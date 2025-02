Ascanio Pacelli sul problema di Tancredi: “Quando il destino tocca i figli, fatichi ad accettarlo”

Fonte: Getty Images Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli è tornato a condurre un programma tv, The Golden Bachelor su Real Time, ma gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili dal punto di vista familiare. Il figlio Tancredi, avuto dodici anni fa dalla moglie Katia Pedrotti conosciuta al Grande Fratello, ha avuto dei problemi di salute che hanno cambiato la sua quotidianità. Il ragazzino è stato ricoverato per alcuni giorni e poi è tornato a casa con i suoi genitori ma qualcosa è cambiato e, come ammesso dallo stesso Ascanio, all’inizio non è stato facile da accettare.

Ascanio Pacelli e i problemi di salute del figlio Tancredi

Lo scorso gennaio Tancredi, il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, è stato ricoverato in un ospedale dell’Emilia-Romagna. Dopo qualche giorno di accertamenti e controlli è stato dimesso ed è tornato a Roma con i suoi genitori. “Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà. Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui sta bene”, ha scritto l’influencer sui social senza mai svelare troppi dettagli.

Ora per la prima volta ha parlato anche Ascanio, limitandosi però a condividere il suo stato d’animo, quello di un genitore che, com’è comprensibile, all’inizio ha fatto fatica ad accettare la situazione. “Tancredi sta bene, anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza. Quando il destino ti tocca i figli, fatichi ad accettarlo. Poi però abbiamo vissuto in alcune strutture delle situazioni che ci hanno fatto capire quanto siamo fortunati da questo punto di vista”, ha dichiarato Pacelli a Fanpage.

Da venti anni insieme, Katia e Ascanio formano una delle coppie più belle nate al Grande Fratello oltre che una delle più solide e durature. Un amore che è sempre stato più forte di tutto e di tutti: delle critiche, dei pregiudizi, del tempo che passa. La coppia ha anche un’altra figlia, Matilda, che quest’anno compirà diciotto anni.

Il ritorno in televisione di Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli è tornato a condurre un programma in televisione: The Golden Bachelor, su Real Time, che racconta il viaggio romantico di un affascinante ultrasessantenne (il golden bachelor, appunto) alla ricerca della donna della sua vita. Per diversi anni è sparito dal piccolo schermo “perché non mi hanno più chiamato” e così si è dedicato alla famiglia e a fare l’istruttore di golf, da sempre la sua più grande passione.

Dopo il successo e la popolarità raggiunti al Grande Fratello Ascanio Pacelli ha collezionato diverse esperienze sul piccolo schermo. Tra le tante cose è stato anche inviato di Antonella Clerici per il programma Rai Il treno dei desideri. E non sono mancate le esperienze da attore: ha recitato in un episodio de I Cesaroni e nella fiction di Mediaset Dov’è mia figlia. Ascanio ha lavorato inoltre a teatro e in radio.