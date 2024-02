Fonte: ANSA Federica Sciarelli presenta Chi l'ha visto

Chi l’ha visto, celebre programma condotto da Federica Sciarelli è tra i più seguiti della televisione italiana. Ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 21.20, tiene i telespettatori incollati agli schermi di Rai 3, per saperne di più sui casi di cronaca di cui hanno letto sui giornali o sentito parlare al telegiornale. E, spesso, il team guidato da Sciarelli è stato in grado di far luce su misteri irrisolti e trame intricate, portando alla luce la verità sempre con rispetto e discrezione. Le anticipazioni e i casi in onda nella puntata del 28 febbraio 2024.

Chi l’ha visto: i casi di mercoledì 28 febbraio

Nella puntata di mercoledì 28 febbraio, Chi l’ha visto torna a parlare del caso di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa a dicembre 2021 e trovata morta circa un mese dopo. A due anni dal decesso della donna, le indagini sono state riaperte con l’ipotesi di omidicio. Il 13 febbraio 2024 il corpo di Resinovich è stato riesumato e il medico legale ha effettuato l’autopsia.

Da allora, Federica Sciarelli, durante le più recenti puntate di Chi l’ha visto, ha svelato numerosi dettagli sulla scomparsa della donna. Nelle precedenti settimane sono stati ospiti in studio il marito di Liliana, Sebastiano Visintin e un caro amico della donna, Claudio Sterpin. Mercoledì 28 febbraio è presente il fratello Sergio Resinovich, con nuovi documenti e testimonianze che arricchiscono l’ancora troppo intricato mistero che avvolge la scomparsa della donna.

Il mistero di Gravina di Puglia a Chi l’ha visto

La nuova puntata di Chi l’ha visto dedica spazio a un vecchio caso di cronaca nera, terribile a mai risolto. Si tratta del mistero di Gravina di Puglia, piccola cittadina dove, nel 2008, è stata fatta un’agghiacciante scoperta. Salvando da un pozzo un ragazzino caduto, i vigili del fuoco hanno ritrovato nel fondo della cisterna i corpi ormai mummificati di due bambini. Si tratta di Francesco e Salvatore, fratellini di cui si erano perse le tracce da anni.

In studio è presente Filomena, la sorella delle giovanissime vittime, che torna adesso a parlare: “Non erano soli, sono stati portati lì da qualcuno”. La donna, insieme alla madre Rosa, ha infatti recentemente presentato un esposto in procura. E sul caso emergono nuovi indizi che potrebbero fornire una traccia alle indagini e portare a scoprire, finalmente, cosa è accaduto realmente.

Il team di Chi l’ha visto ritrova il corpo di Antonella Di Massa

Infine, si parla del triste epilogo della storia di Antonella Di Massa, 51enne scomparsa la scorsa settimana a Ischia, il cui caso è stato seguito dalla redazione di Chi l’ha visto fin dal principio. E sono stati proprio gli inviati Francesco Paolo Del Re e Marco Monti a ritrovare il corpo della donna, in un punto tra la vegetazione non molto distante dal luogo in cui si trovava parcheggiata la sua auto. I motivi del decesso di Di Massa sono ancora da chiarire e non è certo se la donna si sia allontanata volontariamente o meno. Testimoni hanno raccontato di averla vista camminare in paese, con il volto coperto e un abbigliamento pesante, poco adatto al clima soleggiato dell’isola campana.