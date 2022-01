Clizia Incorvaia, con il pancione su Instagram scrive una dolce dedica al “Bebè”

Clizia Incorvaia, il parto si avvicina: gli ultimi preparativi per “Bebè”

Bellissima, con lo sguardo sereno e pieno d’amore: appare così Clizia Incorvaia mentre la data del parto si avvicina sempre di più. Ed è un periodo magico per la modella, imprenditrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, perché uno dei suoi sogni più belli si sta per avverare con l’arrivo di Bebè, come chiama in confidenza il piccolo con i suoi follower su Instagram.

Frutto dell’amore con Paolo Ciavarro, i due si sono incontrati all’interno del GF Vip e tra loro è nato un legame potente unico che ha dato vita a una storia d’amore bellissima, a cui stanno aggiungendo un nuovo importante passo: quello di diventare genitori. Per Clizia si tratta del secondo figlio, infatti è già mamma di una splendida bambina: Nina, avuta con l’ex marito Francesco Saracina.

Clizia Incorvaia, la foto con il pancione e la dedica

In questi mesi di gravidanza Clizia Incorvaia ha condiviso con i suoi follower tanto del suo percorso, dai momenti più complicati quando è stata malata di Covid, fino a quelli più felici in compagnia degli affetti più cari: dalla figlia, fino al compagno Paolo Ciavarro, alla suocera Eleonora Giorgi. Un diario dei ricordi che ha permesso a lei di raccontare e fermare i momenti salienti di questi mesi e ai suoi fan di seguire l’evoluzione di questa fase magica della sua vita.

Gli ultimi scatti, che nelle storie ha raccontato essere stati immortalati dal fotografo Paolo Cammillucci, la vedono con il pancione in bella vista mentre è seduta sul letto. A coprirla un top e delle calze nere. Ed è splendida, complice anche quella luce speciale che sembra emanare e che ha la sua ragione nella felicità del momento.

Ad accompagnare il tutto un dedica dolcissima per “Bebè” senza tralasciare un pizzico di ironia: “Il vero principe azzurro è il figlio maschio”… non fate leggere la caption al papà, chi lo sente!”, accompagnati da una emoji spiritosa e un cuore.

La gravidanza sta volgendo verso il termine, se tutto va come previsto il piccolo dovrebbe nascere attorno al 24 febbraio. Lei stessa ha raccontato nelle storie che sono emozionatissimi e che durante questa settimana farà le analisi e l’ultima ecografia.

Clizia Incorvaia, l’amore con Paolo Ciavarro

Ci hanno fatto battere il cuore durante il Grande Fratello Vip, dove il loro destino si è incrociato, e dove un bacio ha suggellato la nascita di qualcosa di importante. Poi si sono ritrovati fuori dalla Casa e il loro amore è sbocciato ancora di più ed è cresciuto. E qualche dettaglio è stato condiviso anche con i follower tra dediche speciali e regali importanti. Ora stanno vivendo con grande emozione la gravidanza mentre la data del parto si avvicina.

Ma la coppia ha in serbo anche altri grandi progetti per il futuro. Lo hanno raccontato da ospiti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Paolo Ciavarro ha svelato: “Il matrimonio sarà il passo successivo. Adesso ci concentriamo sul bimbo”.

Nel corso dell’intervista hanno raccontato le loro emozioni di questo periodo, senza tralasciare il momento difficile del Covid: “Noi ci siamo tanto protetti – ha spiegato Clizia -. Quando ho scoperto di essere positiva ero arrabbiatissima. Da incinta ero molto preoccupata, i primi giorni ho pianto tanto”. Un momento complesso in cui ha avuto il pieno sostegno di Paolo Ciavarro. Inoltre hanno spiegato che partecipare al reality show di Canale 5 per loro è stato importante: “Il Grande Fratello ci ha cambiato la vita”, ha detto Ciavarro.