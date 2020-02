GF Vip: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, arriva il bacio

editato in: da

Il tanto sospirato bacio fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro alla fine è arrivato. Nella casa del GF Vip la coppia si è lasciata andare. Da qualche settimana ormai l’influencer di Instagram e il figlio di Eleonora Giorgi si erano avvicinati pericolosamente, cancellando paure e dubbi.

La più dubbiosa era apparsa Clizia Incorvaia, reduce dalla fine della storia d’amore con Francesco Sarcina, protagonista con Le Vibrazioni del Festival di Sanremo 2020 dove è arrivato quarto. La coppia si è separata fra veleni e accuse, coinvolgendo anche Riccardo Scamarcio, che si sarebbe scambiato un bacio con la fashion blogger, tradendo così il suo migliore amico.

Clizia ha parlato spesso della sua love story con Sarcina nella casa del GF Vip, svelando anche la nostalgia per la piccola Nina, la figlia nata dal loro amore. La modella aveva raccontato di sentirsi ancora ferita e dubbiosa nei confronti degli uomini, tanto da rinunciare al corteggiamento di Ivan Gonzalez, ma non aveva nascosto un certo interesse nei confronti di Paolo Ciavarro.

A sbloccare la situazione è stato senza dubbio l’ingresso di Eleonora Giorgi, che ha dato la sua benedizione alla coppia e ha fatto i complimenti a Clizia Incorvaia. “Ricordi cosa ti avevo detto? Nella casa del Grande Fratello Vip incontrerai una ragazza con cui legherai tanto”, aveva svelato l’attrice, parlando con i figlio.

Poi si era rivolta a Clizia: “Di te mi piace il candore, sei una ragazza intelligente, candida, di quelle che non fanno un uso strumentale dell’intelligenza”. Infine aveva detto a Paolo: “Ci stai facendo sognare, continui a essere il ragazzo d’oro che io conosco da quando sei nato”.

Così nella notte, mentre gli altri inquilini erano in casa, Ciavarro e la Incorvaia hanno deciso di lasciarsi andare all’attrazione che provano uno per l’altro. In giardino, nascosti da una coperta, si sono scambiati il loro primo bacio. Dopo Serena Enardu e Pago – che presto dovranno affrontare Miriana Trevisan – dunque il GF Vip è pronto a raccontare una nuova storia d’amore.