’uomo più unico al mondo!

Grazie per essere il mio supereroe, buon compleanno papà!

Ti auguro un anno ricco felicità, papà!

Ogni anno che passa sei sempre più speciale, tanti auguri!

Papà, sei unico in tutto l’universo. Tanti auguri, ti voglio bene.

Buon compleanno e grazie di esistere, sempre al mio fianco.

Beato l’uomo che sente molte voci gentili chiamarlo padre. (Lydia Child)

Cosa devo a mio padre? Tutto. (Henry Van Dyke)

Ti auguro tutta la gioia del mondo, buon compleanno papà!

Ho sempre voluto crescere per diventare come te, sei speciale. Tanti auguri!

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Mi hai dato vita, amore e risate. Non potevo desiderare di meglio, auguri papà!

Sei il papà più dolce e amorevole al mondo, buon compleanno a te!

Sei la prima persona che chiamo quando sono nei guai! Auguri papà.

Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo. (Dan Zevin)

Ora che so quanto sia difficile essere un buon padre, spero di saper essere per i miei figli anche solo la metà di quello che sei tu per me. Grazie papà, tanti auguri!

Grazie perché so di poter sempre contare su di te. Buon compleanno papà!

Compleanno papà, frasi poetiche

Sono tanti gli autori che hanno raccontato l’amore verso il proprio padre attraverso la poesia. Possiamo riprendere delle nostre e riportarle su un biglietto o una lettera da regalare al nostro papà. Un pensiero dolcissimo, che tocca il cuore. Quali migliori auguri di buon compleanno? Ecco alcune tra le poesie più famose dedicate al papà:

Arriva un principe con un cavallo bianco:

viene da lontano e sembra molto stanco.

Al posto della spada

c’è l’ombrello

e c’è il cappotto

al posto del mantello;

però a guardarci bene

il cavallo non ce l’ha,

io gli corro incontro

e gli dico: “Ciao papà!”

(Il Principe – M. Moschini)

Il papà non è solo

l’amico delle capriole sul letto grande,

non è solamente l’albero

al quale mi arrampico come un piccolo orso,

non è soltanto chi tende con me l’aquilone nel cielo.

Il papà è il sorriso discreto

che fa finta di niente,

è l’ombra buona della grande quercia,

è la mano sicura che mi conduce al prato

e oltre la siepe.

(Cos’è un papà – L. Musacchio)

C'è un uomo grande:

gli faccio domande.

C’è un uomo grosso:

gli salto addosso.

C’è un uomo attento:

gli soffio il vento.

C’è un uomo quieto:

gli dico il mio segreto.

C’è un uomo in casa mia

che mi fa compagnia.

Chi è? Chissà?

È il mio papà!

(Per te papà – R. Piumini)

Da te, papà, ricevo tanto.

A te, papà, io voglio bene.

Di te, papà, io vado fiero.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per il bene che mi vuoi.

Grazie papà, per i doni che mi fai.

Con te, papà, non ho paura.

Con te, papà, mi sento forte.

Con te, papà, mi trovo bene.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per la gioia che mi dai.

Grazie papà, per quello che tu sei.

(Grazie papà – B. Bartolini)

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale,

il loro richiamo speciale.

Il loro modo di bussare.

Il loro modo di camminare.

Il loro marchio sulla nostra vita.

Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel

buio, sentiamo un trillare di note

e il nostro cuore si sente sollevato.

E abbiamo di nuovo cinque anni:

stiamo aspettando di udire

i passi di papà sulla ghiaia del vialetto.

(Tutti i papà hanno il loro fischio – di Pam Brown)

Tanti auguri papà, le migliori frasi dalle canzoni

Un pensiero bellissimo? Dedicare una canzone al proprio papà per il giorno del suo compleanno. Sarebbe meraviglioso poter prendere carta e penna e scrivere per lui un testo originale, saperlo trasformare in musica, e cantarglielo! Purtroppo non possediamo tutti questo dono, e allora perché non fargli comunque un regalo straordinario, dedicandogli una canzone di un noto autore?

Possiamo riportarla su un biglietto o farne incidere una strofa su un calice di vetro, o su una cornice d’argento. Per i più intonati, potrebbe essere un’idea fantastica anche cantargliela nel giorno del suo compleanno. Di seguito vediamo le frasi di alcune importanti canzoni dedicate a tutti i papà del mondo. Scegli quella che più rappresenta il vostro rapporto, e non dimenticare di personalizzare la tua dedica: