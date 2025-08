IPA Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni è stato colpito da un ictus: l’attore e regista è attualmente ricoverato al Fatebenefratelli di Roma. A parlare delle sue condizioni è stato l’entourage: si trova in prognosi riservata. Circa un anno fa, aveva raccontato la solitudine degli ultimi anni: “Sono stato dimenticato”, aveva detto. “A 79 anni, vedo l’abisso di fronte a me”.

Leopoldo Mastelloni ricoverato per un ictus

Ha compiuto 80 anni il 12 luglio: tra gli attori più talentuosi della sua generazione, con una lunghissima carriera tra il cinema e il teatro, nella serata del 6 agosto abbiamo appreso del ricovero di Leopoldo Mastelloni al Fatebenefratelli di Roma. Colpito da ictus, è in prognosi riservata: all’Ansa, in occasione dei suoi 79 anni, aveva raccontato la solitudine e le difficoltà che stava attraversando. Assente dalle scene da anni, al suo fianco, per sostenerlo, ci sono stati in passato dei giganti della televisione e dello spettacolo, come Maurizio Costanzo. Anche Loretta Goggi e Raffaella Carrà lo avevano aiutato a riprendersi dopo l’episodio della bestemmia a Blitz, per cui è stato bandito dalla tv pubblica.

Nessun rimpianto nella sua vita, ma tanta amarezza, quella che lo ha accompagnato negli ultimi anni: si è detto anche “terrorizzato” della vecchiaia e dispiaciuto di essere stato cancellato dal teatro. “Non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante. Davanti vedo l’abisso. Sono stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno: la piccola pensione non mi basta a pagare affitto e bollette. La legge Bacchelli? Per il momento mi è stata negata anche se ho due valigie di documentazioni”, aveva raccontato all’Ansa. L’attore ha spiegato a Il Giornale di vivere con meno di 1000 euro al mese, tra l’affitto, il quinto e le bollette da pagare.

Le difficoltà economiche

Più volte l’attore si è rivolto proprio alle agenzie di stampa per parlare della legge Bacchelli e delle difficoltà economiche seguite all’esigua pensione. “La nostra società si fonda sull’idea di assistenza sociale. Questa assistenza sulla carta esiste, però non viene applicata. Trionfa l’indifferenza sociale. Non viene presa in considerazione la vita di chi vuole proseguire la vita. Cioè: o muori il giorno della pensione o non esisti più”. Aveva fatto richiesta per il sostegno della legge Bacchelli, che però è stata respinta: “Non sono riconosciuto come attore di chiara fama. (…) L’allora ministro Sangiuliano se ne interessò, ma poi non ne ho saputo più nulla”.

Tornato in tv il 10 aprile del 2025 a Forum come ospite di Barbara Palombelli, la carriera di Leopoldo Mastelloni si è sempre divisa tra cinema, televisione e, infine, il suo grande amore, il teatro, a cui ha dato tutto. “Ho sempre investito tutto nel teatro. Frequentavo i migliori attori d’Italia, e i registi, e ho fatto anche il giornalista, perché io so scrivere molto bene. Ma soldi pochi. (…) Io ho fatto tanto nella vita. Mi sono battuto. Nel teatro, nella Tv. Per le mie battaglie non sono diventato ricco. Oggi se facciamo una cosa in Tv io e uno del Grande Fratello, è lui il numero 1 e io sono in secondo piano”.