Anticipazioni Il Volo – Tutti per uno: gli ospiti di stasera 28 maggio

Fonte: IPA Il Volo-Tutti per uno, gli ospiti della serata del 28 maggio

Stasera, martedì 28 maggio, andrà in onda l’ultimo appuntamento con Il Volo – Tutti per Uno su Canale 5, un evento che promette di essere indimenticabile. Il celebre trio italiano, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, celebrerà i suoi 15 anni di carriera con uno spettacolo straordinario sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. La serata sarà arricchita dalla partecipazione di Eleonora Abbagnato e di numerosi ospiti illustri.

Il Volo – Tutti per Uno, ospiti e anticipazioni di stasera 28 maggio 2024

L’ultimo episodio di “Il Volo – Tutti per Uno” sarà trasmesso questa sera, 28 maggio 2024, in prima serata su Canale 5. Questo evento speciale, frutto del progetto di Michele Torpedine, vedrà la partecipazione di artisti di grande calibro che contribuiranno a rendere la serata ancora più speciale.

Max Pezzali, il cantautore e fondatore degli 883, famoso per i suoi numerosi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, sarà tra gli ospiti della serata. Insieme a lui, Nek, altro grande nome della musica italiana, conosciuto per brani iconici che hanno fatto cantare intere generazioni, e Riccardo Cocciante, un vero e proprio mito della musica italiana, autore di canzoni intramontabili.

La serata vedrà anche la partecipazione di BigMama, la giovane e talentuosa rapper che sta conquistando il pubblico con il suo stile unico, e Rose Villain, cantautrice e rapper di grande successo, che porterà la sua energia sul palco. Nina Zilli, con la sua voce inconfondibile e il suo stile retrò, arricchirà la serata con la sua presenza, mentre Enrico Brignano, l’attore e comico, saprà strappare risate e applausi con il suo talento e la sua simpatia.

La serata sarà condotta da Il Volo stesso, con la partecipazione straordinaria di Eleonora Abbagnato, la già étoile di Parigi, che aggiungerà un tocco di eleganza e arte allo spettacolo.

Dove vedere Il Volo – Tutti per Uno

L’ultimo appuntamento con Il Volo – Tutti per Uno, andrà in onda martedì 28 maggio in prima serata su Canale 5. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, è possibile rivedere lo spettacolo sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity, dove sarà disponibile subito dopo la messa in onda.

L’evento, prodotto da FriendsTv e diretto da Luigi Antonini, promette una serata di grande musica e emozioni, celebrando una carriera straordinaria che ha portato Il Volo a diventare uno dei gruppi italiani più amati nel mondo.

Il debutto televisivo e il percorso dello show “Il Volo – Tutti per Uno”

La prima puntata dello show “Il Volo – Tutti per Uno” è andata in onda in prima serata su Canale 5 il 14 maggio. Questo evento non era un semplice varietà, ma un vero e proprio concerto organizzato dai membri del gruppo: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Lo spettacolo ha rappresentato una celebrazione dei primi 15 anni di carriera del trio canoro, conosciuto a livello internazionale. Diviso in tre serate, la seconda puntata è stata trasmessa il 21 maggio, durante la quale il gruppo si è esibito all’Arena di Verona, affiancato da illustri ospiti come Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Umberto Tozzi, Clara, Enrico Nigiotti, Irama e i Santi Francesi, con Federica Panicucci alla conduzione.

La serata finale è prevista per il 28 maggio, chiudendo così un ciclo di esibizioni che non solo ha mostrato il talento del gruppo, ma ha anche allontanato le voci di una presunta crisi interna. Nel frattempo, Il Volo sta promuovendo il nuovo album Ad Astra, rilasciato il 29 marzo, e si prepara per un tour mondiale che li vedrà impegnati tra Italia, Stati Uniti, Canada e America Latina da giugno a settembre.