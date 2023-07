Palinsesti Warner Bros. Discovery: Fabio Fazio riparte. Tutte le novità

La stagione televisiva di Fabio Fazio riparte. Dopo l’addio alla Rai, il conduttore ligure è approdato a Warner Bros. Discovery e ha partecipato alla presentazione dei palinsesti della stagione 2023-2024, in cui ha raccontato tutte le novità che riguardano Che tempo che fa. E sì, perché il programma storicamente in onda sulla Rai si traferisce in blocco sulla nuova rete, insieme a Luciana Littizzetto – confermata anche a Tu Sì Que Vales su Canale5 – e a Filippa Lagerback.

Fabio Fazio, le novità di Che tempo che fa

Le promesse sono state mantenute. Fabio Fazio passa a Discovery e porta con sé il suo programma di maggiore successo. Che Tempo Che Fa non si ferma e approda sul Nove con la sua squadra e con una grande novità: l’anteprima condotta da Nino Frassica – Che Tempo Che Farà – dalle 19,30. Spazio al programma dalle 20 e per le due ore successive, mentre Il Tavolo è confermato dalle 22.

Al suo fianco c’è ancora Luciana Littizzetto, spalla storica dello show che arriva su una nuova rete dopo oltre 1300 puntate e 5000 ospiti. Tra questi si contano Barack Obama, Michail Gorbačëv, Emmanuel Macron, Tony Blair, Al Gore, Condoleezza Rice, la Presidente della BCE Christine Lagarde, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg oltre a tanti volti dal mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell’imprenditoria tra cui Lady Gaga, Bill Gates, Pelè, Maradona, Greta Thunberg, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Woody Allen, Tom Hanks e molti altri.

In conferenza stampa, ha dichiarato: “Mi lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale. Non sentirete mai una parola contro la Rai, è il piatto che ho cucinato. Credo che oggi questa distinzione sia molto difficile da stabilire tra tv di oggi e tv di un tempo. Sono certo che il pubblico imparerà a schiacciare il tasto 9”.

Fonte: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Gli altri programmi in palinsesto

Grandissime novità per Discovery, che agguanta Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa ma presenta anche tantissime novità in palinsesto, tra cui spicca il nuovo show della food star Benedetta Rossi in access prime time. Ampio spazio è concesso anche alla comicità di Katia Follesa con il nuovo programma Comedy Match, mentre Giulia De Lellis debutta con un programma dedicato alle crisi di coppia, Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Fonte: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Tornano anche Matrimonio a Prima Vista Italia e Primo Appuntamento, oltre ai grandi classici quali Bake Off Italia – Dolci in forno, con la conduzione di Benedetta Parodi, e Il Castello delle Cerimonie con Donna Imma Polese e Matteo Giordano. E ancora Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo, Only Fun – Comico Show, Fratelli di Crozza (per tre stagioni) e Il contadino cerca moglie.

Fonte: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Entusiasta delle novità anche il General Manager Warner Bros. Discovery Italy & Iberia Alessandro Araimo: “Nell’ultimo anno abbiamo affrontato un passaggio fondamentale per la nostra azienda, diventando come Warner Bros. Discovery i più grandi creatori al mondo di contenuti d’intrattenimento. Tutto questo ci ha dato un grande impulso e nuovi stimoli anche a livello locale dove il nostro business televisivo è cresciuto, in share e in rilevanza editoriale e commerciale. E proprio per l’ambizione che ci contraddistingue sono lieto di accogliere nella famiglia Warner Bros. Discovery un fuoriclasse come Fabio Fazio che, accompagnato da Luciana Littizzetto e tutta la squadra di Che Tempo Che Fa, porterà la nostra azienda e il nostro portfolio a raggiungere risultati ancora più entusiasmanti”.