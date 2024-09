Catherine Zeta-Jones posa nuda: “La seconda idea regalo per mio marito Michael Douglas”

Catherine Zeta-Jones ha condiviso su Instagram una foto in cui posa completamente nuda a 55 anni e la dedica a suo marito Michael Douglas

Fonte: Getty Images Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones ha condiviso su Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae nuda e ha spiegato che si tratta della seconda opzione regalo per suo marito Michael Douglas che ha compiuto 80 anni il 25 settembre, nello stesso giorno in cui lei ha spento 55 candeline.

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas sono oggi una delle coppie più unite di Hollywood, dopo aver superato nel 2013 una grave crisi e una momentanea separazione. Si sono riconciliati nel 2014 e da allora l’amore va a gonfie vele. Si può dire che abbiano trovato entrambi la loro anima gemella, forse perché sono nati nello stesso giorni. Il 25 settembre 1969 in Galles lei e il 25 settembre 1944 a Hollywood lui.

Si sono conosciuti nel 1998 grazie a Danny De Vito e si sono sposati nel 2000 a New York con un party che è costato un milione e mezzo di dollari. Dopo 24 anni passati insieme tra alti e bassi, è difficile trovare un regalo originale per il compleanno, specialmente quando è così importante come gli 80 anni.

Catherine Zeta-Jones, la foto nuda a 55 anni

Così, Catherine Zeta-Jones ha pensato di regalare a suo marito Michael Douglas se stessa, svelando la sua idea ai fan con la foto senza veli pubblicata sul suo profilo Instagram. Ovviamente si tratta di un nudo artistico.

L’attrice è ritratta di profilo senza abiti ma con un paio di sandali altissimi. Le mani appoggiate a un lavabo mentre si guarda allo specchio.

Catherine Zeta-Jones, l’idea regalo per gli 80 anni di Michael Douglas

E commenta: “Dopo oltre 25 anni che condivido il giorno del compleanno con mio marito, sto esaurendo le idee regalo! Questa è la seconda opzione regalo, le palline da golf sono la prima opzione… ovviamente 🤣”.

La foto ha lasciato senza fiato non solo Michael Douglas ma anche i numerosissimi fan dell’attrice che oltre a farle gli auguri di compleanno, si complimentano con lei per l’invidiabile forma fisica a 55 anni e qualcuno strizza l’occhio al maritino: “Siamo onesti, se Catherine è così ORA, ogni giorno è un compleanno per Michael!”. “Davvero maestoso! Buon compleanno”; “Buon compleanno, bellezza, tutti i tuoi fan in tutto il mondo si congratulano con te e con tuo marito che ti adora.” “Buon compleanno Catherine! Sei una delle mie attrici preferite! Guardo i tuoi film ogni anno nel giorno del tuo compleanno! 🥳🎊🎂🍾🥂”.

Anche se non manca chi polemizza e trova poco appropriata la foto al naturale che Catherine ha dedicato a Michael. D’altro canto lui è stato molto più romantico in fatto di auguri, perché ha voluto dedicarle un vero messaggio d’amore per ringraziarla dei momenti magnifici che hanno trascorso insieme.