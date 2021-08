“Davide Donadei sta male e lascia i social”: è mistero sul tronista di U&D

Un messaggio che ha lasciato perplessi in molti e che ha creato grande preoccupazione riguardo le condizioni di Davide. "Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social - si legge nel comunicato -. La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene, ha bisogno di riprendersi in serenità". Chiara non ha chiarito cosa sia accaduto, ma ha garantito che, al momento giusto, sarà Donadei a spiegare ogni cosa: "Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena riuscirà".

Lo scorso aprile Davide aveva annunciato di essersi operato agli occhi. Accanto a lui Chiara Rabbi, sua scelta a Uomini e Donne, che non l'aveva mai lasciato solo. Poco dopo l'ex tronista si era lasciato andare a uno sfogo su Instagram, confessando di vivere un periodo particolare. "È un periodo particolare per me - aveva confidato -, ci sono sere in cui mi sento un leone e sere in cui vorrei solo mettermi a letto e dormire per 24 ore. Sto cercando la strada giusta in questo brutto periodo. Scusate lo sfogo!".

Venticinque anni e una carriera come ristoratore, Davide Donadei è originario della Puglia e ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne nella stagione 2020/2021. Estraneo al mondo dello spettacolo e deciso a trovare l'amore, Davide aveva fatto sognare i telespettatori del programma di Maria De Filippi, fra esterne e dichiarazioni importanti, fino alla scelta di Chiara Rabbi. I due, lontano dalle telecamere, sembrano aver trovato la felicità che sognavano da tempo, così tanto che poche settimane fa avevano parlato della possibilità, dopo soli quattro mesi di frequentazione, di avere un figlio e formare insieme una famiglia.