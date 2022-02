Clizia Incorvaia incinta: il nome del bebè e le foto dolcissime su Instagram

Clizia Incorvaia, il parto si avvicina: gli ultimi preparativi per “Bebè”

Manca davvero poco all’arrivo di “Bebè”, il primo figlio per la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E più si avvicina la data del parto, più l’emozione di questa nuova vita è palpabile anche attraverso le foto e le storie che l’ex concorrente dell GF Vip condivide con i suoi follower.

Dopo mesi di silenzio, nei giorni scorsi la coppia ha svelato il nome del bebè, che per Clizia è il secondo figlio, infatti è già mamma di Nina, la splendida bambina avuta dalla sua relazione precedente con Francesco Sarcina.

E tra pancioni (stupendi) in bella vista e foto amarcord, l’emozione dell’attesa per il grande giorno supera lo schermo, che separa Clizia dai suoi tanti follower, e arriva fino a loro.

Clizia Incorvaia, il nome del bebè

Baby Ciavarro è un maschietto e si chiamerà Gabriele, la coppia lo ha annunciato pubblicato una bellissima immagine. Clizia ha il pancione scoperto, mentre Paolo Ciavarro lo regge con le mani. Dai loro occhi traspare felicità e attesa, emozioni bellissime che emergono anche dalle parole usate a corredo del post: “8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”.

Due anni d’amore che il pubblico ha seguito sin dagli albori di quel sentimento potente e unico che li ha visti innamorarsi nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip. E il loro rapporto poi è cresciuto anche al di fuori della casa più spiata d’Italia, diventando sempre più importante.

E lo dimostra il fatto che dopo due anni così intensi e speciali, ora siano arrivati al conto alla rovescia per abbracciare il piccolo Gabriele.

Clizia Incorvaia, le foto dolcissime

E l’emozione della maternità rivive anche nelle foto amarcord che Clizia ha condiviso con i suoi follower. Una serie di scatti dolcissimi che la vedono in versione bambina: una mini Clizia in alcune immagini che ne ripercorrono l’infanzia. E come spesso accade per i futuri genitori, l’attesa di vedere e di conoscere il volto del piccolo è grande. La modella ha scritto: “Mini me, sono nata senza un pelo in testa e poi sono diventata platino! Dite che i maschietti assomigliano più al papà o mamma ? io voglio un baby Ciavarrino riccioluto!!”.

Non sono mancati i commenti di tante colleghe del mondo dello spettacolo, ma anche dei tanti fan della coppia che attendono la lieta notizia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un amore bellissimo

Nella casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno gettato le basi per quello che, lontano dalle telecamere, è diventato un sentimento importante. Tutto era iniziato con un bacio, che poi è proseguito fuori tra dediche, scatti insieme, regali significativi. E poi l’annuncio della gravidanza, che sta arrivando agli sgoccioli.

Il loro destino si è intrecciato due anni fa e da allora sono inseparabili. E il futuro ha il profumo dei fiori d’arancio: infatti quando sono stati ospiti di Verissimo, Paolo Ciavarro ha svelato: “Il matrimonio sarà il passo successivo. Adesso ci concentriamo sul bimbo”.

E nell’attesa di poter condividere la gioia per un futuro ricco di emozioni e momenti da ricordare, Clizia e Paolo appaiono come una coppia solida e innamorata che fa sognare e battere il cuore.