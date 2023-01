“GF Vip”, Davide Donadei nella bufera: intervengono le sue ex

Fonte: IPA Alfonso Signorini, un concorrente del GF Vip nella bufera

Tra gli ultimi concorrenti ad essere entrato al Grande Fratello VIP durante il periodo natalizio, Davide Donadei in poche settimane è già al centro di diverse polemiche, sia dentro che fuori la Casa.

L’ex tronista di Uomini e Donne, con alcuni suoi atteggiamenti sta facendo, infatti, molto parlare di sé e in queste ore sono intervenute a gamba tesa nel dibattito anche le sue ex.

Davide Donadei, l’infelice uscita contro Oriana: la reazione di Chiara Rabbi

Davide Donadei in questi giorni è al centro di diverse polemiche per un’infelice uscita contro la coinquilina Oriana Marzoli. Tutto è iniziato quando la reality chica, durante un momento di goliardia con Luca Onestini, ha detto – scherzando – “Oddio non respiro” e Davide, che in quel momento le è passato a fianco ha sentito la frase e con un velo di cattiveria ha affermato tra i denti “Magari”.

L’uscita, decisamente poco gentile, nei confronti di Oriana ha scatenato l’ira del web e anche la ex ragazza di Donadei, Chiara Rabbi, ha voluto dire la sua cogliendo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Io ve lo avevo detto” ha dichiarato Chiara, visibilmente agitata, in una storia su Instagram “Ma voi non mi credete mai. Io ve l’avevo detto, a buon intenditore poche parole. Non mi sbaglio mai, dai”.

Con queste parole, la Rabbi ha voluto sottolineare che il suo ex non è la persona che sembra, cosa che ha ribadito, sempre sulle stories di Instagram, anche con una frase scritta a caratteri cubitali: “Non possiamo fingere a lungo di essere quello che non siamo“.

Chiara e Davide si sono conosciuti a Uomini e Donne. La loro storia d’amore, iniziata con la scelta di Donadei il 10 febbraio del 2021, si è poi conclusa l’estate scorsa in maniera non proprio pacifica. L’ex coppia, infatti, è stata protagonista di diversi confronti a distanza sui social e di un duro faccia a faccia avvenuto a settembre scorso proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Davide Donadei, caos fuori la casa. L’ex di Amici svela: “Ha tradito Chiara con me”

Dopo il momento molto commovente che l’ha visto come protagonista nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, gli atteggiamenti non proprio cavallereschi di Davide Donadei degli ultimi giorni pare abbiano aperto il vaso di Pandora e, dopo le parole di Chiara Rabbi, ad attaccare il vippone è stata anche l’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici.

Da tempo rumors dicevano che tra Arianna e Davide ci fosse stato del tenero, lui non ha mai confermato la cosa ma, a Casa Pipol, la ballerina ha svelato la sua verità, ossia che il gieffino ha tradito Chiara con lei.

“Mi aveva detto che la storia con Chiara era finita a causa della troppa gelosia e mi ha raccontato tutto la sera stessa che ci siamo conosciuti” ha rivelato la ex di Amici “Poi ho scoperto che in realtà stavano ancora insieme, quando a casa di lui ho visto una rosa che lei gli aveva regalato”.

Arianna Gianfelici ha anche affermato “Una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità. Non credo a niente di quello che dice. Quando è entrato al Grande Fratello ha sussurrato all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’. Se ho svelato la verità a Chiara è per solidarietà femminile” ha infine chiosato la cantante ammettendo di essere stata, di fatto, lei a dare la stoccata finale alla storia tra Donadei e la Rabbi rivelando a quest’ultima cosa avesse fatto lui.

Davanti alle parole della Gianfelici, Chiara ha nuovamente rilasciato un commento social con un messaggio diretto alla presunta amante del suo ex mettendo in discussione le sue parole: “Parlo con chi in teoria sarebbe il motivo delle mie corna, perché le cose hanno un nome ed è giusto farne buon uso” ha tuonato “Carissima, ti ho sopravvalutata e rivalutata erroneamente quando hai deciso di chiamarmi e raccontarmi ogni minimo accadimento tra te e Davide dopo essere stata messa da parte da quest’ultimo…ti bruciava per il palo o avevi solo voglia del trash che ora stai rincorrendo con tristissime interviste? E pensare che la mia bontà d’animo mi ha anche portata a difenderti pubblicamente dopo i vostri insignificanti reels insieme perché venivi attaccata su ogni fronte…come biasimarli poi?”.

A questo punto della storia non resta che capire dov’è la verità che, magari, verrà svelata proprio lunedì nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.