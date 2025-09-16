Rocio Munoz Morales è apparsa più bella che mai alla conferenza di presentazione del suo nuovo programma tv Freeze. L'attrice ha indossato una gonna in pelle nera

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales ha vissuto un’estate molto turbolenta, visto che una puntata del podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo, ha svelato un presunto tradimento subito dal compagno Raoul Bova, padre delle sue due figlie Luna e Alma. I due attori sono stati coinvolti, quindi, in un chiacchiericcio che ha occupato le pagine di tutti i giornali nazionali per diversi giorni.

Da allora Rocio Munoz Morales ha deciso di chiudersi nel silenzio e, solo in rare occasioni, si è mostrata in pubblico e ha commentato con molta discrezione la vicenda. Adesso l’attrice è pronta a cominciare una nuova avventura televisiva e, per la conferenza stampa di presentazione dello show, ha scelto un look di grande carattere.

Rocio Munoz Morales, il look in pelle

Rocio Munoz Morales sta portando avanti una carriera brillante, che mette insieme recitazione e tv. L’attrice è stata protagonista di diverse produzioni tv importanti e dal 16 settembre 2025 debutterà anche in prima serata con Freeze, un comedy show, al fianco di Nicola Savino.

L’ex compagna di Raoul Bova ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto televisivo con un look di carattere che accompagnava perfettamente il suo fisico. Rocio Munoz Morales ha messo insieme, infatti, una semplice camicetta bianca con una gonna sorprendente, lunga fin sotto al suo ginocchio, con la parte superiore aderente e quella inferiore che s’allargava leggermente.

IPA

Il capo d’abbigliamento era in pelle nera e s’allungava fin sulla vita della conduttrice televisiva, dove presentava una chiusura a lacci, come fosse un vero corsetto. Rocio Munoz Morales ha completato il suo look con un paio di sandali in tinta con la gonna, che avevano la parte davanti traforata a strisce. L’attrice ha indossato anche un paio d’orecchini a boccola e ha lasciato la sua chioma sciolta.

L’outfit della conduttrice televisiva era molto seducente e sembrava un altro revenge look, come quello da lei sfoggiato nella sua prima uscita pubblica, dopo la diffusione della notizia del tradimento.

Rocio Munoz Morales, l’avventura a Freeze

Rocio Munoz Morales ha svelato su Instagram di essere molto contenta del suo nuovo progetto televisivo e di essersi trovata in un campo nuovo, che ha messo alla prova anche le sue capacità. Lo show, infatti, ha un carattere comedy e intratterrà il pubblico con diverse prove divertenti, in cui diversi comici e personaggi dello spettacolo si sfideranno a restare immobili, appena il conduttore lo richiederà loro.

L’attrice ha sfruttato l’occasione della conferenza stampa di presentazione del programma televisivo anche per rispondere all’ex compagno e alle sue dichiarazioni sulla fine della loro storia, rilasciate nell’ultima puntata di Verissimo. Rocio Munoz Morales ha confermato, in ogni caso, la sua riservatezza, dando pochi dettagli sul periodo complicato in cui si trova: “Sto attraversando un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo”.

L’attrice ha spiegato il motivo per cui ha scelto il silenzio: “Dal punto di vista umano, quello che dovevo dire l’ha detto il mio avvocato. Il mio non parlare non è perché mi devo nascondere dietro a un dito, è semplicemente perché in questo momento la priorità sono le mie due figlie”.