Bnkr44, testo e significato di Estate 80, il singolo che anticipa l’album

Abbiamo imparato a conoscerli durante il Festival di Sanremo 2024: da Governo punk al duetto insieme a Pino D’Angiò, i Bnkr44 ci hanno stregato con il loro sound fin dal primo ascolto. Ora, il gruppo ha pubblicato Estate 80, il loro ultimo singolo parte di un progetto più ampio. Ecco testo e significato del brano.

“Estate 80”, significato della canzone dei Bnkr44

Dopo il successo ottenuto a Sanremo 2024 e l’hype per la loro Ma che idea, brano con cui hanno duettato insieme a Pino D’Angiò nella serata delle cover ormai diventato una vera e propria hit, Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo fanno un passo in più verso la stagione estiva e pubblicano Estate 80, un brano che, come si può intuire dal titolo, ha forti riferimenti ai ritmi degli anni ’80. Un ritmo nostalgico e accattivante, che riprende Figli delle stelle di Alan Sorrenti.

Scritto e prodotto dai Bnkr44 in collaborazione con Fenoaltea, il brano è un viaggio di sola andata che punta a evadere dall’ordinario, con balli sul giradischi e un amore estivo che arriva fino alle stelle.

Ma la canzone è anche parte di un progetto più ampio del gruppo, il loro nuovo EP intitolato 44.Summer che, oltre a Estate 80, include altri due brani inediti rappresentando tre diverse sfaccettature di canzone estiva. Sound e testi completamenti diversi tra loro, per racchiudere l’essenza estiva a 360 gradi.

Parlando dell’album, il gruppo ha raccontato: “L’idea di fare questo EP è nata un mese fa. L’obiettivo era di sperimentare con sonorità più estive, ma soprattutto, rinfrescare la scaletta dei nostri concerti e dare qualcosa di positivo e divertente da ascoltare ai nostri fan, in attesa dell’album che arriverà quest’anno. I tre brani che compongono 44.Summer sono nati, composti e registrati nel nostro bunker. Sono tracce diverse fra loro, parte però dello stesso flusso creativo. Per questo la scelta migliore era incorporarle in un progetto a sé”.

“Estate 80”, testo della canzone dei Bnkr44

Voglio staccare

Ma ho un altro concerto quando tutti gli altri sono già in vacanza

E la vita è una e dico menomale che ne ho già abbastanza

Spengo il cellulare e ti vengo a cercare dentro quella stanza

Dove non c’è la musica e possiamo ridere

Questo film

L’ho già visto in più riprese

Io sto zitto

Mentre parli parli parli

A me va bene così

Io sto bene così

Per te chiudo la carriera e scappo via

Tu mi bruci un po’ la pelle sai

Quando mi guardi e parli

Vado sulle stelle

Tu mi bruci un po’ la pelle ma

Come l’estate più calda che c’è

Estate80

Ho tanta voglia di farti fare

Un giro sul giradischi con i tacchi, tacchi

Estate80

Ho tanta voglia di farti fare

Un giro sul giradischi con i tacchi, tacchi

Estate80

Estate80

Estate80

Cerco un viaggio solo andata

che mi porti un po’ più lontano

Da tutto questo baccano

Da tutto questo passato

Che sta parlando per me

Pure se io non voglio che strano

In strada ci riconosciamo

Gli unici in tuta da stadio

Anche dentro quelle feste da sballo

Però sotto sotto non ti dispiaccio

Giriamoci intorno

Scivoliamo in fondo

Ti ricordi l’anno scorso

Lo hai tradito con me

Chi non sono pronto

Ridiamo di colpo

Mi ricordo l’anno scorso

Ero impazzito per te

Tu mi bruci un po’ la pelle sai

Quando mi guardi e parli

Vado sulle stelle

Tu mi bruci un po’ la pelle ma

Come l’estate più calda che c’è

Estate80

Ho tanta voglia di farti fare

Un giro sul giradischi con i tacchi, tacchi

Estate80

Ho tanta voglia di farti fare

Un giro sul giradischi con i tacchi, tacchi

Estate80

Estate80

Estate80