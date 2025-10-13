Grande Fratello, sondaggi del 13 ottobre: chi rischia l’eliminazione

IPA Simona Ventura

A poche ore dalla prossima puntata del Grande Fratello, il clima nella Casa si fa sempre più teso. Come spesso accade nelle fasi iniziali del reality, i rapporti tra i concorrenti sono in fase di consolidamento e le dinamiche di gruppo cominciano a mostrare con chiarezza alleanze e contrasti. Mentre il pubblico osserva e giudica, i sondaggi online mostrano già un quadro piuttosto nitido di ciò che potrebbe accadere nella prossima diretta: un concorrente sembra in netto vantaggio, mentre gli altri due si contendono faticosamente la permanenza.

Grande Fratello, chi rischia l’eliminazione

Secondo le rilevazioni aggiornate al 13 ottobre, a guidare la classifica del gradimento è Omer Elomari, con un significativo 52,85% delle preferenze. Un dato che non lascia spazio a grandi interpretazioni perché si conferma senza dubbio come il vero protagonista della settimana. In seconda posizione troviamo Matteo Azzali, che raccoglie il 25,22% dei voti. Il distacco da Omer è consistente, ma la sua situazione non è ancora compromessa. È però un personaggio che divide: alcuni spettatori apprezzano alcuni lati della sua personalità, altri lo percepiscono come troppo controllato, quasi distante dal gruppo, al quale ha grandi difficoltà ad avvicinarsi.

In fondo alla classifica c’è Giulio Carotenuto, fermo al 21,93% delle preferenze. Una percentuale che, se confermata dal televoto ufficiale, lo metterebbe seriamente a rischio. Giulio, arrivato con grandi aspettative, sembra aver perso slancio negli ultimi giorni: i festeggiamenti per il suo compleanno l’hanno infatti esposto parecchio alle critiche, perché c’è chi lo accusa di aver fatto delle avance a più donne contemporaneamente.

Ma, al Grande Fratello non tutto è prevedibile: una lite improvvisa, un gesto o un momento di fragilità possono ribaltare le percezioni in modo imprevisto. Giulio, se vuole restare in gioco, dovrà far emergere una personalità in modo da poter convincere il pubblico e scampare così la prima nomination eliminatoria di quest’edizione.

Cosa succederà in diretta

Con questi numeri, la prossima eliminazione si preannuncia meno incerta del solito. Omer Elomari gode di una posizione di forza che difficilmente sarà scalfita, mentre Matteo Azzali e Giulio Carotenuto si trovano a combattere per la sopravvivenza televisiva. L’unico verdetto certo, al momento, è che il pubblico ha scelto da che parte stare. E come sempre, nel Grande Fratello, sarà la diretta a decretare chi resterà sotto i riflettori e chi dovrà salutare la Casa.

Dopo l’uscita di Anita Mazzotta, che ha abbandonato il gioco per motivi familiari, la partita è più aperta che mai. Era infatti lei una delle preferite del pubblico e, dopo la sua decisione di varcare la Porta Rossa, in molti si stanno chiedendo se non sia una scelta definitiva o reversibile. Dopotutto, Simona Ventura non aveva lasciato grande spazio per i ripensamenti. Contrariamente alle edizioni passate, infatti, pare che non sia prevista la riammissione dei concorrenti che liberamente hanno scelto di abbandonare il reality. Questo potrebbe però un caso speciale: la concorrente è infatti uscita a seguito di un problema personale molto importante e potrebbe voler proseguire con il suo percorso all’interno del programma. Cosa succederà? Non ci resta che aspettare la diretta per scoprirlo.