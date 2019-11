Come indossare il pied de poule: idee di look

editato in: da

Il pied de poule è una fantasia che troppo spesso erroneamente si pensa come classica e “vecchiotta”, quando non è affatto così. Al di là del fatto che quest’anno è un super trend, quindi vedremo i “piedini di pollo” ovunque, questo pattern è un classico: se abbiamo nell’armadio quindi un capo in questa fantasia, è il momento di tirarlo fuori e di valorizzarlo al meglio!

Come indossare il pied de poule: classico

La classica versione bianca e nera non stanca mai: se troviamo un bel blazer, un completo o una gonna in questa fantasia non lasciamocelo scappare, perché continueremo a portarlo anche in futuro. Come abbinarlo? L’ideale per me è restate sui colori base, quindi bianco e nero. Questo non vuol dire che il look debba essere vecchio stile, anzi: al posto della classica camicia bianca ad esempio, provate a metterne una destrutturata, al posto della stringata nera (che comunque per me resta il top), provate ad indossare uno stivaletto borchiato: vedrete come cambierà tutto!

Come indossare il pied de poule: con accessori colorati

Se volete ravvivare il tutto, potete aggiungere un solo accessorio colorato, ad esempio una borsa gialla, il rossetto rosso, una sciarpa o un cappotto bluette. L’effetto è quello di ravvivare tutto il look, svecchiandolo.

Come indossare il pied de poule: technicolor

Il pied de poule non è solo bianco e nero. Esiste anche rosso e bianco, nero e bluette, nero e rosso, nero e giallo… davvero se ne vedono di tutti i colori! In questo caso, il mio suggerimento, per evitare di strafare, è quello di non aggiungere altri colori, a parte il bianco, in caso di camicia o top. Per il resto, sia per il capo spalla che per gli accessori, vi consiglio di non andare oltre al nero o al massimo il denim, in modo da scongiurare l’effetto macedonia.