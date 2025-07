Coldplay, CEO scoperto a tradire la moglie al concerto: lui fugge, ma diventa virale

IPA La Kiss Cam del concerto dei Coldplay riprende un tradimento

Fa ridere ma anche riflettere. I fan dei Coldplay lo sanno tutti, ma la “coppia” (le virgolette sono d’obbligo) protagonista della triste vicenda probabilmente non ne era a conoscenza di quello che succede durante ogni concerto del gruppo. E le loro facce durante il concerto dei Coldplay a Foxborough sta facendo il giro del web.

La clip mostra due spettatori, un uomo e una donna, stretti l’uno all’altra mentre ascoltano la band britannica, per poi scostarsi improvvisamente non appena si vedono sul maxi schermo dello stadio. Cosa sarà successo?

La kiss-cam dei Coldplay e la gaffe in diretta

Il momento è avvenuto durante un segmento dello show dei Coldplay che richiama la celebre “kiss-cam” delle partite Nba: le telecamere inquadrano coppie casuali tra il pubblico, invitandole a baciarsi sullo schermo.

La coppia in questione non sembrava consapevole di questa tradizione: lei si è coperta il volto e ha girato le spalle, mentre lui si è abbassato fuori dall’inquadratura in evidente imbarazzo. Chris Martin non ha di certo fatto finta di niente e ha detto dal microfono: “Ooooh, guardate questi due! Allora, dai, va tutto bene! Oh, che succede? O stanno avendo una relazione o sono solo molto timidi”.

Perché il Ceo di Astronomer è finito tra i trend

Pochi minuti dopo la pubblicazione del video sui social, migliaia di utenti hanno iniziato a ipotizzare l’identità dei due. Secondo quanto circola online, l’uomo sarebbe Andy Byron, amministratore delegato di Astronomer, una startup privata di infrastrutture dati che ha raggiunto lo status di “unicorno” nel 2022, superando una valutazione da un miliardo di dollari.

La donna accanto a lui sarebbe Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa società, entrata nel team a novembre.

Le voci che circolano online

Quello che doveva essere un momento leggero si è trasformato in un boomerang per la reputazione del CEO, con l’intera scena descritta come una “catastrofe da kiss cam”. La rapidità con cui la clip si è diffusa su X e TikTok ha acceso commenti impietosi, con utenti che hanno battezzato l’episodio “Coldplay Cheater Cam” e sottolineato come la goffa reazione di Byron e Cabot abbia peggiorato la situazione. Alcuni hanno ironizzato su una possibile revisione delle policy Hr di Astronomer.

Sul web non sono mancati i commenti sarcastici. Molti però hanno espresso solidarietà alla moglie di Byron, Megan Kerrigan, che vive con lui a Northborough e che poche ore dopo ha rimosso il cognome del marito dal suo profilo Facebook per poi disattivarlo del tutto.

Alcuni utenti hanno ricordato che la coppia ha due figli piccoli e che la donna nel video, oltre a essere collega di Byron, ha recentemente ricevuto, casualità, una promozione. Viene anche descritta come una leader appassionata della cultura aziendale.

Né Byron né Cabot hanno rilasciato dichiarazioni né risposto alle domande dei giornalisti. La clip continua intanto a essere condivisa su tutte le piattaforme social, con milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di interazioni.