U&D, il tronista Davide Donadei rompe il silenzio: “Ho bisogno di riprendermi”

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Davide Donadei, uno degli ex tronisti di Uomini & Donne più amati dal pubblico, e per un’ottima ragione: Davide era sparito improvvisamente dai social, destando non poca preoccupazione. A dissipare ogni dubbio ci aveva provato la sua fidanzata, Chiara Rabbi, che Davide ha conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi.

Chiara aveva spiegato nelle sue stories di Instagram che il compagno era molto provato da un periodo difficile: “La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene, ha bisogno di riprendersi in serenità”. Poi aveva rassicurato i fan sul fatto che lo stesso Davide, a tempo debito, avrebbe dato spiegazioni sulla sua fuga dai social. E in effetti il post non ha tardato ad arrivare:

Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione.

Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress. Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”; c’è altro che per ora tengo per me. Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio ma al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita. Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi.

Grazie per tutti i messaggi ❤️

Il messaggio di Davide Donadei non entra nello specifico, ma lascia intendere che il suo bisogno di isolamento non sia dovuto alla semplice stanchezza o allo stress del periodo, come aveva detto la fidanzata. C’è qualcos’altro di cui al momento non intende parlare ma che sta lo sta mettendo a dura prova: la perdita di peso, persino la fatica a guardarsi allo specchio sono indice di un problema ben più profondo.

Sarà l’ex tronista ad aggiungere ulteriori dettagli sulla sua situazione, quando e se lo riterrà opportuno. Il pensiero va indubbiamente allo scorso aprile, quando Davide si era lasciato andare a un accorato sfogo su Instagram in cui parlava di un intervento agli occhi e della difficoltà di riprendersi, soprattutto da un punto di vista mentale. Qualunque sia la ragione della sua scelta, ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che possa tornare presto a sorridere.