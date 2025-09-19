Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta new entry. Il commento della Ventura: “Ha la sua storia scritta sulla pelle”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e manca sempre meno al debutto del Grande Fratello 2025 in versione nip. Il noto reality tornerà su Canale 5 il 29 settembre, pronto a regalare un’altra stagione di convivenze forzate, amicizie, nuovi amori e qualche colpo di scena. Al timone ci sarà una vera e propria garanzia, Simona Ventura, che proprio in questi giorni sta scaldando il pubblico con una serie di video promo in cui svela man mano i volti dei nuovi concorrenti. Un assaggio di caratteri e personalità che promettono scintille, tra storie tutte da scoprire e personalità ben definite. I fan non vedono l’ora che si accendano le luci nella Casa più spiata d’Italia e già commentano le new entry del programma, alimentando l’attesa per un cast che sembra davvero promettere un ritorno alle origini che mancava da un po’.

Simona Ventura annuncia la nuova concorrente del GF 2025: chi è Anita Mazzotta

Grande Fratello 2025, i giochi stanno per iniziare: il prossimo 29 settembre, in prima serata su Canale5, partirà la nuova edizione di uno dei reality più longevi della televisione italiana. Al timone della nuova edizione, rigorosamente composta da personaggi non famosi, ci sarà Simona Ventura, in attesa di vedere tornare Alfonso Signorini con la consueta versione vip del GF il prossimo anno.

In questi giorni, sui canali ufficiali del programma e in tv, impazzano i video promo della nuova edizione in cui appare proprio la conduttrice, emozionata e sorridente, che annuncia di volta in volta i nomi dei partecipanti al GF, rivelando per ciascuno dettagli interessanti.

Tra di loro una delle new entry più attese è proprio Anita Mazzotta, nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: il suo ingresso nella Casa promette scintille dato che la ragazza sembra avere personalità da vendere. Ventisette anni, origini venete e una vita già costellata di viaggi e cambi città, Anita porta con sé un mix di energia e carattere deciso che ha subito conquistato il pubblico social.

La sua professione poi, quella di piercer, le è valsa il soprannome di “piercer dei vip”, un titolo che racconta solo in parte la sua storia, ma già mette molta curiosità. Da anni infatti Anita lavora tra Milano, Brescia, Piacenza e Roma come specialista di piercing e body art, ed è nota per l’attenzione maniacale con cui accompagna ogni cliente nella scelta del proprio segno sulla pelle.

I tatuaggi e i gioielli che indossa parlano di lei prima ancora delle parole: un’estetica forte che non nasconde però un animo sensibile e sorprendentemente empatico.

Dietro l’immagine grintosa c’è infatti una giovane donna che ha affrontato sfide personali e professionali, costruendo la propria indipendenza con determinazione. “Con la sua forza ha conquistato tutto da sola, sotto la sua corazza nasconde un cuore di infinita dolcezza… Anita, la Casa del Grande Fratello ti aspetta” è il commento che accompagna la clip pubblicata su Instagram.

“Ha la sua storia scritta sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa” racconta di lei Simona Ventura, mentre sulla clip scorrono le immagini che mostrano chi è Anita.

Chi la segue su Instagram però lo sa bene: i suoi post mostrano mani all’opera, aghi e gioielli pronti a trasformarsi in piccoli capolavori, ma anche scorci di vita quotidiana in cui traspare una personalità autentica, lontana dalle pose forzate. Ed è proprio questo equilibrio tra ribellione e delicatezza a renderla autentica e magnetica.

Grande Fratello 2025, il pugile Matteo, la piercer Anita e gli altri concorrenti

Il Grande Fratello 2025 scalda i motori in vista della ripartenza, pronto a riportare in prima serata l’energia delle edizioni storiche. Simona Ventura infatti si è detta decisa a riportare il reality alle origini con un cast di persone comuni ma con storie capaci di catturare l’attenzione del pubblico.

Insieme a lei, a commentare le dinamiche della Casa, ci sarà un trio di opinionisti d’eccezione che fa subito nostalgia, composto da ex concorrenti storici, ovvero Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

I tre ex gieffini che conoscono bene le emozioni e le tensioni che si vivono tra quelle mura, promettono pareri pungenti e ironia a ogni puntata. Nel frattempo, i canali social ufficiali hanno già svelato alcuni dei primi concorrenti e le presentazioni hanno immediatamente acceso il chiacchiericcio online: tra i volti confermati spiccano Matteo Azzali, pugile dal carattere determinato, ma anche Jonas Matteo Pepe, Francesca, giovane mamma di Roma, e proprio Anita Mazzotta, la piercer dei vip che sta facendo parlare di sé per il suo stile e il suo lavoro particolare.

Dopo l’annuncio della sua presenza non sono mancati i commenti sul web e, in particolare, si è scatenata una diatriba sulla questione nip: Anita infatti conta circa 57mila followers su Instagram e 30mila su TikTok, numeri piuttosto elevati che sembrano tirarla fuori dall’ambito degli “sconosciuti” e la collocherebbero più in quello degli influencer.

Anche perchè, come si può vedere dai video che pubblica, tra i suoi clienti spiccano parecchi nomi noti come l’attore Cristiano Caccamo, l’olimpionico Paolo Conte Bonin, l’ex tronista Luca Daffrè e la persino mamma di Fedez. Questo elemento andrebbe dunque a scontrarsi con la volontà della produzione di puntare solo su personaggi non noti per tornare alle origini del programma.

Al di là delle polemiche però, gli ingredienti per una nuova edizione che promette emozioni, scontri e colpi di scena ci sono tutte.