Sei più propensa ad andare o a restare? Scoprilo con il nostro test

Restare in situazioni che non ci rendono felici e lottare per queste o andare via e ricominciare? Scopri con il nostro test se sei pronta a rivoluzionare la tua vita

Fonte: iStock Andare o restare?

Le esperienze ci hanno insegnato che la vita non è solo in bianco e nero, che per sopravvivere a determinate situazioni e per imparare a guardare le cose da un’altra prospettiva, abbiamo bisogno di accogliere e abbracciare anche tutte quelle sfumature che spesso tendiamo a ignorare.

Ma quando si tratta di compiere delle scelte, soprattutto se sappiamo che queste stravolgeranno la nostra vita, abbiamo solo due strade davanti a noi: andare o restare, trovare il coraggio di ricominciare o di lottare per salvare il salvabile.

E tu, sei più propensa a restare o sei pronta ad andare? Rispondi alle domande del nostro test: il risultato potrebbe stupirti.

Andare o restare: il coraggio di scegliere

Non c’è mai una risposta unica e giusta quando dobbiamo scegliere se andare o restare. Se restare in una situazione che non ci rende felici, ma che comunque sembra più sicura di quello che ancora non conosciamo, o se andare via da questa, e da tutti quei contesti che ormai, per un motivo o per un altro, sentiamo che non ci appartengono più.

Ci vuole coraggio, sempre e comunque. A restare così come ad andare. Ce ne vuole quando si sceglie di cambiare città, di allontanarsi dalla famiglia e dagli amici, quando si cambia lavoro e persino professione e ci si rimette in gioco. Lo stesso coraggio che è richiesto per lottare per ciò che si ama, quando nonostante gli ostacoli e quei muri enormi che sembrano invalicabili, decidiamo comunque di proseguire, di non rinunciare mai, e per nessuna ragione al mondo, a seguire il cuore, i desideri o i nostri sogni.

Ma è lo stesso coraggio che necessita di esistere anche tutte le volte che, per tornare a essere felici, dobbiamo andare, uscire dalla nostra comfort zone per camminare verso l’ignoto, per accogliere tutte le nuove e straordinarie opportunità che la vita ci ha riservato.

Alla fine, analizzando i pro e i contro, è chiaro che non esiste una risposta giusta o sbagliata. Esistiamo noi, con le nostre paure che spesso ci costringono ad aspettare, o a restare inermi a ciò che ci succede intorno.

Ed esiste il coraggio, che non è quello che sta nel restare o nell’andare, ma nello scegliere quale strada percorrere, qualunque essa sia.

Sei più propensa ad andare o a restare? Scoprilo con il nostro test

Prendere una decisione non è mai semplice, soprattutto se questa è destinata a cambiare totalmente, o in parte, la nostra vita. Ma se sei qui è perché, probabilmente, sai che è arrivato il momento di scegliere: andare o restare? Ricominciare e camminare verso l’ignoto o provare a ricostruire quello che già esiste?

Se queste domande ti tormentano già da un po’, e ancora non hai trovato tutte le risposte che cerchi, allora fai il nostro test e scopri se sei pronta ad andare o sei più propensa a restare.