Ilaria D’Alessio si laurea per la terza volta. Papà Gigi commosso: “Dopo tanti sacrifici”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Gigi D'Alessio

Ilaria D’Alessio ce l’ha fatta ancora una volta: ha raggiunto la sua terza laurea. Un traguardo che non solo le regala grandissima soddisfazione, ma che ha commosso anche il suo famoso papà, Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, orgoglioso come non mai, ha voluto condividere questo momento speciale con tutti i suoi fan, postando sui social una foto in cui posa sorridente accanto alla figlia di fronte all’università.

La laurea, la festa e l’orgoglio di papà Gigi D’Alessio

Già laureata in scienze politiche, Ilaria ha deciso di rimettersi sui libri durante la pandemia. “Rimettermi a studiare è stata un’idea maturata durante la pandemia e dato che mi è stato insegnato a portare sempre a termine ciò che si inizia, eccoci qui! Un altro traguardo raggiunto. Circondata dall’amore della mia figlia e questa volta anche da mio figlio e il mio compagno. Vi amo immensamente. Evviva lo studio, sempre”, ha raccontato Ilaria sui social, visibilmente emozionata.

Un evento emozionante per lei e per tutta la sua famiglia, ma soprattutto per il papà, che ha voluto condividere il suo orgoglio con i fan, postando una foto sui social in cui appare accanto alla figlia, sorridente e radiosa. “Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni. Congratulazioni per la tua terza laurea! Sei il mio 110 e Lode”, ha scritto il cantante partenopeo, dando voce a quell’orgoglio tipico di ogni genitore che vede la propria figlia raggiungere importanti traguardi.

Alla festa organizzata per celebrarla, non potevano mancare le persone più importanti della sua vita: mamma Carmela, papà Gigi e i fratelli Claudio e Luca, conosciuto anche come LDA, che sui social ha espresso tutto il suo affetto e orgoglio per la sorella con una dedica affettuosa.

A sorpresa, anche il fratello maggiore Claudio ha voluto lasciare un messaggio a Ilaria: “Chi raggiunge i propri obiettivi è padrone del suo futuro. Auguri sister. Ti voglio un mondo di bene”. Insomma, un momento dolcissimo per una famiglia che, nonostante le difficoltà e le sfide del passato, ha sempre trovato il modo di restare unita.

Gigi e Carmela: un legame speciale oltre la separazione

La separazione tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato è avvenuta anni fa, ma i due hanno sempre mantenuto un rapporto affettuoso e rispettoso, soprattutto per il bene dei figli. Anche in questo giorno così speciale per Ilaria, entrambi erano presenti per sostenere la figlia, mostrando ancora una volta quanto sia solido il legame che li unisce come genitori.

E le nuove storie d’amore dei due? Certo, ci sono state, ma nulla ha mai scalfito il legame che li unisce come genitori. Ecco infatti che Gigi ora è legato a Denise Esposito ed è padre di altri due figli, ma il rapporto con Carmela rimane cordiale e improntato sulla serenità familiare.

Accanto a loro, come testimoniano le foto pubblicate sui social, Ilaria ha voluto anche il suo compagno Luigi e il piccolo Joseluì, il figlio nato lo scorso maggio, che ha reso Gigi D’Alessio nonno per la quarta volta. Con la nascita del piccolo, infatti, la famiglia D’Alessio si è ulteriormente allargata, portando una nuova gioia e un amore incondizionato per tutti i membri.