Ascolti tv del 28 maggio, Il Volo chiude ed è un trionfo. Torna Francesca Fagnani

Su Canale 5 Il Volo chiude lo show in trionfo. Su Rai 3 torna come ospite Francesca Fagnani e Le Iene presentano i Negramaro

Fonte: IPA Il Volo

Non c’è storia con Il Volo che su Canale 5 hanno chiuso il loro show con un trionfo dello share. D’altro canto, le precedenti due puntate sono state un successone. E così Rai 1 para i colpi programmando il classico dei classici Pretty Woman.

Il Volo – Tutti per uno si è concluso su Canale 5 con il terzo appuntamento che ha visto la partecipazione straordinaria di Eleonora Abbagnato. Mentre sul prestigioso palco dell’Arena di Verona si sono alternati come super ospiti Max Pezzali, Nek, Riccardo Cocciante, BigMama, Rose Villain, Nina Zilli, Enrico Brignano.

Su Rai 3 Piero Chiambretti ha accolto a Donne sull’orlo di una crisi di nervi Francesca Fagnani e Massimo Giletti. Rai 1 invece ha riproposto la commedia romantica con Richard Gere e Julia Roberts, Pretty Woman, che diventata ormai un cult.

Su Italia 1 invece sono andate in onda Le Iene dove è stato trasmesso il servizio di Nicolò De Devitiis che, dopo aver trascorso due giorni a Berlino insieme ai Negramaro, ne delinea un profilo assolutamente inedito. La band salentina, tra le più apprezzate del panorama musicale italiano attuale, si è lasciata andare a racconti intimi e commoventi sul dolore vissuto per la scomparsa del padre di Giuliano e sul malore improvviso di Lele, per cui hanno anche pensato di smettere di fare musica. Nel video anche la loro improvvisazione come “artisti di strada”, lungo il fiume della capitale tedesca.

Prima serata, ascolti tv del 28 maggio: Il Volo chiude in crescita e batte tutti

Su Rai 1 Pretty Woman incolla al piccolo schermo 2.564.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 Il Volo – Tutti per Uno chiude in bellezza con 2.930.000 spettatori pari al 20,2%. Su Rai2 Il Giorno Sbagliato ha convinto 855.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Le Iene raccoglie 1.603.000 spettatori pari all’11.1%.

Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi, con Piero Chiambretti, intrattiene 639.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 704.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.296.000 spettatori con uno share del 7.8%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 346.000 spettatori con l’1.8% (episodio in replica in seconda serata a 313.000 e il 2.3%). Sul Nove Chaos ottiene 294.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 28 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.164.000 spettatori (22.7%) e Affari Tuoi conquista 5.455.000 spettatori pari al 27.1% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.921.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post segna 587.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 404.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.096.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.613.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 675.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.693.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 382.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto .000 spettatori (%).

Ascolti tv Preserale, dati del 28 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 2.687.000 spettatori pari al 23.8% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.722.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna intrattiene 1.915.000 spettatori (18.7%) mentre La Ruota della Fortuna piace a 2.994.000 spettatori (22.5%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 404.000 spettatori (3.2%). SWAT è seguito da 575.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 274.000 spettatori con il 2.3% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 510.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.087.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.009.000 spettatori pari al 5.9% e Riserva Indiana raduna 1.013.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 543.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 195.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 270.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 410.000 spettatori (2.8%).