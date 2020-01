GF Vip, Ivan Gonzalez e Clizia Incorvaia nuova coppia. E spunta un fuorionda su Sarcina

editato in: da

Fra Ivan Gonzalez e Clizia Incorvaia cresce l’attrazione e presto i due potrebbero formare la prima coppia della nuova edizione del GF Vip by Alfonso Signorini. La fashion blogger è entrata nella casa di Cinecittà dopo il doloroso addio a Francesco Sarcina, il leader delle Vibrazioni da cui si è separata e che l’ha accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio.

Ivan è reduce dalla love story con Sonia Pattarino, la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne. Se dal primo ingresso dello spagnolo nel bunker si era parlato di una possibile storia con Rita Rusic, sembra che l’interesse del modello si sia spostato in fretta verso un’altra donna: Clizia Incorvaia.

Fra i due c’è un forte feeling che non è sfuggito al pubblico del GF Vip e ai coinquilini. Durante la sua festa di compleanno, Ivan ha confessato a Barbara Alberti di nutrire interesse nei confronti della Incorvaia. “Mi piace di più Clizia perché la vedo più il mio prototipo – ha detto -. Ha questa parte divertente, è solare e allegra, mi trasmette tanto quando parla. Anche Licia Nunez è molto bella, ma quella che mi piace di più è Clizia. Adriana Volpe è una signora, è classica, è sexy. Carlotta Maggiorana invece la vedo come una sorella piccola, è un po’ instabile con i suoi cambi d’umore. È un percorso molto difficile per lei, chissà se riuscirà ad arrivare fino in fondo”.

Durante il party poi Ivan si è divertito a prendere in giro l’influencer di Instagram. “Il mio regalo?”, le ha chiesto e lei ha risposto con ironia: “Il mio regalo è la mia presenza nella tua vita”. Clizia ha svelato più volte di non essere in cerca di una love story, soprattutto nella casa del GF Vip, ma non ha mai nascosto la sua preferenza per Ivan.

“È un ragazzo sensibile, io lo facevo molto “tronista”, pensavo fosse solo quello – ha confidato -. Ho visto un’altra sua faccia, quella più sognatrice, perché mi fa: mi piacerebbe innamorarmi. Ci sono sempre meno uomini che fanno discorsi “al femminile”: l’amore eterno, voglio perdere la testa, mettere su famiglia”.

Durante un confessionale, parlando di Gonzalez, la Incorvaia non ha nascosto le lacrime: “Spero sempre che non ci siano più uomini così, pensi sempre che siano finzione. Tutti quanti parlano, con le parole, sono bravi tutti. Pensi sempre che siano bugie, che non sia vero. Non lo so, sono un po’ confusa”.

Nel frattempo fa discutere il fuorionda di Clizia su Francesco Sarcina. Dopo aver scoperto le dichiarazioni dell’ex, che sarà presto a Sanremo, nel corso della pubblicità la fashion blogger ha sbottato: “Che ipocrisia!”.