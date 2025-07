Stefano De Martino vicino a Rocio dopo la rottura con Raoul Bova: l’indiscrezione

Si continua a parlare della situazione sentimentale tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. La coppia, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe attraversando una crisi profonda legata anche ai presunti tradimenti, è di nuovo al centro del gossip.

Questa volta, però, spunta anche il nome di Stefano De Martino: secondo alcuni, il conduttore sarebbe particolarmente vicino a Rocío in questo momento.

“Stefano De Martino vicino a Rocío”, l’indiscrezione

Tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, il clima sembrerebbe sempre più freddo. Da tempo si parla della possibile fine della loro relazione, e ora le cose sembrano farsi ancora più complicate.

Tra voci, sospetti di tradimenti e una storia lunga che, se davvero finita, non può certo passare inosservata, l’attenzione resta alta.

E tra le persone che sembrano interessate alla vicenda, e soprattutto a come sta Rocío, c’è proprio Stefano De Martino. Il conduttore, già accostato all’attrice per via di una presunta simpatia, sembrerebbe deciso a starle vicino e consolarla in un momento non semplice della sua vita privata.

A raccontarlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che scrive: “Estate rovente per Stefano De Martino, 35. Il conduttore di Affari tuoi si sta godendo il meritato riposo a bordo del suo yacht Santiago tra baci bollenti con la giovane napoletana Caroline Tronelli, 22, party, defilati e grigliate in famiglia. Stefano però, nonostante il suo neonato legame affettivo, non rinuncia alle sue amicizie, comprese quelle con il gentil sesso”.

E tra queste, spiega Dandolo, ci sarebbe proprio Rocío Muñoz Morales: “Lei sta infatti attraversando un periodo complesso a causa della fine della relazione con Raoul Bova. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà…”.

Il rapporto tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova

Che Stefano voglia essere presente per Rocío in un momento così particolare non stupisce. I due erano già stati affiancati tempo fa dopo una puntata di Stasera tutto è possibile in cui Rocío era stata ospite. In quell’occasione era emersa una certa complicità tra loro, che qualcuno aveva anche interpretato come possibile inizio di qualcosa di più.

Per ora, però, sembra esserci solo una bella amicizia. E se anche Stefano fosse davvero intenzionato a starle vicino, è altrettanto vero che Rocío, in questo periodo, ha ben altro per la testa.

Negli ultimi tempi, le indiscrezioni sulle dinamiche della rottura e i presunti tradimenti si sono fatte sempre più insistenti. Una fase turbolenta, che ha spinto il legale di Raoul a fare un po’ di chiarezza: “Raoul e Rocío, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie”.

Il legale ha poi definito “fango mediatico” le notizie circolate online negli ultimi tempi: indiscrezioni che hanno raccontato anche il possibile avvicinamento di Raoul alla modella Martina Ceretti.

Intanto Rocío si prende il suo tempo, tra nuove amicizie e vecchie ferite da lasciarsi alle spalle. Il resto? Tutto ancora da scrivere e da scoprire.