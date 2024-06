Fonte: IPA Federica Sciarelli

Era il giorno della Festa della Donna l’ultima volta che è stata vista Mara Favro, 51enne di Susa, in Piemonte. Un tempo così lungo da passare da una denuncia per scomparsa a un’indagine per omicidio. Nel corso della puntata di mercoledì 19 giugno 2024 di Chi l’ha visto?, che da tempo si occupa del caso, Federica Sciarelli è tornata a parlare di Mara e di nuovi indizi riguardanti i suoi ultimi giorni.

A Chi l’ha visto? gli ultimi messaggi di Mara Favro

È passato molto tempo, oltre tre mesi ormai, dalla scomparsa di Mara Favro, lavoratrice e madre della cittadina di Susa. Da altrettanto tempo, Federica Sciarelli e la redazione di Chi l’ha visto? si occupano del suo caso e, nella scorsa puntata della trasmissione investigativa, hanno svelato il ritrovamento di quelle che potrebbero essere le chiavi di casa di Mara. Sono state rinvenute nei pressi di un pozzo, su una stradina di campagna. A mostrare le immagini, l’avvocato Nicodemo Gentile, che sta assistendo i familiari della donna che, a quanto supposto dalle indagini, potrebbe essere stata vittima di omicidio.

Assieme al legale, Sciarelli ha ripercorso le ultime ore prima della scomparsa di Favro, attraverso i messaggi inviati dalla donna ad amici e familiari. Ci sono quelli scambiati con il datore di lavoro, l’ultimo ad averla vista, attorno alle due e mezza di notte, quando al termine del turno in pizzeria, Mara è tornata al locale in autostop per recuperare le chiavi di casa che aveva dimenticato. “Subito dopo si è incamminata a piedi verso Susa” ha detto il titolare.

Nelle ore precedenti, Mara aveva parlato con Massimiliano, l’ex marito, per organizzare il tempo da trascorrere con la figlia. Aveva scritto al fratello Fabrizio e, con maggiore frequenza, a un amico che, negli ultimi tempi sembrava starsi per trasformare in qualcosa di più. Mara faceva progetti per i giorni seguenti, nulla di strano trapelava dalle sue parole.

I timori dell’ex marito

Dopo aver dato appuntamento all’amico per la colazione dell’indomani, Mara ha inviato, per tutta la notte, canzoni e foto a lui e alla figlia. L’ultimo messaggio risale alle ore 6.20 dell’8 marzo: “Mollo il lavoro, mi trattano come una pezza per i piedi. Ma io valgo molto di più” scrive all’uomo con cui avrebbe dovuto avere un appuntamento poche ore dopo. Da quel momento, il telefono di Favro smette di essere reperibile e di lei non ci sono più tracce.

Ma quelle parole, secondo l’ex marito Massimiliano, intervistato durante la trasmissione, non appartengono a Mara: “È insolito che fosse sveglia a quell’ora di notte. E, anche se non dormiva, non mandava messaggi musicali. Non ricondurrei questo linguaggio a Mara perché ‘pezza da piedi’ al Nord Italia non si usa. Anche noi abbiamo il dubbio che gli ultimi messaggi, pure quelli con il suo amico, siano stati scritti da una terza persona per far pensare che Mara fosse ancora viva a quell’ora”.

Anche l’avvocato Gentile ha dei dubbi sulle ultime chat Whatsapp della donna: “È strano che abbia chiesto a Davide di fare colazione alle 9, quando è ancora sveglia alle 6. L’incrocio dei dati, dei messaggi e della localizzazione dei telefoni potrà sicuramente aiutare a fare chiarezza”.