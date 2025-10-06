Anticipazioni Grande Fratello del 6 ottobre, entrano nuovi concorrenti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Simona Ventura

Si accendono nuovamente i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia: appuntamento con la seconda puntata del Grande Fratello, reality show condotto da Simona Ventura, in onda nella serata del 6 ottobre. Accanto a lei, in studio, saranno presenti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, opinionisti di questa edizioni, pronti a dire la loro con il punto di vista di ex gieffini.

Il pubblico dovrà aspettarsi una serata ricca di sorprese, nuovi arrivi e dinamiche che stanno già scuotendo gli equilibri interni. I telespettatori potranno rivivere i momenti più accesi della settimana, tra discussioni, alleanze e primi flirt nati sotto l’occhio delle telecamere. Del resto i giorni appena trascorsi all’interno della Casa sono stati tutt’altro che tranquilli, e nel corso della serata si farà far luce su quanto accaduto.

Grande Fratello, le anticipazioni del 6 ottobre

Dopo i 12 concorrenti entrati al debutto della scorsa settimana, stasera la Casa del reality di Canale5 accoglierà dei nuovi concorrenti, anche se solo di alcuni conosciamo l’identità. Tra i nuovi ingressi c’è Rasha Younes, 33 anni, nata ad Amman, in Giordania, ma residente da tempo a Roma. Estetista nel quartiere Prati, non ha esperienze passate nel mondo dello spettacolo e promette di portare in Casa una personalità schietta.

A varcare la porta rossa ci sarà anche Flaminia Romoli, 31 anni, romana, laureata in Scienze Politiche alla LUISS con un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Attualmente lavora nel campo del marketing e dell’organizzazione di eventi, che promette di portare equilibrio – o scompiglio – nel loft.

Durante la puntata di oggi del Grande Fratello conosceremo anche Omar Benabdallah, altro nuovo ingresso nel cast del reality di Simona Ventura. Classe 1998, è un italiano di seconda generazione, nato a Pistoia (Toscana) da una famiglia di origine marocchina giunta in Italia per lavoro. Fa il modello e a quanto pare, già conosce un concorrente del Grande Fratello, Jonas Pepe, a sua volta modello: i due infatti si seguono sui social. Omar in passato ha tentato anche la strada della musica, incidendo alcuni brani.

Le indiscrezioni parlano anche dell’ingresso di una persona transgender, come ha svelato il sito di Davide Maggio. “Simona Ventura accoglierà un casalingo o ad una casalinga che ha completato il suo percorso di transizione“, si legge sul portale. “Abbiamo deciso di non svelarvi per ora la sua identità perché non sappiamo se abbia deciso di parlarne all’interno del programma”.

Le prime nomination

La puntata del 6 ottobre vedrà anche il momento delle prime nomination di questa edizione. I concorrenti dovranno esprimere le loro preferenze, dando il via al primo televoto, il cui esito è atteso per la prossima puntata del 13 ottobre. Il pubblico scoprirà chi sarà il primo a rischiare, per l’eliminazione o per essere eletto il preferito della Casa.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La seconda puntata del Grande Fratello va in onda il 6 settembre 2025 dalle 21,30 circa, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. Lo show viene trasmesso in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.