Un profondo e doloroso lutto, quello svelato dal trio de Il Volo per la scomparsa della storica collaboratrice Barbara Vitali. La donna aveva solo 54 anni e da molto tempo lavorava al fianco di Michele Torpedine. Nel corso della loro carriera, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone si sono spesso ritrovati al suo fianco. Oggi hanno espresso via social tutto il loro dolore.

Addio a Barbara Vitali

Martedì 9 luglio 2024 è morta Barbara Vitali, storica collaboratrice del manager e produttore discografico Michele Torpedine. Una perdita drammatica, che giunge in maniera decisamente prematura. La donna, amatissima nel settore, aveva appena 54 anni.

La sua famiglia, insieme con amici e colleghi, hanno dovuto dirle addio di punto in bianco. Si è infatti “spenta” nell’arco di pochi giorni. Domenica 7 luglio era stata purtroppo coinvolta in un incidente, che l’aveva costretta al ricovero in ospedale. A rendere la notizia nota su scala pubblica sono stati proprio Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre de Il Volo la consideravano il loro angelo custode. Hanno così pubblicato una nota su Instagram, esprimendo tutto il proprio dolore.

Il messaggio de Il Volo

“Il Volo e Michele Torpedine annunciano con profondo dolore la prematura scomparsa dell’amica e storica collaboratrice Barbara Vitali. Barbara si è spenta ieri sera all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, a seguito del tragico incidente che l’ha vista coinvolta domenica 7 luglio. Michele, Ignazio, Gianluca, Piero, insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della MT Opera&Blue’s management e le famiglie, si stringono in un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene a Barbara e continueranno a tenerla in un posto speciale nel proprio cuore”.

Allo stato attuale, non sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche. Il Volo preferisce schermarsi dietro un silenzio che è doveroso, soprattutto nel rispetto del dolore della famiglia.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha avuto un gran risalto nell’ambito della cronaca bolognese. È avvenuto nel Comune di Gaggio Montano e ha visto concretizzarsi uno scontro frontale. Un impatto devastante, che ha portato alla distruzione dei due veicoli. Sono dovuti intervenire i pompieri per poter recuperare i corpi dalle lamiere.

Morto sul colpo Pietro Bervicato, 49enne steward di Cremona. Era alla guida della sua auto e per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono riusciti a condurre in ospedale Barbara Vitali, ancora in vita ma in condizioni gravissime. Si è dovuto procedere con l’intervento di un elicottero del 118, considerando il codice di massima urgenza.

Il tutto è avvenuto alle 20.00, circa, con i carabinieri poi giunti sul posto per tentare di ricostruire la dinamica di questa tragedia che, con l’aggiornamento di oggi, ha ufficialmente distrutto due famiglie. Ci sarà tempo per comprendere esattamente cosa sia accaduto. Ora ciò che conta è il rispetto del dolore di chi resta indietro.