Katia e Ascanio e i problemi di salute del figlio: “Dobbiamo convivere con una normalità diversa”

Fonte: IPA Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

Il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sta meglio ma ora dovrà fare i conti con una nuova normalità. A farlo sapere la sua popolare mamma, nota per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, che ha aggiornato i suoi follower dopo la notizia del ricovero che ha lasciato tutti senza parole. L’influencer ed ex gieffina ha spiegato che il piccolo Tancredi sta bene, è rientrato a casa, ma qualcosa è cambiato.

Come sta il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

A inizio gennaio Tancredi, il figlio undicenne di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, è stato ricoverato in un ospedale dell’Emilia-Romagna. Dopo qualche giorno di accertamenti e controlli è stato dimesso ed è tornato a Roma con i suoi genitori. “Ciao, rieccomi qui. Ho deciso di fare questa ‘stories’ nel luogo della nostra quotidianità, ovvero il mio bagno. Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni. Mi avete scaldato il cuore, ci avete inondato d’affetto e in questo momento sono stati veramente di tanto, tanto aiuto”, ha detto Katia su Instagram, dove è un’influencer affermata.

“La cosa importante che voglio dirvi oggi è che Tancredi sta meglio – ha continuato la Pedrotti – Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà. Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui sta bene”.

Ora Katia Pedrotti cerca normalità e serenità per poter proseguire la sua vita da madre, moglie e lavoratrice. “Una donna, una mamma, un’amica, una sorella, una figlia, una compagna davanti alle difficoltà che la vita gli pone, deve comunque trovare la forza per ritornare alla sua normalità. – ha spiegato – Questo perché fa bene alla famiglia, fa bene a Tancredi, ad esempio, perché fa bene anche a me”.

Poi Katia Pedrotti si è rivolta agli eventuali hater pronti ad attaccare nei momenti di debolezza: “Io ricomincerò col mio lavoro social e chiedo la gentilezza a quelle persone poco sensibili, e forse con un minimo di tatto, di evitare di scrivere il messaggio: ‘Eh, guarda questa, il figlio non è stato bene e lei torna…’. Il lavoro è parte fondamentale della normalità di ognuno di noi. E deve continuare ad andare avanti”.

Cosa è successo al figlio di Katia e Ascanio

In un video pubblicato su Instagram lo scorso 8 gennaio, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli avevano raccontato che Tancredi, il loro secondogenito nato nel 2013 dopo Matilda (2007), era ricoverato all’ospedale di Carpi, pur senza entrare nel dettaglio delle cause.

Rientrati a Roma, dove vivono, si erano recati all’ospedale Bambin Gesù per “capire cosa sia successo e trovare un percorso”. Sui social avevano anche condiviso la foto del bambino con un braccio fasciato senza però fornire ulteriori dettagli. Katia e Ascanio si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello nel 2004 e sono sposati dal 2005.