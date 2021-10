Clizia Incorvaia, la dolce dedica di Paolo Ciavarro per il suo compleanno

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelano il passo importante su Instagram. La loro storia d’amore

Piccola festa in famiglia per Clizia Incorvaia, che ha celebrato il suo compleanno con i suoi affetti più cari: l’influencer non potrebbe essere più felice, circondata dalle persone che ama e in compagnia del suo pancino che lievita sempre di più, un regalo bellissimo. Ed è già arrivata anche la dedica social di Paolo Ciavarro, un messaggio d’amore che ha conquistato anche i fan.

Il compleanno di Clizia Incorvaia

Basta poco per festeggiare, soprattutto quando si è con la propria famiglia. Per Clizia, questo è un compleanno speciale e ha deciso di trascorrerlo in casa, in un’atmosfera di allegria che ha voluto trasmettere anche ai suoi follower: e così ha condiviso alcuni istanti felici tra le sue storie di Instagram, mostrando la splendida sorpresa che Paolo Ciavarro le ha fatto per celebrare questa ricorrenza importante. Una deliziosa serata con tutte le persone a lei più care, come i suoi fratelli Micol e Mattia, e ovviamente anche Eleonora Giorgi. Con lei, la Incorvaia ha stretto un bellissimo rapporto, più che mai ora che è in dolce attesa.

Ai fornelli proprio Paolo, che da provetto cuoco ha preparato la cena per tutta la famiglia. Prodigandosi nel rendere questa festa così speciale, ha fatto un gesto d’amore davvero stupendo. E poi la torta, un vero capolavoro a due piani con un bel fiocco d’oro davanti. Clizia ha spento una candelina a forma di numero 18 (il che ricorda un po’ la querelle relativa alla sua età, nata ai tempi della sua partecipazione al GF Vip): “E anche quest’anno sono 18… diciotto desideri” – ha scritto lei su Instagram, pubblicando una bella foto che immortala il momento clou della serata – con conseguente brindisi dei suoi cari.

Clizia, la dedica di Paolo Ciavarro

Ed è proprio sui social che è arrivata la dolcissima dedica di Paolo Ciavarro: “Auguri alla donna che ho sempre sognato… ti amo (bimbo, goditi la tua prima torta)”. Poche parole per esprimere tutto il suo amore, per Clizia e per il loro figlio che porta in grembo. Solo qualche settimana fa, i due innamorati hanno infatti rivelato di essere in dolce attesa, una notizia che ha lasciato tutti i loro fan (piacevolmente) di stucco. Anche la Giorgi, futura nonna felicissima, ha appreso la lieta novella con una gioia infinita.

Poco dopo l’annuncio, è arrivata un’altra splendida sorpresa: la Incorvaia ha deciso di svelare su Instagram il sesso del suo bebè, un bellissimo maschietto. Fiocco azzurro in arrivo, dunque. Per lei è il secondo figlio, a distanza di 6 anni dalla nascita della primogenita Nina, che ha avuto dal suo ex Francesco Sarcina.