Anticipazioni Grande Fratello del 29 settembre, i concorrenti della prima puntata

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Mediaset Simona Ventura

Lunedì 29 settembre prende ufficialmente il via, in prima serata su Canale5, la nuova edizione di Grande Fratello, il reality show che ha fatto la storia della televisione italiana e che quest’anno celebra i 25 anni dal suo debutto. Un traguardo importante, che si accompagna a novità sostanziali sia sul fronte della conduzione – affidata quest’anno a Simona Ventura – sia nella struttura del programma, con l’obiettivo di riportare al centro le storie personali e le emozioni dei concorrenti.

Grande Fratello, le anticipazioni del 29 settembre

Per la prima volta, la guida del format è affidata a Simona Ventura, che raccoglie il testimone in una stagione carica di attese. La conduttrice porta con sé l’esperienza di una lunga carriera televisiva, ma anche uno sguardo fresco e curioso, perfetto per restituire al pubblico il senso del racconto corale che da sempre caratterizza il Grande Fratello. Al suo fianco, in studio, sarà presente un panel di ex concorrenti – Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi – chiamati a offrire il proprio punto di vista e a fare da specchio ai nuovi protagonisti, tra passato e presente del reality.

La Porta Rossa è pronta ad aprirsi e a dare il benvenuto ai primi concorrenti ufficiali: Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. I loro volti inaugureranno un’edizione che rimette al centro le sfide quotidiane della convivenza e i percorsi individuali di chi ha scelto di mettersi in gioco. Non soltanto un reality, dunque, ma un insieme di esperienze umane fatte di sogni, fragilità e – perché no – aspirazioni.

Le novità della nuova edizione

In questa stagione, infatti, i protagonisti non sono descritti soltanto come “giocatori” ma come portatori di storie, di quelle che possano riportare il lettore indietro nel tempo e condurlo fino alle emozioni delle prime edizioni. C’è chi studia, chi lavora, chi coltiva un talento e prova a inseguire un obiettivo più grande. Ognuno entrerà nella Casa con il proprio bagaglio di esperienze e con la volontà di trasformare la permanenza in una tappa significativa della propria crescita personale.

Sul fronte della programmazione, il Grande Fratello si conferma un evento multicanale e costantemente accessibile. Oltre alla puntata settimanale del lunedì su Canale5, il reality sarà visibile 24 ore su 24 su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity, con finestre quotidiane distribuite anche su Canale 5, Italia1 e La5. Un’offerta ampia e diversificata, ideata per coinvolgere sia gli spettatori tradizionali sia il pubblico digitale, grazie anche all’interazione tramite social network e piattaforme online.

A completare l’esperienza, dal 26 settembre è disponibile su Mediaset Infinity il documentario “Grande Fratello – L’inizio”, che ripercorre la straordinaria avventura televisiva della prima edizione e con uno sguardo nostalgico sul fenomeno che, nel 2000, cambiò il linguaggio dell’intrattenimento.

Questa edizione si presenta, dunque, come un punto di incontro tra passato e presente, che celebra un format storico e al tempo stesso di aprirsi a nuove prospettive. Con Simona Ventura alla conduzione, il supporto degli ex gieffini e l’ingresso dei primi concorrenti, la macchina del Grande Fratello è pronta a rimettersi in moto, ancora una volta sotto gli occhi dell’Italia intera.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La prima untata del Grande Fratello va in onda il 29 settembre 2025 dalle 21,30 circa e comunque dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. Lo show viene trasmesso in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.