Ignazio Boschetto presto papà ha una sorpresa, l’ecografia cambia il sesso del bebè in arrivo

Grande, inaspettata sorpresa per Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: pensavo di aspettare una femminuccia e invece no…

Fonte: IPA Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

La gravidanza è un periodo di continue scoperte, sorprese ed emozioni inaspettate. Un cambiamento del genere, però, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini di certo non se l’aspettavano. Il cantante de Il Volo e la compagna, in attesa di diventare genitori per la prima volta, pensavano di attendere l’arrivo di Bianca, ma un’ecografia ha svelato una realtà diversa e adesso bisognerà cambiare nome e corredino.

Ignazio Boschetto aspetta un maschietto

Pochi giorni prima, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini avevano, per usare un termine molto in voga ultimamente, fatto il loro gender reveal. Senza feste né palloncini colorati, ma con un discreto e affettuoso post dove rivelano ai propri follower di essere in attesa di una femminuccia, che avrebbero voluto chiamare Bianca. All’improvviso, però, qualcosa è cambiato, radicalmente.

Michelle si è sottoposta, così come di routine, all’ecografia morfologica che si effettua nel secondo trimestre e i risultati del test hanno confermato tutto il contrario: il bebè in arrivo è un maschietto. E il suo nome, allora, sarà Gabriele. Anche l’errata corrige, come la notizia in sé, è stata raccontata sui social: “Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?!” ha scherzato il tenore. E tra i commenti spunta anche quello, dolcissimo, della futura nonna. Caterina, la mamma di Ignazio, scrive: “Amore di nonna ti aspettiamo io rifarò la sciarpina azzurra”.

Il primo de Il volo a diventare papà

Per Ignazio Boschetto questo è un anno importante, l’anno in cui è diventato adulto. Il cantante de Il Volo ha compiuto trent’anni, si è sposato (con una cerimonia tra pochi intimi e segretissima, mantenendo lo stesso riserbo che da sempre contraddistingue la sua storia d’amore) e adesso è pronto ad accogliere un figlio. È il primo della band internazionale a diventare papà e, mettendo da parte la solita discrezione sulla propria vita privata, non manca di tenere i propri fan al suo fianco nel corso di questo emozionante viaggio che è la dolce attesa. È con un post social che lui e la moglie Michelle annunciarono la lieta novella.

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo d’essere già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma” avevano scritto i futuri genitori, a corredo di un servizio fotografico con il pancione protagonista.

“Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca” si concludeva il messaggio e qui è necessaria una piccola ma dirimente correzione. Non più Bianca, ma Gabriele a portare un mondo di gioia a mamma e papà.