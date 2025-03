Ilary Blasi, la dedica per il compleanno di Bastian Muller: “Sei gioia”

Fonte: IPA Ilary Blasi

“Sei gioia”. Così Ilary Blasi ha scelto di celebrare il compleanno del compagno Bastian Muller che, martedì 11 febbraio, ha compiuto 38 anni. La conduttrice televisiva ha condiviso sui social una tenera foto che la ritrae con il tedesco: la coppia è super affiatata. E a due anni dal primo incontro è più unita che mai. Sono lontani i tempi in cui Ilary soffriva per la separazione da Francesco Totti: oggi è raggiante accanto all’imprenditore, l’uomo che le ha ridato il sorriso.

La dolce dedica di Ilary Blasi per Bastian Muller

Ilary Blasi dolce per il suo Bastian Muller. “Sei gioia, love you. Happy Birthday”, ha scritto in una storia di Instagram la presentatrice romana a corredo di una foto che la ritrae sorridente tra le braccia del compagno, imprenditore ed ex modello.

Nello scatto si trovano in una discoteca e appaiono super affiatati: lui con t-shirt bianca e camicia blu portata sbottonata mentre lei con un look più scintillante. La 43enne ha infatti indossato un paio di jeans chiari a vita alta e un cardigan dark, completando il tutto con degli accessori sparkling.

Il reggiseno a triangolo lasciato in vista così come i tacchi a spillo sono tempestati di cristalli e risultano davvero perfetti per un party scatenato.

Come musica di sottofondo, Ilary ha scelto la canzone di Zucchero, dal titolo Wonderful life, per sottolineare il sentimento che li lega. E con Bastian Muller la vita della Blasi è diventata davvero meravigliosa, con numerosi viaggi intorno al mondo.

L’ultimo è stato alle Maldive: un viaggio di gruppo che Ilary e Bastian hanno fatto con le figlie di lei, Chanel e Isabel Totti, e con Michelle Hunziker e le sue bambine Sole e Celeste. L’atmosfera incantevole delle spiagge bianchissime e delle acque cristalline si è trasformata nella cornice ideale per momenti di spensieratezza e romanticismo, a testimonianza del forte legame tra la showgirl e il suo partner.

L’amore di Ilary Blasi per Bastian Muller

Nell’ultima intervista a Verissimo, Ilary Blasi ha parlato apertamente della sua relazione con Bastian Muller, a cui è legata dal 2023: “Questi due anni insieme sono volati”.

Sul compagno ha assicurato: “Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto“. Bastian ha saputo farsi accogliere nella famiglia della conduttrice: “Sono tutti pazzi di lui”. Per ora la coppia non ha intenzione di convivere ma preferisce una relazione a distanza, tra Roma e Francoforte.

Più volte in questi ultimi anni si è parlato di una presunta gravidanza di Ilary Blasi ma la diretta interessata non ha mai proferito parola sulla vicenda, preferendo mostrare i fatti: la sua pancia appare più piatta che mai. Più probabile invece il matrimonio con Bastian, una volta ottenuto il divorzio da Francesco Totti.

A San Valentino la coppia ha sfoggiato delle fedine che non sono passate inosservate ai follower più attenti: molto probabilmente una promessa d’amore importante, un progetto di vita da realizzare appena sarà possibile. Del resto Ilary Blasi non ha mai nascosto la voglia di sposarsi di nuovo.

“Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Uno direbbe: ma come, anche dopo questa esperienza? Però, cosa posso dire, io continuo a crederci, quindi perché mettere dei muri? La vita è così strana. Essere sposata non è stata assolutamente una esperienza traumatica, per me… e poi dicono che il secondo è più bello, quindi…”, ha detto in passato.