Ilary Blasi tradita dal tacco. Ma non si ferma e guarda avanti (verso un nuovo progetto)

Siamo abituati a vederla bellissima, perfetta, quasi come se non fosse umana. Eppure Ilary Blasi umana lo è, davvero, e non fa fatica a dimostrarlo. A testimoniarlo, c’è il suo ultimo viaggio a New York, arrivato proprio nei mesi successivi alla separazione da Francesco Totti che è ora alle battute conclusive con la causa che è già giunta in tribunale.

Ilary è una donna nuova, disposta a tutto pur di proteggere i suoi figli. È anche capace di sorridere di se stessa, com’è accaduto all’eterno del Lotte New York Palace nel quale è riuscita a entrare nonostante il tacco rotto. A riprendere la scena è stata l’amica Francesca Rinaldi, che ha commentato con un semplice: “Never give up”.

Ilary Blasi, il viaggio a New York dopo l’udienza

La rottura del tacco non è che un episodio divertente dei giorni che Ilary Blasi ha trascorso negli Stati Uniti, viaggio nel quale si è riconciliata con se stessa dopo i giorni difficili che sono seguiti al primo faccia a faccia in tribunale con l’ex marito Francesco Totti. La conduttrice è così volata via per passare qualche giorno di relax e pensare ai nuovi progetti che riguardano la sua vita.

Stretta in un lungo cappotto grigio, la conduttrice romana non è sembrata preoccuparsi per il tacco che ha evidentemente ceduto e, anzi, continua a camminare come se niente fosse. Una metafora che di certo può raccontare la sua vita recente e tutti gli sconvolgimenti che ha subito in pochissimo tempo. Guardare avanti è diventato il suo motto. Dopotutto, è così che ha agito fin dal principio: non si è lasciata prendere dalla sconforto e si è fatta forza, riscoprendosi forte dopo 17 anni di matrimonio.

I nuovi progetti di Ilary Blasi

Qualcosa bolle in pentola, ormai è piuttosto evidente. Il profilo Instagram della conduttrice ha subito una metamorfosi importantissima, soprattutto in ciò che riguarda le Stories, sempre più ricche di lei e di quello che ha deciso di fare della sua esistenza. Nessuna particolare anticipazione, se si fa eccezione per un indirizzo che riporta al suo sito ufficiale.

“Presto online”, si legge sulla pagina, una frase che suona come una promessa di qualcosa di nuovo e che sta per arrivare. Una svolta importante nella sua vita, che ha dedicato alla famiglia e al lavoro in tv (nel 2023 tornerà con una nuova edizione dell’Isola dei Famosi), alla quale vorrebbe dare una bella spinta in avanti.

Francesco Totti vola in Qatar

Intanto, il suo ex marito è volato in Qatar per prendere parte ai Mondiali di calcio al via dal 20 novembre. Di qualche giorno fa, il primo red carpet con la nuova compagna, Noemi Bocchi, che è apparsa del tutto simile a Ilary Blasi, soprattutto nello stile. Com’era prevedibile, tutte le attenzioni sono state solo per loro e per la coppia che formano ormai da qualche mese.

L’ex numero 10 della Roma sta provando a formare una famiglia con la sua nuova compagna, mentre Ilary Blasi è completamente concentrata sui suoi figli e sulla sua vita futura. Niente tv, per ora, ma un progetto personale che è in attesa di lanciare.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.