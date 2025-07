Coldplay, tradimento in diretta, la moglie del Ceo potrebbe chiedere tantissimo per il divorzio

IPA Coldplay e kiss cam, quanto potrebbe guadagnare la moglie del Ceo dal divorzio

Non servono spiegoni perché purtroppo tutto il mondo è venuto a conoscenza di quello che è stato ribattezzato come il caso dell’estate. Tutto è cominciato sotto i riflettori dei Coldplay: Andy Byron, CEO della startup Astronomer, si trova per caso con le braccia intorno alla collega Kristin Cabot durante la “Kiss Cam”.

Il pubblico ha subito ascoltato la battuta di Martin: “O stanno avendo un’avventura o sono solo molto timidi”. In poche ore il video diventa virale a livelli mai visti. Ma la moglie del Ceo, divorzierà? E se sì, quanto potrebbe chiedere al marito?

Tradimento in diretta al concerto dei Coldplay: chi è Andy Byron, il CEO diventato virale

La figuraccia in mondovisione è costata cara ad Andy Byron, che nel giro di una notte è passato da CEO tech a protagonista di meme. A capo della unicorn Astronomer, con un valore superiore al miliardo di dollari, Byron è uno degli executive più pagati dell’Ohio. Ma con quella clip virale, il suo nome ora evoca più scandali che dati.

La moglie cancella il cognome: Megan Kerrigan pronta al divorzio milionario?

Dopo lo scandalo in diretta, la signora Megan Kerrigan Byron ha reagito da vera protagonista. Immediatamente ha rimosso il cognome “Byron” dai suoi profili social, cancellando poi il suo vecchio Facebook pieno di foto di famiglia.

I pettegoli del web ci hanno già costruito sopra un trono di gossip, mentre Megan sembra concentrarsi su altro.

Quanto vale davvero Astronomer e quanto potrebbe incassare la moglie dal divorzio

Arriviamo al dunque. Da un punto di vista puramente economico e senza alcun accordo prematrimoniale in tasca, Megan Kerrigan ha buone carte da giocare. Data la disparità di stipendio (lei è insegnante, lui CEO milionario) e la durata del matrimonio, Megan potrebbe ottenere sia un mantenimento mensile che una quota del patrimonio accumulato durante le nozze.

Con un CEO che guadagna milioni l’anno e gestisce un’azienda da 1 miliardo, un assegno a sei (o più) zeri sarebbe del tutto plausibile.

Cosa rischia il CEO senza un accordo prematrimoniale: lo scenario peggiore

Con zero accordi firmati prima del “sì”, la situazione si mette male per Byron. La legge dell’Ohio potrebbe obbligarlo a spartire tutto: case, conti, azioni, forse anche il frigorifero. La posta in gioco include non solo i milioni guadagnati ma anche il tenore di vita mantenuto dalla moglie. Megan potrebbe legalmente pretendere di continuare a vivere come se nulla fosse. Champagne incluso.

I divorzi più costosi di sempre: Byron raggiungerà i livelli di Gates e Bezos?

Se pensate che un divorzio da vip sia una passeggiata, basta pensare a Melinda Gates che, dopo la fine del matrimonio con Bill, ha ricevuto circa 76 miliardi di dollari.

MacKenzie Bezos ha salutato Jeff con 38 miliardi in tasca, Kim Kardashian ha ottenuto 200.000 dollari al mese da Kanye West, mentre l’ex moglie di Rupert Murdoch, Anna de Pyster, si è portata a casa 1,7 miliardi di dollari. Veronica Lario prendeva un assegno da un milione e mezzo da Silvio Berlusconi, per fare un esempio italiano.

Insomma, Andy Byron non sarà ancora nello stesso club esclusivo di Elon Musk, ma con la viralità raggiunta e un conto in banca da CEO, sua moglie potrebbe benissimo entrare nel ristretto circolo delle ex più ricche del mondo tech.