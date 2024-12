Katia Pedrotti, il segreto dell’amore con Ascanio: “Quando litighiamo lo blocco sui social”

Fonte: Getty Images Katia Pedrotti, cosa fa quando litiga col marito Ascanio

“Non c’è più il Grande Fratello di una volta”: per gli affezionati, per chi c’era alla finale in cui Cristina indossava l’abito di Cavalli, questo è un assioma più che vero. Tra le prime edizioni c’è una coppia che non si è mai lasciata. Dimenticate le relazioni lampo nate per alimentare il gossip o i triangoli alla Temptation Island.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono riusciti a trasformare l’esperienza del Grande Fratello in una storia solida e longeva, diventando una delle coppie più amate dai telespettatori. Un incontro casuale all’interno della casa più spiata d’Italia, nel 2004, ha acceso una scintilla che arde ancora oggi.

Vent’anni e due figli dopo, il loro rapporto continua a essere una delle favole moderne più amate dal pubblico.

Dai reality alle responsabilità di famiglia

Il loro percorso non si è fermato agli applausi del pubblico. Hanno lasciato il mondo patinato del reality per costruire una vita reale: un matrimonio e due figli, Matilda e Tancredi, sono la prova tangibile di un legame che non si è mai piegato alle mode del momento.

Confessioni di vita a due

In un’intervista rilasciata a Oggi, Katia ha raccontato la quotidianità del rapporto con il marito, regalando ai lettori spunti divertenti e piccoli retroscena domestici. Il primo incontro, all’interno della casa del Grande Fratello, non era certo terreno fertile per romanticherie. “Eravamo tutti confusi, capirà che la nostra testa era dedicata ad altro”, ha detto Katia, ricordando come la convivenza forzata li abbia messi immediatamente a confronto con pregi e difetti.

Battaglie casalinghe

Ogni coppia ha i suoi tormentoni, e la loro non fa eccezione. Katia, che si definisce “molto precisa”, fatica a tollerare il disordine e alcune abitudini del marito. Tra gli episodi più emblematici, la misteriosa sparizione di un soprammobile che Ascanio ha fatto evaporare, probabilmente per scarsa simpatia verso l’oggetto. “Ancora oggi, se gli parli di quel soprammobile, dice: ‘Non so che fine abbia fatto’. Ma io sono sicura che, siccome a lui non piaceva, l’ha fatto scomparire”.

Il contrasto tra le loro origini, lei cresciuta tra le montagne del Nord, lui radicato nel Centro Italia, emerge anche nell’educazione dei figli. Se Katia ama occuparsi personalmente di ogni dettaglio, Ascanio la sprona a delegare. “Mi dice sempre che una persona deve imparare a lasciare fare anche agli altri, ma io amo essere presente, soprattutto con i miei figli”.

Litigi con stile: cosa fa Katia quando litiga con Ascanio

Le discussioni, ammette Katia, non mancano. Ma anche nelle divergenze il loro rapporto mantiene un fascino autentico: “Sono molto ‘colorata’ nei miei litigi. Lo blocco su WhatsApp e Instagram, o gli dico: ‘Esco e non tornerò mai più.’” Eppure, nonostante le fiammate, il dialogo rimane il loro punto di forza. “Ci si incontra, ci si dice: ‘Ho capito il tuo punto di vista’… anche se io rimango della mia idea.”

Quello che rende la loro storia diversa da tante altre è forse la semplicità. Katia rivendica una vita lontana dai riflettori, dedicata alla famiglia e alle amicizie sincere. “Credo che il pubblico ci apprezzi proprio perché facciamo una vita normale. Mio marito dice sempre: ‘Tu sei una persona molto trasparente e incontaminata’”.