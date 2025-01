Fonte: IPA Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

Non sono di certo state ore serene, quelle vissute da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. La famosa coppia è stata infatti al fianco del figlio Tancredi, di appena 10 anni, in ospedale. Un grande spavento, seguito da gratitudine e incertezza. Ecco cos’è successo.

Katia e Ascanio, figlio in ospedale

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno raccontato sui social la triste notizia con la quale si sono ritrovati a fare i conti. Il figlio Tancredi, di soli 10 anni, è stato ricoverato presso l’ospedale di Carpi. Il primo scatto condiviso lo vede proprio a letto, con una fasciatura al braccio sinistro e il post: “Sei il mio leone”.

Immediati e doverosi, poi, i ringraziamenti per il team che si è preso cura di lui: “Persone fantastiche”. In un video pubblicato in seguito, poi, la coppia ha spiegato le sue condizioni, per quanto possibile. Non mancano infatti dei dubbi su quanto accaduto al bambino. Ciò che sappiamo per certo è che ora Tancredi sta meglio.

Le condizioni di Tancredi

I motivi del ricovero d’urgenza del piccolo Tancredi sono ancora largamente sconosciuti: “Dovremo capire cosa è successo e iniziare un percorso”. I suoi genitori hanno preferito non scendere nei dettagli, limitandosi a ringraziare i professionisti che hanno assistito il loro secondogenito: “Ringraziamo tutti, nessuno escluso. Tutte le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi, che ci hanno assistito con affetto, professionalità e quel pizzico di simpatia e ironia”.

Il percorso però è soltanto agli inizi. Hanno infatti detto d’essere tornati a Roma, così da recarsi al Bambin Gesù per comprendere quale sia la problematica.

I figli di Katia e Ascanio

L’amore tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli è esploso nella casa del Grande Fratello. Un sentimento vero, per il quale i due hanno lottato. Non è infatti semplice riuscire a restare vicini dopo lo spegnimento delle telecamere.

Sono poi passati da una condizione di convivenza h24 alla vita reale, sostenendo anche il peso del mondo del gossip. Ciò che abbiamo visto a Cinecittà però era vero e forte e, alla fine, i due hanno dimostrato la bontà delle loro parole.

Oggi vantano una famiglia felice, arricchita da due figli: Matilda e Tancredi. Di quest’ultimo non sappiamo molto, avendo appena 10 anni. La primogenita ha invece già fatto il suo esordio in televisione, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. È giovanissima e impegnata nello studio. Sui social vanta però già decine di migliaia di follower e non è da escludere che, almeno inizialmente, possa seguire la carriera della madre.