Papà sei il mio supereroe e te lo dico così

La Festa del Papà è vicina ed è tempo di scegliere e acquistare un pensiero per il proprio papà, ma come trovare qualcosa di originale che possa stupirlo?

Trovare il regalo giusto è complicato, perché oltre all’originalità, sarebbe bello regalare per la Festa del Papà anche qualcosa di utile e significativo.

Abbiamo quindi raccolto per te alcune idee per la Festa del Papà da cui puoi prendere spunto.

Idee regalo per la Festa del Papà

Ogni persona è diversa, così come ogni papà ha le sue preferenze, hobby e gusti, ci sono però alcuni regali che mettono d’accordo tutti e saranno graditi anche dal tuo.

Un accessorio tech: uno smartwatch, Alexa e quello che ti suggerisce la fantasia e che pensi possa piacergli;

uno smartwatch, Alexa e quello che ti suggerisce la fantasia e che pensi possa piacergli; Una gift card : da spendere in libreria, su Amazon, scegliendo qualcosa che rientri nelle passioni del proprio papà;

: da spendere in libreria, su Amazon, scegliendo qualcosa che rientri nelle passioni del proprio papà; Un oggetto dedicato alla Festa del Papà: per ricordare a cosa si riferisce il regalo; via libera a tazze personalizzate, grembiuli, libri, cioccolatini con messaggi a tema.

Le idee potrebbero continuare ancora, perché tutto dipende dal budget e dai gusti personali, ma per aiutarti nella scelta, abbiamo selezionato su Amazon 5 idee che ci hanno colpito e che sicuramente faranno felice il tuo papà.

Il libro: “Papà sei il mio supereroe”: completa il libro e regalalo al tuo papà

Il primo regalo che ti suggeriamo nasce per i bambini molto piccoli, ma ci sembra adatto anche a tutte le persone molto creative che vogliono cimentarsi con un regalo fai da te. Si tratta, infatti, di un libro da corredare con foto, scritte e pensieri, una sorta di scrabooking da regalare: puoi attaccare foto ricordo di una vacanza, biglietti, messaggi e tutto quello che vuoi donare al tuo papà. Sicuramente si tratta di un pensiero originale e molto emozionante da ricevere.

Sei il mio supereroe Un libro da personalizzare e regalare

Grembiule da cucina per il “Papà super”

Se hai un padre appassionato alla cucina, ma anche se vuoi invitarlo a cimentarsi nella preparazione di qualche ricetta, il grembiule è sempre un regalo simpatico e divertente.

Soprattutto questo che abbiamo selezionato con il corpo muscoloso di Superman dai colori sgargianti e dal tessuto antimacchia.

Grembiule con stampa di Superman Il grembiule con la stampa di Superman , un regalo divertente e originale

Bottiglia di Vino Toscano rosso da personalizzare

Questo è un regalo che farà sicuramente felicissimo ogni papà, a meno che il tuo non sia astemio!

Una bottiglia di vino toscano con l’etichetta personalizzabile a tua scelta con un messaggio, una foto o un’illustrazione.

Un regalo, come tutti quello personalizzabili e che puoi rendere unici, che farà sicuramente felice la persona che lo riceverà.

Bottiglia di vino toscano da personalizzare La bottiglia di vino da personalizzare è un regalo elegante e sicuramente molto gradito

Cuscino “L’angolo russante di papà”

Chi non ha mai sentito almeno una volta il proprio papà russare sul divano?

Il cuscino, 40×40 con stampata la frase “L’angolo russante di papà” è un pensiero simpatico che farà sicuramente sorridere e divertire chi lo riceverà.

I colori tenui: bianco, beige e azzurro lo rendono perfettamente adatto ad essere abbinato su divani e letti di tutti i colori.

Offerta Cuscino: Un cuscino con un messaggio universale per tutti i papà

Coupon per Papà

Questa è una delle idee più originali e allo stesso low cost, si tratta di un blocchetto contenente 52 voucher da regalare, che contengono attività divertenti per stare insieme, rilassarsi, divertirsi e aiutare in casa. I voucher sono già pronti per essere usati uno ogni settimana dell’anno: il papà non dovrà far altro che scegliere quale giocarsi!

Coupon per i papà Un pensiero originale e low cost, ideato per durare tutto l'anno

Non avete trovato il regalo che stavate cercando? Provate a dare un’occhiata alle tantissime idee presenti online nel negozio Amazon dedicato alla festa del papà.