Dal trend virale a comportamento tossico nel dating: cos’è il Monkey Barring e perché riguarda (più di quanto pensi) le relazioni della Gen Z

Hai mai sentito parlare di Monkey Barring? Hai pensato che fosse solo un buffo modo di parlare di scimmie? In realtà non è uno scherzo, ma una tendenza nel mondo degli appuntamenti e delle relazioni, che sta diventando virale nel mondo social e un pratica sempre più utilizzata nel dating.

Alcuni psicologi ed esperti del mondo delle relazioni lo descrivono come una possibile forma di tradimento emotivo, o comunque come un comportamento poco sano riguardo la propria emotività e la capacità di vivere le relazioni.

Vediamo insieme cos’è, perché ne parlano tutti, come influenza le relazioni e cosa puoi imparare da questo mondo.

Il Monkey Barring spiegato semplice

Il termine “Monkey Barring” deriva dal comportamento delle scimmie che rimangono aggrappate a un ramo o a una liane, oscillando, senza staccarsi, non prima di aver trovato un nuovo ramo o una nuova liane da afferrare.

Nelle relazioni descrive qualcosa di molto simile: una persona non lascia il partner attuale finché non ha già trovato un’altra persona, qualcuno con cui instaurare un legame romantico o emotivo.

Un nuovo nome per qualcosa di vecchio?

Forse hai già sentito termini come ghosting, breadcrumbing o situationship; bene, Monkey Barring si aggiunge a questa lunga lista di parole che la Gen Z ha coniato per dare un nome a comportamenti comuni nel dating digitale.

Questi atteggiamenti sono più o meno sempre esistiti; tuttavia prendono piede in questo periodo storico grazie a dei termini che vanno virali grazie a una spiegazione semplice di emozioni più complesse.

Sparire e ignorare una persona (ghosting), ad esempio, o non chiudere una relazione prima di averne trovata un’altra (monkey barring) erano atteggiamenti che già potevano succedere in passato. Solo che, adesso, nel mondo social e digital, è molto più facile attuarli ed etichettarli.

Perché Monkey Barring è considerato tossico

Esattamente come il ghosting, anche questo tipo di atteggiamento può provocare confusione e un abbassamento dell’autostima per chi lo subisce ed evidenziare una paura nel rimanere sole da parte di chi lo pratica. Quindi perché è un atteggiamento da non sottovalutare quando si presenta?

Non rispetta l’altro : dolore emotivo e calo dell’autostima sono i principali fattori che coinvolgono chi subisce il Monkey Barring, non sapendo esattamente quale sia la posizione attuale in cui si trova e cosa sta davvero succedendo all’interno della relazione;

: dolore emotivo e calo dell’autostima sono i principali fattori che coinvolgono chi subisce il Monkey Barring, non sapendo esattamente quale sia la posizione attuale in cui si trova e cosa sta davvero succedendo all’interno della relazione; Evidenzia una paura della solitudine : paura di stare soli e di affrontare discussioni, sono queste le motivazioni principali che portano a non voler rimanere single. E questo evidenzia una difficoltà emotiva con se stessi e in una relazionale, con la persona con cui decidiamo di condividere dei momenti di intimità;

: paura di stare soli e di affrontare discussioni, sono queste le motivazioni principali che portano a non voler rimanere single. E questo evidenzia una difficoltà emotiva con se stessi e in una relazionale, con la persona con cui decidiamo di condividere dei momenti di intimità; Da non confondere con il poliamore : il poliamore è una forma di relazione consensuale in cui tutte le persone coinvolte sono d’accordo. In questo caso, invece, nessuno dei partner è realmente informato o coinvolto consapevolmente.

Spesso, il Monkey Barring nasce dalla paura: quella di restare soli e di affrontare le difficili emozioni che si provano quando si vive una rottura.

E la cosa peggiore è che può ferire la persona che attua il Monkey Barring, rendendola incapace di stare con se stessa e di affrontare determinati sentimenti, ed entrambi i partner: quello attuale, che non sa che la relazione è finita, e quello “nuovo”, che non sa di essere una sorta di “backup”.

Perché si fa Monkey Barring?

Per capire perché questa tendenza esiste, oltre il meme e l’online, può aiutare guardare alle motivazioni psicologiche e culturali:

Paura della solitudine : cercare costantemente sicurezza emotiva in un’altra persona porta a non riuscire e a non volere stare da soli. Non importa elaborare la fine della precedente relazione, non importa nemmeno stare con se stessi: la cosa fondamentale è non essere single, che sembra quasi qualcosa di negativo, quando, in realtà, è solo una parte che si ripete nella vita delle persone.

: cercare costantemente sicurezza emotiva in un’altra persona porta a non riuscire e a non volere stare da soli. Non importa elaborare la fine della precedente relazione, non importa nemmeno stare con se stessi: la cosa fondamentale è non essere single, che sembra quasi qualcosa di negativo, quando, in realtà, è solo una parte che si ripete nella vita delle persone. Swipe culturale : tra app di dating e social, le opzioni sembrano tantissime, infinite. E allora si è spesso alla ricerca di un nuovo, prossimo potenziale partner invece di finire una relazione che non funziona più e stare un po’ con se stessi, per comprendersi e conoscersi, prima di una nuova relazione.

: tra app di dating e social, le opzioni sembrano tantissime, infinite. E allora si è spesso alla ricerca di un nuovo, prossimo potenziale partner invece di finire una relazione che non funziona più e stare un po’ con se stessi, per comprendersi e conoscersi, prima di una nuova relazione. Insicurezza: chi adotta un comportamento di questo tipo può avere difficoltà a gestire l’incertezza, la solitudine, i propri sentimenti e i conflitti. Per questo, preferisce scegliere la “soluzione più facile” e tenere due persone in gioco contemporaneamente prima di rompere una relazione.

Come non cadere nel Monkey Barring: consigli utili

Se, leggendo tutto questo, ti senti un po’ colpevole o un po’ confusa, niente panico. Non c’è niente di cui aver paura o vergognarsi: saper riconoscere il comportamento è già un passo enorme, che può essere approfondito grazie all’aiuto di un terapista.

Intanto, ecco qualche consiglio utile per non cadere nel Monkey Barring:

Riconosci i tuoi sentimenti e chiudi il rapporto con rispetto prima di iniziare qualcosa di nuovo;

prima di iniziare qualcosa di nuovo; Comunica con onestà , con te stessa e al partner quello che provi, parlando apertamente e affrontando il dolore che ne conseguirà;

, con te stessa e al partner quello che provi, parlando apertamente e affrontando il dolore che ne conseguirà; Amati: amare te stessa e sentirsi bene e complete da sole è il modo migliore per iniziare una nuova relazione.

Monkey Barring non è solo un meme carino tratto da Instagram o un trend virale, ma un’etichetta che descrive una dinamica emotiva reale nel dating di oggi.

Alla fine, stare un po’ ferme sul ramo, da sole, prima di lanciarsi su quello nuovo può sembrare difficile… ma spesso è proprio lì che si fa il salto più importante: quello verso relazioni più sincere, chiare e sane, partendo da se stesse, per stare meglio anche con l’altra persona.