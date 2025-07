Raoul Bova, la replica del suo avvocato alle indiscrezioni: “Con Rocio separati da tempo”

In un clima di crescente attenzione mediatica attorno alla vita privata di Raoul Bova, l’attore torna al centro del dibattito non per un nuovo ruolo cinematografico o televisivo, ma per una questione personale. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno parlato di una presunta crisi con la compagna Rocio Muñoz Morales, dalla quale ha avuto le due figlie Alma e Luna. A fare chiarezza, con una nota ufficiale, è l’avvocato dell’artista, David Leggi, che ha scelto di intervenire per tutelare il suo assistito e riportare i fatti su un piano di verità e rispetto.

Le parole dell’avvocato di Raoul Bova

“Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo”, precisa l’avvocato. La coppia, che si è formata dopo il divorzio di lui dalla ex moglie Chiara Giordano, avrebbe già intrapreso percorsi di vita distinti, pur continuando a condividere la responsabilità genitoriale delle due figlie nate dalla loro unione. L’alternanza nella cura e nell’accudimento delle bambine, secondo quanto riportato, è gestita in maniera collaborativa, nel rispetto del benessere delle minori.

Un chiarimento necessario, soprattutto alla luce delle recenti speculazioni apparse sui media e amplificate dai rilanci social. L’avvocato Leggi sottolinea come, nonostante la separazione fosse nota da tempo nel contesto familiare e lavorativo, l’ufficializzazione legale sia ancora in attesa di un passo formale da parte di Rocìo Muñoz Morales. Una procedura che, al netto del clamore mediatico, sembra non aver ancora trovato un suo completamento in sede giudiziaria.

I chiarimenti sui presunti tradimenti

Ma la nota legale non si limita a chiarire lo stato attuale della relazione tra i due. L’avvocato interviene con fermezza anche su un altro fronte: quello delle presunte rivelazioni circolate in Rete su affermazioni e frequentazioni attribuite all’attore, tra le quali compare anche Martina Ceretti. Si tratterebbe, come dichiarato, di materiale illecito che avrebbe pure attirato l’attenzione della Magistratura penale. Sono infatti in corso accertamenti su possibili reati commessi da parte di chi ha diffuso tali contenuti, con il solo scopo – evidenzia il legale – di guadagnare visibilità o denaro a discapito della dignità altrui.

Il tono della comunicazione non lascia spazio a fraintendimenti. “Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui”, ammonisce Leggi, “dimentica il rispetto dovuto ai quattro figli di Raoul Bova”, due dei quali, Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano.

