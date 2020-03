Clizia Incorvaia svela la sua vera età

editato in: da

Quanti anni ha Clizia Incorvaia? In queste ore la fashion blogger ha svelato la sua vera età dopo che sul tema era nato un piccolo mistero. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa a Live – Non è la D’Urso, Daniele Interrante aveva accusato l’ex concorrente del GF Vip di aver mentito riguardo la sua età affermando che non avrebbe 33/35 anni come dichiarato nel reality, bensì quasi 40.

A confessare la verità ci ha pensato Clizia che ha pubblicato un video nelle Stories di Instagram in cui ha chiarito la situazione. “Visto che si deve giustificare ogni cosa adesso vi dirò la storia – ha spiegato -. Quando lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Il mio agente per farmi lavorare mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che poi è l’età che sapevano al Grande Fratello”.

Clizia Incorvaia ha spiegato che sarebbe stato il suo agente a farle dichiarare alcuni anni in meno per poter partecipare ad alcuni casting. “Ho vissuto sempre questa cosa come una sorta di frustrazione – ha ammesso -, il fatto di dimostrare meno anni per me era un problema. […] La cosa che trovo paradossale è che si pensi io lo faccia per vanità”.

“La mia anima si stupisce ancora come quella di una bambina – ha aggiunto la modella -, forse per questo dimostro meno anni, sarà quella la mia cura sarà quello il mio elisir. […] Trovo bislacco il fatto che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato tre anni di meno avevo detto 36 e sono 39. Fatemi compiere sti cavolo di quaranta anni e quello che conta è l’anima di una persona. […] Io e Paolo sembriamo coetanei, quando vedi il sessantenne con la trentenne non fa specie, quello che conta è l’età biologica non cronologica, vedi ventenni che sembra ne abbiano cinquanta. […] L’anti-age migliore è l’amore”.

Nella casa del GF Vip, Clizia non aveva raccontato di avere quasi quarant’anni nemmeno a Paolo Ciavarro. “Volevo aggiungere che dato che questa cosa l’ha stabilita il mio manager di moda secoli fa – ha detto -, non potevo spiegarlo davanti alle telecamere, volevo avere il riserbo di raccontarlo fuori dalla casa ma nessuno mi ha dato la possibilità di ciò”.