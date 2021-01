C’è posta per te, Maria De Filippi ospita la Ferilli: il grande cuore di Sabrina

editato in: da

Con il 2021 è arrivata la nuova edizione di C’è Posta per Te, lo storico programma di Maria De Filippi che tiene incollati al televisore milioni di telespettatori. Un’edizione importante quella di quest’anno, che spegne ben 21 candeline. Tanti anni di successi e conferme, grazie allo stile di una padrona di casa sempre al passo coi tempi, ma soprattutto con il cuore e le emozioni dei telespettatori.

La puntata è iniziata all’insegna dell’ironia e del sorriso con una prima ospite d’eccezione e grande amica della De Filippi: l’attrice Sabrina Ferilli, accompagnata in via del tutto eccezionale da mamma Ida. Il rapporto tra le due donne, amatissime dal pubblico italiano, è noto, hanno una complicità a cui è sempre uno spettacolo assistere, soprattutto quando si lasciano andare ai loro continui battibecchi. Anche durante la prima puntata di C’è Posta per Te le due non hanno deluso le aspettative, coinvolgendo in esilaranti gag la povera mamma Ida, contesa “tra due fuochi”. Naturalmente tra le risate del pubblico.

Ma C’è Posta per Te, come da tradizione, è stata un’altalena di emozioni. Sabrina Ferilli e mamma Ida, infatti, sono state coinvolte in una storia davvero emozionante che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Una giovane donna di nome Claudia ha chiesto a Maria De Filippi di consegnare la busta ai genitori, Mario e Simona. La coppia ha cresciuto lei e il fratello trasmettendogli valori, principi ma soprattutto amore. Purtroppo, però, la pandemia ha peggiorato una situazione già precaria, il papà di Claudia non lavora da anni e le difficoltà hanno avuto ripercussioni sulla serenità familiare.

Sabrina Ferilli è stata un provvidenziale “angelo custode”, con la sua carica e la sua energia ha speso parole splendide per Mario e Simona, cercando di trasmettergli forza. Una bella sorpresa per la coppia che certamente non dimenticherà quel “si crolla, ma mai si molla” pronunciato dall’attrice romana.

Ma la “Sabrinona” nazionale e mamma Ida sono state solo il gustoso antipasto per il pubblico di C’è Posta per Te. Non sono mancate le storie commoventi, quelle divertenti e un’altra splendida sorpresa, questa volta a opera dell’attore Luca Argentero. La nuova edizione del programma, inoltre, ha confermato la classe di Maria De Filippi, insostituibile padrona di casa che per l’occasione ha sfoggiato uno dei suoi impeccabili look con un’elegante giacca luccicante e gli immancabili (e vertiginosi) tacchi a spillo.