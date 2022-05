Frasi simpatiche per dire “ti voglio bene” in ogni occasione

L’espressione “ti voglio bene” può essere detta a chiunque, al proprio partner, a un genitore, a un amico o a una qualsiasi persona per la quale si provi un sentimento di affetto. È meno intenso di un “ti amo”, ma allo stesso tempo fa sapere all’altro che è importante e che avrà sempre in noi un appoggio su cui contare. È una bellissima frase che fa sempre piacere sentire e che è bello anche pronunciare. Per farlo ci sono vari modi, alcuni profondi e romantici, altri più ironici e originali oppure che facciano intendere il significato ma senza dirlo esplicitamente. Se si sta cercando una formula particolare e brillante per far sapere a qualcuno che è nei propri pensieri e nel cuore senza essere troppo sdolcinati, con DiLei, trovate una selezione di frasi simpatiche per dire “ti voglio bene”, con gli aforismi e le citazioni più efficaci da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi simpatiche per dire “ti voglio bene”

La simpatia è sempre un’arma vincente per strappare un sorriso, ancor di più se la si usa per veicolare un messaggio positivo di stima e amore. È noto infatti che ridere faccia bene alla salute fisica e mentale. Chi è alla ricerca di un modo simpatico di dire “ti voglio bene”, di seguito può trovare qualche suggerimento con alcuni interessanti aforismi e citazioni.

Chi ti vuole bene conosce quattro cose di te: il dolore dietro al tuo sorriso, l’amore dietro alla tua rabbia, le ragioni del tuo silenzio, e dove soffri il solletico. (Snoopy, Charles M. Schulz)

Voglio che tu voglia bene ad altri, ma sempre un poco meno, un centimetro in meno, un filo d’erba in meno, uno spillo, un chicco d’uva, un microbo, un istante in meno di quel che hai voluto a me. (Guido Catalano)

Se ti voglio bene devi volermene anche tu. È la legge di causa e affetto. (Lia Celi)

Gli amici ti ricordano cosa significhi voler bene davvero; i parenti cosa significhi doversi guardare sempre le spalle. (Filippo Alosi)

Ti voglio bene ma mica il bene così, quello semplice. A me piace il Bene, quello fatto di colori e sorrisi giusti e mani tese per aiutare e orecchie che ascoltano e passi che quando sei smarrito ti riportano sulla strada giusta. (Fabrizio Caramagna)

Sei matta, svitata, hai perso la testa… Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. (Lewis Carroll)

Se sei abbastanza fortunato da trovare uno strano, non lasciarlo mai andare. (Matthew Gray Gubler)

Sii fedele al tuo lavoro, al tuo mondo e al tuo amico. (Henry David Thoreau)

Frasi originali per dire “ti voglio bene”

L’originalità è la capacità dei veicolare messaggi in modo unico, insolito e spesso bizzarro. Cattura l’attenzione perché non è banale e utilizza formule rare che rendono la comunicazione particolare. Per andare oltre alla semplice formula “ti voglio bene” e stupire il diretto interessato con l’affettuosa dedica, ci sono alcune citazioni e aforismi dai quali prendere spunto.

Non fare amicizie con cui è comodo stare. Fatti delle amicizie che ti costringeranno a farti valere. (Thomas J. Watson)

Trova un gruppo di persone che ti sfidano e ti ispirano; trascorri molto tempo con loro e ti cambierà la vita. (Amy Poehler)

Siamo grati alle persone che ci rendono felici; sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire le nostre anime. (Marcel Proust)

Ogni amicizia rappresenta un mondo in noi, un mondo forse non nato finché l’amica non si incontra, ed è solo da questo incontro che nasce un mondo nuovo. (Anais Nin)

Non c’è un’espressione yoruba che equivalga a ti voglio bene. “Se vuoi bene a qualcuno, glielo dimostri”, amava dire suo padre. (Taiye Selasi)

Certe volte anche con te, e sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente senza una vera ragione. (Franco Battiato)

Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene, quanto tu sei stato sempre per me , come hai arricchito la mia vita. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l’albero fiorito in un terreno selvaggio. A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, che sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia. (Hermann Hesse)

Ti voglio bene come te ne vorrebbe un “ti amo”. (Fabrizio Caramagna)

Frasi per dire “ti voglio bene” senza dirlo

Si può esprimere il concetto del volersi bene, anche senza pronunciare le tre classiche parole. Con questi aforismi e citazioni si può comunicare a qualcuno quanto lo si ami e stimi, senza dire chiaramente “ti voglio bene”.

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard)

Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami. Staremo in silenzio. (Gabriel García Márquez)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Per avere degli occhi belli, cerca il buono negli altri; per labbra belle, pronuncia solo parole di gentilezza; e per equilibrio, cammina con la consapevolezza che non si è mai soli. (Audrey Hepburn)

Alla fine le anime gemelle si incontrano poiché hanno lo stesso nascondiglio. (Robert Brault)

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro. (Cesare Pavese)

Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo. (Paul Éluard)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

Frasi per dire “ti voglio bene” a un amico

Agli amici si fa sapere raramente quanto affetto si provi per loro. Eppure, queste persone sono proprio coloro che ci conoscono meglio, a cui riveliamo i nostri segreti, chiediamo consigli e ai quali siamo uniti da un profondo legame. Per dire “ti voglio bene” a un amico, ci sono varie frasi e aforismi che possono venire in aiuto per una dedica speciale.