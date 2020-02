GF Vip, Clizia Incorvaia torna su Instagram dopo la squalifica

editato in: da

Si è chiusa per lei la celebre porta rossa del Grande Fratello Vip 4, ma siamo sicuri che il destino le riserverà ancora molte sorprese: Clizia Incorvaia, tornata a casa dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, rimane ora in attesa. E nel frattempo si lascia andare su Instagram, dopo giorni di silenzio forzato.

Il suo percorso all’interno della Casa del GF Vip 4 è finito su tutte le prime pagine di gossip: per la love story che è nata davanti alle telecamere con Paolo Ciavarro, ma anche per la polemica relativa ad alcune parole bruttissime che ha pronunciato nei confronti di Andrea Denver. Parole che l’hanno portata alla squalifica, il duro provvedimento che la produzione ha deciso di adottare per la seconda volta in questa edizione – prima è toccato anche a Salvo Venezianoper le frasi sessiste e violente contro Elisa De Panicis.

Lunedì scorso, dunque, Clizia Incorvaia ha abbandonato il reality show in lacrime. Lacrime dettate dall’essersi resa conto del comportamento tenuto all’interno della Casa, ma anche dal dispiacere nel dover lasciare Paolo. Con lui, l’influencer siciliana aveva stretto un bellissimo rapporto, sfociato poi in un tenero flirt. I due si sono salutati con un bacio ricco di passione e di tristezza, promettendosi di rivedersi il prima possibile. E appena tornata su Instagram, Clizia ha dedicato proprio al giovane Ciavarro i suoi primi post.

La Incorvaia ha condiviso sui social il video del loro ultimo bacio nella Casa del GF Vip 4, e poi una bellissima foto che la ritrae sulla spiaggia con in mano una birra. Paolo le aveva infatti confessato tempo addietro che per lui romanticismo è condividere una birra al tramonto a Fregene, e Clizia ha voluto ricordarlo in maniera davvero tenera: “Ti aspetto qui. Torna vincitore”, ha scritto in didascalia, riferita al suo nuovo amore.

L’ex moglie di Francesco Sarcina sembra aver dunque accettato con serenità il provvedimento preso dal Grande Fratello Vip nei suoi confronti, mentre Paolo Ciavarro ne è rimasto un po’ più turbato. Poco dopo l’addio di Clizia, infatti, il giovane si è sfogato nel confessionale e ha dato stura alle sue lacrime, rivelando quanto per lui sarà difficile proseguire il percorso nella Casa senza la sua nuova fiamma.