Katia Pedrotti, l’infortunio dopo i problemi del figlio: “Non è il periodo migliore”

Non c'è pace per l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello che nei giorni scorsi aveva parlato di "una normalità diversa" dopo il ricovero in ospedale del piccolo Tancredi

Fonte: IPA Katia Pedrotti

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Katia Pedrotti. L’influencer, ex concorrente della mitica quarta edizione del Grande Fratello, sta vivendo un momento piuttosto turbolento. Prima i problemi di salute del figlio Tancredi, avuto dal marito Ascanio Pacelli, poi un infortunio. “Non è il periodo migliore”, ha ammesso la diretta interessata sui social, dove sta continuano a lavorare nonostante le disavventure e gli eventi negativi con cui deve fare i conti.

Katia Pedrotti si è infortunata

Dopo le preoccupazioni legate ai problemi di salute del figlio, un nuovo imprevisto sta rendendo ancora più complessa la quotidianità di Katia Pedrotti. La 46enne ha raccontato di essersi fratturata un dito del piede in modo piuttosto inaspettato. Un ulteriore contrattempo in un periodo già segnato da preoccupazioni e sfide. “Decisamente non il mio periodo migliore”, ha scritto Katia su Instagram rivelando la frustrazione di chi si trova a vivere senza sosta una serie di sfortune.

Nonostante tutto la Pedrotti, supportata anche dalla sua famiglia e dai suoi follower, non è disposta a perdere il suo senso dell’umorismo. “Aspettando altri segni dell’universo”, ha aggiunto in una successiva story. In un’altra ha condiviso una foto con il piccolo Tancredi, che le somiglia molto. Nello scatto mamma e figlio sorridono: “Us”, ha commentato Katia con tanto di cuore. I due sono da sempre molto legati. E la Pedrotti, infortunio o meno, è disposta a fare di tutto per il suo bambino.

“Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni. Mi avete scaldato il cuore”, ha inoltre fatto sapere Katia Pedrotti, sottolineando quanto l’affetto dei fan sia decisamente fondamentale per affrontare questa fase difficile. La sua richiesta di privacy riguardo alla salute del figlio è stata ben accolta, dimostrando la comprensione e l’affetto che la comunità di follower ha nei confronti della famiglia Pacelli.

Cosa è successo al figlio di Katia e Ascanio

A inizio gennaio Tancredi, il figlio undicenne di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, è stato ricoverato in un ospedale dell’Emilia-Romagna. Dopo qualche giorno di accertamenti e controlli è stato dimesso ed è tornato a Roma con i suoi genitori. “Tancredi sta meglio – si è limitata a dire l’influencer – Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà. Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui sta bene”.

Ora Katia Pedrotti cerca normalità e serenità per poter proseguire la sua vita da madre, moglie e lavoratrice. “Una donna, una mamma, un’amica, una sorella, una figlia, una compagna davanti alle difficoltà che la vita gli pone, deve comunque trovare la forza per ritornare alla sua normalità. – ha spiegato – Questo perché fa bene alla famiglia, fa bene a Tancredi, ad esempio, perché fa bene anche a me”.

Katia e Ascanio si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello nel 2004 e sono sposati dal 2005. Oltre a Tancredi sono anche genitori di Matilda, che quest’anno compirà 18 anni.