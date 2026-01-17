Anticipazioni The Voice Kids del 17 gennaio: seconde audizioni e nuove sorprese

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo un debutto che ha conquistato pubblico e critica, The Voice Kids torna venerdì 17 gennaio 2026 con una nuova puntata pronta a regalare emozioni, talento e momenti di grande spettacolo. Il programma continua a distinguersi nel panorama televisivo grazie alla sua formula vincente, dando spazio alle voci più giovani, ma soprattutto mettendo al centro la musica, l’autenticità e la spontaneità dei bambini. La seconda serata dello show condotto da Antonella Clerici promette di confermare il successo iniziale, con nuove esibizioni capaci di sorprendere e commuovere.

The Voice Kids, le anticipazioni del 17 gennaio

La puntata del 17 gennaio di The Voice Kids sarà dedicata alla seconda fase delle Blind Auditions, durante la quale i piccoli concorrenti si esibiranno di fronte alla giuria composta da Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino, affiancato da Rocco Hunt. Come da tradizione i coach ascolteranno le performance di spalle, scegliendo i propri talenti esclusivamente sulla base della voce e dell’interpretazione, senza alcun riferimento visivo.

Questa dinamica garantisce momenti di suspense e sorprese. Alcune poltrone potrebbero girarsi all’ultimo istante, altre potrebbero restare immobili di fronte a esibizioni inaspettate. In più le storie di vita dei giovani partecipanti, con i sogni e le motivazioni che li hanno portati sino ad arrivare allo show di Antonella Clerici, arricchiranno la narrazione della serata, regalando al pubblico sia momenti di commozione che di puro divertimento.

L’obiettivo per i coach è costruire una squadra di talenti che li accompagnerà nelle fasi successive della gara, puntando non solo sulle abilità vocali, ma anche sulla capacità di emozionare e di crescere artisticamente.

The Voice Kids, come funziona e il successo dello show

Il meccanismo di The Voice Kids è costruito attorno alle celebri Blind Auditions che sono senza ombra di dubbio il cuore del format. I coach si siedono di spalle rispetto al palco e ascoltano le esibizioni senza vedere chi canta. Se un coach è colpito dalla voce del concorrente, preme il pulsante e la sua poltrona si gira verso il palco. Quando più di un coach si gira, il giovane cantante può scegliere a quale team unirsi, dando così inizio al percorso all’interno del talent.

Dopo le Blind Auditions, seguiranno altre fasi di gara in cui i coach lavoreranno fianco a fianco con i ragazzi per sviluppare il loro repertorio e affinare le performance. Tra duetti, stage e prove speciali, saranno selezionati i talenti che arriveranno alla finale, dove verrà incoronato il vincitore della stagione.

La prima puntata del programma condotto da Antonella Clerici è andata in onda il 10 gennaio, registrando ottimi dati d’ascolto per Rai 1. A seguire The Voice Kids sono stati 3,04 milioni di spettatori con il 19,7% di share in prima serata, un risultato solido e importante, considerando la forte concorrenza televisiva di sabato sera.

Questi numeri confermano come il programma sia riuscito a ritagliarsi uno spazio speciale nel cuore del pubblico, affermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti della prima serata e consolidando il successo dell’edizione 2026. Con la puntata del 17 gennaio alle porte, le aspettative sono altissime, fra esibizioni, commenti dei coache e giovani talenti pronti a emozionare.